دبي، الإمارات العربية المتحدة - شركة Valor Hospitality Partners الشرق الأوسط تَعتبر شركة Valor Hospitality Partners الشرق الأوسط أنّ إدارة الفنادق متكاملة الخدمات تشكّل عاملاً أساسيّاً لرفع معايير الجودة وتحقيق الحدّ الأقصى من القيمة التشغيلية والاستثمارية لأصحاب العقارات والمطوّرين في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويُمثّل هذا التوسّع ظاهرة عالميّة ذات نطاق استثنائي مع النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشمل تطوير حوالي 600 ألف غرفة فندقية ما زالت قيد الإنشاء حالياً.

تنسجم رؤية دبي للضيافة بسلاسة مع استراتيجية دبي 2040، المستوحاة من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. تتمحور الخطة حول الابتكار والاستدامة والتميّز، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالميّة رائدة تستقطب أعلى نسبة من الزوّار في العالم، من خلال دمج التكنولوجيا الذكية، تبنّي الممارسات المستدامة وتوفير تجارب ثقافية أصيلة لبناء اقتصاد متنوّع ومزدهر. وبحلول العام 2040، تطمح دبي إلى إرساء معايير جديدة للفخامة، واستقطاب مجموعة كبيرة من المسافرين فضلاً عن ترسيخ مكانتها كوجهة عالميّة رائدة.

في وقت تواصل فيه الإمارات العربية المتحدة توسّعها الديناميكي، برزت المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة عالمية في مجال تطوير الفنادق، بخاصة مع المشاريع التي ستغيّر ملامح المملكة في إطار رؤية المملكة 2030. وتسعى إلى تحقيق هدف طموح يتمثّل في استقطاب 100 مليون سائح بحلول عام 2030، كما تشهد تنفيذ مشاريع ضخمة تفوق قيمتها 110 مليار دولار أميركي، حيث سيُسفر عنها بناء حوالى 310000 غرفة فندقية بحسب التوقّعات. في المقابل، تستعد قطر، بعد الاستثمارات الكبيرة التي شهدتها عند استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى تحقيق نمو إضافي وتسليط الضوء على الإمكانات غير المستغلّة في قطاع الضيافة. وفي الوقت نفسه، تكشف سلطنة عمان عن مشاريع طموحة مثل مشروع تطوير المدينة المستدامة يتي، مستفيدة من ساحلها النقي على بحر العرب لتقديم عروض سياحية عالية المستوى.

يعكس هذا التطوّر على المستوى الإقليمي تحوّلاً في إدارة مشاريع الضيافة، بخاصة مع الاعتماد بشكلٍ متزايد على الاستراتيجيات للإدارة التكيفية، وتجارب الضيوف المبتكرة والممارسات المستدامة، لتلبية توقّعات أصحاب الفنادق والمستثمرين والمسافرين المعاصرين. فتضع المنطقة معايير جديدة وواضحة، مما يؤثر على مشهد الضيافة العالمي.

في هذا السياق، صرّح جوليان بيرغ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لدى شركة Valor Hospitality Partners الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى قائلاً: "مع تنوّع مصادر الإيرادات في دول الخليج، تبقى السياحة ركيزة أساسية في أجندات الحكومات للدفع بعجلة النمو على المدى الطويل. ويتمثّل هذا التأثير على المدى البعيد في دعم الصناعات الثانوية، وتوفير فرص العمل للمواطنين فضلاً عن تعزيز ثرواتهم. ومع ذلك، لا يقتصر تطوير الفنادق على توفير الأسرّة فحسب؛ بل يجب على المستثمرين أن يفهموا أهمّية هذا النهج لضمان النجاح المستدام. تستفيد شركة Valor Hospitality Partners من خبرتها الواسعة لمساعدة المالكين على إنشاء عقارات مميّزة ذات قيمة استثنائية، سواء كانت مستقلّة أو حاصلة على حقوق امتياز، وذلك بفضل دعم فريقنا المحترف ومواردنا العالميّة وخبرة الوحدات التجارية في كلّ من الولايات المتحدة، أوروبا، أفريقيا وآسيا الوسطى."

وقد حرصت شركة Valor Hospitality Partners على مواكبة هذا التطوّر وتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية وخارجها. ونذكر من أبرز الإنجازات التي حقّقتها إدارة فندق حجلا أبها في منطقة عسير، وهو أوّل فندق من فئة 4 نجوم يجمع بين الأجواء الفخمة والتجارب المحلية الأصيلة. وتُرسي هذه الشراكة معياراً جديداً في عالم الضيافة بالمملكة العربية السعودية

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركة Valor شراكةً مع شركة Campbell GRAY Hotels للقيام بعدّة مشاريع في بوابة الدرعية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك في بيروت، مصر وأفريقيا، لإنشاء فنادق ومساكن فاخرة في كافة أنحاء المنطقة، وترسيخ مكانتها في منطقة الشرق

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