أطلقت شركة V DEVELOPMENTS مشروعها الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع LEO TOWER، خلال احتفالية ضخمة قام بإحيائها الفنان رامي صبري في فندق Dusit Thani بالتجمع الخامس، وشهدت الاحتفالية حضورًا قويًا من كبار رجال الأعمال ورموز المجتمع ومسئولي شركات التسويق العقاري.



وافتتحت الشركة باستعراض أبرز تفاصيل ومزايا مشروعها الرائد "LEO Tower" في منطقة الداون تاون، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليتم عمل عرض كامل لجميع تفاصيل المشروع؛ من صور، فيديوهات، وشرح كامل لمداخل ومخارج المشروع، الموقع وأهم ما يتميز به، المحاور الرئيسية للموقع.

وجاء هذا العرض للمشروع تحت رعاية وتقديم المهندس: إسماعيل حجازي؛ مؤسس شركة ڤي للاستثمار، وإسلام البغدادي، رئيس مجلس إدارة شركة في للاسثمار، والمهندس محمد حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ڤي للاسثمار، وأحمد أصيلة؛ المدير العام لشركة ڤي للاستثمار، ومن الفريق الهندسي الاستشاري الهندسي، المهندس محمد طلعت، والمهندس: أحمد زكي، المدير العام لشركة اكوورد للإدارة والتشغيل.

وأوضحت الشركة أن مشروع (LEO TOWER) هو مشروع (MIXED USE) تجاري، إداري، عبارة عن أرضي وأحد عشر دورًا على المحور الغربي مباشرة لمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتبع نمط الاستدامة والـ SMART BULDING.

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