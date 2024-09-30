القاهرة: تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة") - إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا- عن إتمام شركتها التابعة والمملوكة بالكامل بلتون لرأس المال المخاطر (BVC)، صفقة استثمار استراتيجي في شركة "VelyVelo" الفرنسية.

تعتبر هذه الصفقة الاولي من نوعها خارج السوق المصري لشركة "بلتون لرأس المال المخاطر"، يهدف هذا الاستثمار لدعم توسع VelyVelo في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة إلى أسواق جديدة.

VelyVelo شركة فرنسية رائدة في مجال تأجير الدراجات الإلكترونية، بإجمالي أسطول يتجاوز 5 آلاف دراجة، وتقدم خدماتها لعملاء قطاع التوصيل، والعاملين لحسابهم الخاص، وشركات النقل، والحرفيين، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، عبر اشتراك شامل ومنصة تكنولوجية متكاملة. تعمل الشركة حاليًا في السوقين الفرنسي والمغربي، مع خطط لتوسيع عملياتها لتشمل إسبانيا وبلجيكا."

أعرب علي مختار، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر، "متحمسون للشراكة مع شركة VelyVelo لتقديم مفهوم جديد للتنقل الحضري في شمال أفريقيا وأوروبا، وسنعمل معًا من خلال الاستثمار المشترك لدعم توسع VelyVelo في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة إلى أسواق جديدة."

من جانبها قالت أسماء شاكر عالوي، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة لشركة VelyVelo : " نفخر بكوننا عنصرًا مؤثرًا في قيادة التحول العالمي في مجال التنقل الحضري، وبعد نجاحنا في أوروبا والمغرب، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محطتنا التالية للنجاح، ونرحب ببلتون كمستثمر استراتيجي لتعزيز هذا التوسع والمساعدة في دفع حلول التنقل المستدامة إلى أسواق جديدة."

الجدير بالذكر أن بلتون لرأس المال المخاطر تأسست في مطلع عام 2023 بهدف دعم وتوفير التمويل المستدام للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر. ووضعت الشركة أساسها الاستثماري من خلال استثمارات أولية متعددة في شركات ذات إمكانات عالية، مثل بوسطة، وأريكة، وسلندر، وواي أب سبورتس، ولايشي، وصحة تك، وبيردنست، وهو ما يؤكد دعمها للمؤسسات الناشئة والمبادرات المبتكرة.

نبذة عن بلتون لرأس المال المخاطر:

شركة بلتون لرأس المال المخاطر، شركه تابعه ومملوكه بالكامل لشركة بلتون القابضة، تأسست في مطلع عام 2023 بهدف تحفيز وتوفير التمويل المستدام للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر والتي تتمتع بطموحات إقليميه، تتولى الشركة دورا قياديا مبكرا جنبا إلى جنب مع المؤسسين. منذ إنشائها، وضعت بلتون لرأس المال المخاطر أساسها الاستثماري من خلال استثمارات متعددة في الشركات الناشئة. وتشمل: Bosta, ariika, Sylndr, WayUp, Lychee, SehaTech و Birdnest مما يدل على دعمها المستمر للشركات الناشئة و قطاع ريادة الأعمال.

نبذة عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

نبذة عن VelyVelo:

تقدم VelyVelo خدماتها في المراحل النهائية في مجال التنقل الحضري من خلال تحسين إدارة أسطول الدراجات الكهربائية، وذلك عبر اشتراك شامل ومنصة تكنولوجية متكاملة، وتتميز الحلول التي تقدمها VelyVelo في هذا المجال بالاستدامة والكفاءة والتكلفة المناسبة، مما يجعلها رائدة في السوق الفرنسي والمغربي، وتملك خططًا لإطلاق عملياتها قريبًا في إسبانيا وبلجيكا، وذلك من خلال التوسع في عمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات.

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