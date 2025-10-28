دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيجن للتطوير العقاري"، إحدى أسرع الشركات العقارية نموًا في دبي، عن تحقيق إنجاز استثنائي جديد، بعد بيع مشروعها السكني "VERDE By Vision"الذي يتألف من 16 طابق و بقيمة مبيعات تتجاوز 300 مليون درهم بالكامل خلال 10 ساعات فقط من طرحه، في خطوة تؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في السوق العقاري المحلي، ونجاحها في تقديم مشاريع تجمع بين القيمة العالية والعائد الاستثماري المتميز.

وقال مسعود الزرعوني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيجن للتطوير العقاري: "بيع مشروع VERDE By Vision خلال 10 ساعات فقط كان لحظة فارقة في مسيرة الشركة. هذا الإنجاز تحقق بفضل ثقة عملائنا بنا، وفهمنا العميق لما يحتاجه السوق من مشاريع نوعية تجمع بين الجودة والتصميم والموقع المتميز."

ويأتي هذا النجاح في وقت تواصل فيه الشركة توسعها اللافت في سوق دبي العقاري، إذ تضم اليوم 14 مشروعًا ضمن محفظتها، تم تسليم 5 مشاريع منها خلال أقل من عامين، بإجمالي 2200 وحدة سكنية، بينها 600 وحدة تم تسليمها بالفعل.

يقع مشروع "VERDE By Vision" في مدينة دبي الرياضية، ويتألف من (قبو + أرضي + 16 طابقًا + سطح)، ويضم 253 وحدة سكنية إلى جانب مجموعة من المرافق الحديثة تشمل مسبحًا، وصالة سينما، ونادٍ رياضي، ومناطق لألعاب الأطفال، وقاعة مناسبات، ومنطقة شواء على السطح وغيرها، جميعها مصممة لتوفير أسلوب حياة متكامل يجمع بين الراحة والرفاهية والتفاعل المجتمعي.

ويتميز المشروع بخطة سداد مرنة بنسبة 20/80، تتيح للمشترين دفع 20% أثناء فترة الإنشاء و80% عند التسليم، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين النهائيين الذين يفضلون تحويل دفعات الإيجار إلى استثمار طويل الأجل، وللمستثمرين الباحثين عن عوائد قوية (ROI / ROE) بفضل انخفاض رأس المال المبدئي وارتفاع فرص التأجير وإعادة البيع.

وبعد هذا النجاح القياسي، تستعد "فيجن للتطوير العقاري"، لإطلاق مشروعها القادم في مدينة دبي للإنتاج تحت اسم "VISTA By Vision"، في إطار استراتيجيتها التوسعية لتعزيز حضورها ضمن أبرز المجتمعات السكنية في الإمارة.

ويضم مشروع "VISTA By Vision" 321 وحدة سكنية ومحال تجارية ضمن مبنى مكون من قبو + أرضي + 14 طابقًا + سطح، ويوفر بيئة معيشية متكاملة تتميز بتنوع المرافق وجودة الحياة والرفاهية العصرية. كما يتمتع المشروع بموقع استراتيجي في قلب مدينة دبي للإنتاج (DPC)، يتيح سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الحيوية في دبي.

منذ تأسيسها، برزت شركة "فيجن للتطوير العقاري"، كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، وذلك بفضل التزامها بالابتكار، والشفافية، ودقة التسليم في المواعيد المحددة. وتواصل الشركة اليوم توسّعها من خلال مشاريع سكنية تعكس التصميم العصري، وروح المجتمع، والعائد الاستثماري المستدام.

نبذة عن شركة فيجن للتطوير العقاري

تُعد شركة فيجن للتطوير العقاري في دبي، شركة متخصصة في المشاريع السكنية الفاخرة قيد الإنشاء في مواقع استراتيجية ضمن المدينة. وتشتهر الشركة بخطط الدفع المرنة والتزامها ببناء الثقة مع عملائها، وتواصل تقديم مشاريع تجمع بين الابتكار المعماري، ونمط الحياة العصري، والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد.

