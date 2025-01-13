دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفتخر شركة Valor Hospitality Partners بالإعلان عن تعيين باتريك أنطاكي نائب رئيس قسم العمليات في الشرق الأوسط، اعتباراً من شهر يناير 2025. يتمتّع باتريك بخبرة تفوق الثلاثة عقود من الزمن في قطاع الضيافة، حيث سيوظّف معرفته الواسعة، وتفوّقه التشغيلي، وإلمامه الواسع بسوق الشرق الأوسط الديناميكية، لتقديم تجارب استثنائية للضيوف.

بدأ باتريك مسيرته المهنيّة اللامعة في المملكة المتّحدة خلال منتصف الثمانينيات، حيث شغل مناصب إدارية رفيعة مع عدّة علامات تجارية عالمية مشهورة مثل هيلتون، ولو ميريديان وفنادق فورتي. كما تولّى باتريك مناصب قيادية في أهمّ المشاريع مثل منتجع وسبا المها الصحراوي إلى جانب منتجع لو ميريديان شاطئ العقّة. أمّا المشاريع الريادية التي يطلقها بصفته مؤسس شركة استشارية ناجحة متخصّصة في قطاع الضيافة، فتسلّط الضوء على خبرته المتنوّعة وفطنته التجارية.

تعليقاً على تسلّم منصبه الجديد، صرّح باتريك قائلاً: "يمنحني انضمامي إلى شركة Valor Hospitality Partners فرصة شيّقة لتوظيف خبرتي وشغفي في قطاع الضيافة لصالح شركة تتمتع برؤية سبّاقة. وأتطلّع إلى توفير أعلى مستويات التفوّق التشغيلي وتقديم تجارب استثنائية للضيوف بحيث تعكس قيم شركة Valor الجوهرية وتطلعاتها."

بدوره، صرّح جوليان بيرغ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لدى شركة Valor Hospitality Partners الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، قائلاً: "تساهم الخبرة الواسعة التي يتمتّع بها باتريك إلى جانب سجّله الحافل بالإنجازات القيادية في جعله الشخص المثالي لترأس استراتيجية النمو التشغيلي الإقليمي في شركتنا. وتتوافق رؤيته تماماً مع مهمتنا التي تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة وتحقيق نتائج استثمارية متفوّقة فضلاً عن تعزيز الممارسات التجارية المستدامة."

بالإضافة إلى إنجازاته المهنية المميزة، يلتزم باتريك التزاماً راسخاً بخدمة المجتمع. فقد شغل منصب محافظ وأمين صندوق مدرسة وكلية دبي الناطقة بالإنجليزية، فضلاً عن اعتباره عضواً في مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار وعضواً في مجلس إدارة كليات التقنية العليا في الفجيرة. كما أنّ تألقه في بطولات الإمارات منذ العام 2005 يجسّد حرصه على تطوير المجتمع.

بالاعتماد على مهارات باتريك القيادية الاستراتيجية، تهدف شركة Valor Hospitality Partners إلى تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط، والاستفادة من خبرته الواسعة لمواصلة الارتقاء بقطاع الضيافة وتقديم قيمة استثنائية لشركائها وأصحاب المصلحة لديها.

نبذة عن شركة Valor Hospitality Partners

تُعدّ Valor Hospitality Partners شركة رائدة عالمياً ومتكاملة الخدمات لإدارة مشاريع قطاع الضيافة، ويقع مقرّها في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية. تتولى Valor إدارة أكثر من 90 فندقاً في الأمريكيتَين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تشهد حالياً توسّعاً سريعاً يطال مختلف مناطق الشرق الأوسط، ومناطق وسط وشرق آسيا. تعمل علامة Valor بشكل وثيق مع أصحاب الفنادق وشركاء الفرانشايز للفنادق العالمية من أجل تقديم قيمة إضافيّة عبر طرح منصات عمل مشتركة في الأسواق الرئيسية وتعزيز قيمة المشاريع عبر وسائل متطوّرة وتوفير أداء تجاري ريادي في السوق وتقديم الدعم من خلال خدمات إضافية مثل اختيار الموقع، واختيار العلامات التجارية، وتصميم المفاهيم، وإدارة الأصول، والخدمات الفنية وغيرها.

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