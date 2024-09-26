دبي، الإمارات العربية المتحدة - تفتخر شركة Valor Hospitality Partners الرائدة عالمياً ومتكاملة الخدمات لإدارة الفنادق، بالإعلان عن تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية، حيث تتّخذ خطوة بارزة في مسيرة توسّعها ضمن منطقة مجلس التعاون الخليجي عبر تمديد عملياتها في المملكة العربية السعودية التي تشهد تطوّراً هائلاً بما يتماشى مع رؤية 2030، والتي تطمح لتشكل عائدات قطاع السياحة ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

صرح جوليان بيرج، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة Valor Hospitality Partners في الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى، قائلاً: "يمثل التوسع في المملكة العربية السعودية إنجازًا مهمًا لشركة Valor Hospitality Partners ويمثل فرصة لا مثيل لها للمستثمرين في المملكة. تم تصميم نموذج الإدارة المرن والشامل لدينا خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة للسوق في الشرق الأوسط والسعودية. وباعتبارنا الشركة الدولية الوحيدة التي تقدم خدمات متكاملة في الشرق الأوسط، فإننا نعمل على تمكين المستثمرين من تحسين عائداتهم من خلال حلول فعالة من حيث التكلفة، الكفاءة التشغيلية وخبرتنا العميقة في إدارة الضيافة".

مع وجود ما يقدر بنحو 600 ألف غرفة فندقية قيد التطوير في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، يشهد قطاع الضيافة نموا غير مسبوق. تتمتع شركة Valor Hospitality Partners بمكانة فريدة لدعم المستثمرين، الصناديق، المطورين وأصحاب الفنادق في هذه السوق الديناميكية. لا يعمل النهج الاستراتيجي للشركة على رفع معايير الضيافة فحسب، بل يتوافق أيضًا مع رؤية 2030، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من النمو السريع في تطوير السياحة والفنادق في المملكة العربية السعودية.

أضاف بيرج: "إن تركيزنا وخبرتنا يساعدان الفنادق على التميز واستقطاب المزيد من الضيوف وتعزيز ظهور أصولها. ومن خلال تقديم معايير جودة استثنائية وتحسين القيمة التشغيلية، فإننا نضمن النمو المستدام وتحقيق أقصى قدر من العائدات لأصحاب الفنادق. توفر حلولنا المصممة خصيصًا للمستثمرين الأدوات اللازمة للتعامل والتفوق في مشهد قطاع الضيافة المتطور في دول مجلس التعاون الخليجي".

سيتولى تابان بيبلاني، الرئيس التنفيذي للعمليات ومدير تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط، مسؤولية إدارة عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية. خلال مسيرته المهنية، أظهر تابان مهارات قيادة استثنائية في إدارة عمليات الفنادق الفاخرة، ودفع نمو الإيرادات، والإشراف على الميزانيات، وتطوير المواهب. بينما جعل منه العمل عن قرب مع مالكي الأصول والمشغلين والمقاولين، لاعبا رئيسيًا في توسع Valor في المملكة العربية السعودية.

صرّح تابان بيبلاني، قائلاً: "تتمتّع شركة Valor Hospitality Partners بمؤهلات فريدة تخوّلها للمساهمة في رؤية 2030 الطموحة للمملكة العربية السعودية. فمن خلال تقديم خدمات متميّزة لإدارة الفنادق والاستفادة من فهمنا العميق للمنطقة، نسعى إلى مساعدة أصحاب الفنادق والمطوّرين في تحقيق النجاح التشغيلي مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة. ولا شكّ في أنّ تركيزنا على الاستدامة، وإشراك المجتمع المحلّي وتطوير المهارات سيساهم في ازدهار مشاريعنا في هذه السوق التي تشهد تطوّراً سريعاً".

تقدّم شركة Valor Hospitality Partners حلّاً مثالياً لأصحاب الفنادق الذين يبحثون عن أساليب مبتكرة لإدارة أصولهم في ظلّ التقلّبات والتعقيدات المتزايدة، فتتيح لهم التحكّم في عقاراتهم بشكل أفضل فيما يستفيدون من قيمة علامة تجارية عالمية في مجال الضيافة. كما تمنحهم مرونةً أكبر، وبصيرة مالية أفضل وقدرةً على التكيّف مع تغيّرات السوق، عبر تقديم خبرة في مجالات مختلفة مثل اختيار الموقع، واختيار العلامة التجارية، وإدارة المشاريع والخدمات الفنية، إلى جانب إدارة الفندق المتكاملة لمحفظتها العالمية.

علاوةً على ذلك، تشمل خبرة Valor تصميم مفاهيم المطاعم، خدمات أسلوب الحياة الفاخر وإدارة مرافق الغولف والسبا واللياقة البدنية، مع التركيز على الاستدامة، والحدّ من التأثير البيئي ودعم التوظيف المحلّي من خلال أكاديمية الضيافة الخاصة بها.

في ظلّ التطوّر الهائل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاع الضيافة، تلتزم شركة Valor بتقديم حلول متكاملة وتعزيز معايير الضيافة في المنطقة.

نبذة عن شركة Valor Hospitality Partners

تُعدّ Valor Hospitality Partners شركة رائدة عالمياً ومتكاملة الخدمات لإدارة مشاريع قطاع الضيافة، ويقع مقرّها في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.تتولى Valor إدارة أكثر من 90 فندقاً في الأمريكيتَين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تشهد حالياً توسّعاً سريعاً يطال مختلف مناطق الشرق الأوسط، ومناطق وسط وشرق آسيا. تعمل علامة Valor بشكل وثيق مع أصحاب الفنادق وشركاء الفرانشايز للفنادق العالمية من أجل تقديم قيمة إضافيّة عبر طرح منصات عمل مشتركة في الأسواق الرئيسية وتعزيز قيمة المشاريع عبر وسائل متطوّرة وتوفير أداء تجاري ريادي في السوق وتقديم الدعم من خلال خدمات إضافية مثل اختيار الموقع، واختيار العلامات التجارية، وتصميم المفاهيم، وإدارة الأصول، والخدمات الفنية وغيرها.

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