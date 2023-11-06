~من المقرر عقد القمة في الفترة من 15 إلى 16 من ديسمبر لعام 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض~

~منصة يلتقي فيها المستثمرون الملائكيون والشركات الناشئة والفاعلون في النظام البيئي من أكثر من 100 بلد~

مومباي، الهند: أعلنت اليوم شركة Venture Catalysts، أول وأكبر شركة في الهند تدعم الاستثمارات في المراحل المبكرة، عن إطلاق قمة Super Angels، وهي قمة عالمية تضم أقطاب القوة ويلتقي فيها المستثمرون الملائكيون الطموحون والنشطون، ومن المقرر عقد هذه القمة تحت رعاية حكومة أبوظبي ودبي في الفترة من 15 إلى 16 من ديسمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الواقع في أبوظبي.

عمد Ravi K Ranjan، وهو أحد أقطاب رأس المال الاستثماري المخضرمين ومدير قسم الأحداث والشراكات في VCats ++‎ إلى الإشراف على القمة بغية تعزيز قيمة تبادل المعارف والابتكار والتعاون العالمي، وسيضم الحدث أكثر من 60 متحدثًا عالميًا وما يزيد عن 300 فاعل في النظام البيئي وما يربو عن 400 شركة ناشئة وأكثر من 1000 مستثمر وما يزيد عن 300 كبير مسؤولي خبرة، على أن تتوفر فرصة تمويل رائعة قيمتها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي للشركات الناشئة من أكثر من 100 بلد. إضافةً إلى ذلك، سيستضيف الحدث معرضًا تجاريًا ضخمًا للشركات حيث يمكنهم عرض عروضهم.

وتعليقًا على الحدث المرتقب، قال الدكتور Apoorva Ranjan Sharma، المؤسس المشارك في Venture Catalysts++‎ ورئيسها، "إن عقد قمة SuperAngels لعام 2023 في أبوظبي يمنحنا فرصة هائلة للتفاعل مع النظام البيئي للشركات الناشئة واستكشافه وتمكينه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

صرح Ravi K Ranjan، مؤسس قمة SuperAngels، قائلا: "إن قمة SuperAngels هي منصة فاعلة تُعنى بالمستثمرين المحفزين المتبصرين بغرض مساعدة رواد الأعمال الجدد في تحقيق أحلامهم الطموحة، ومن جانبنا فنحن سعداء للغاية بعقد هذه القمة في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل النظام البيئي للشركات الناشئة الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

صرح خليفة القبيسي، رئيس الشؤون التجارية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لمجموعة ADNEC، قائلاً: "تمثل قمة SuperAngels ثورة في عالم الاستثمار الملائكي بإفساحها مجال التواصل والتعاون وتحفيز الفرص الرائدة أمام المستثمرين، فهي انعكاس للتأثير التحويلي الذي يحدثه المستثمرون الملائكيون في عالم الشركات الناشئة."

صرح مسعود المسعود، رئيس مجلس إدارة Emirates Angels، قائلاً: "في قمة SuperAngels، يصبح المستثمرون ملهمين وتسلك الشركات الناشئة الطريق الصحيح". "فهذه القمة توفر فرصة فريدة للتواصل مع الأفراد ذوي الرؤى المتماثلة واكتساب معارف قيمة من لجان الخبراء ورؤية ميلاد الابتكارات الكبيرة القادمة."

تتضمن قمة Super Angels أيضًا حدثًا خارجيًا مدته يوم واحد يتواصل فيه كبار الشخصيات وقاصر على حاملي الدعوات وحاملي القسيمة الذهبية في 14 من ديسمبر 2023.

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المصدر: ايتوس واير

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