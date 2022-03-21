دبي: افتتحت شركة UWN الإمارات مكتباً لها في الإمارات العربية المتحدة في دبي مؤخراً. وهي الشركة الرائدة في إقامة المنافسات الرياضية العالمية وخصوصا رياضة المصارعة للمحترفين، ويرأس الشركة خبراء في مجال الأعمال والاستراتيجيات والتمويل والترفيه الرياضي. هدف الشركة هو جلب العديد من الأحداث الرياضية الفريدة إلى البلاد، بدءاً بمصارعة المحترفين ومروراً بتوفير الاستراتيجية والخدمات المالية في القطاع الرياضي.

تهدف شركة UWN الإمارات إلى إعادة إحياء لعبة المصارعة للمحترفين والتعريف بنجوم هذه اللعبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تماشياً مع أعلى مستويات الترفيه في المصارعة الدولية. كما وسوف تجلب الشركة أفضل المناسبات والمبارزات العالمية إلى الإمارات العربية المتحدة وذلك لتعزيز تجربة الجمهور وإعطائهم الفرصة للحضور والتفاعل مع نجومهم المشهورين عالمياً وتكون جزءاً من المبادرة سواء بمشاهدة العروض مباشرة أو من خلال الشاشات في المنزل.

وفي المناسبة، صرح السيد جهاد شريفة وهو الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة UWN الإمارات، "نحن واثقون بأن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها جمهور كبير ومهتم بالأحداث الرياضية وخصوصا لعبة المصارعة للمحترفين ولدينا الحماس لجلب هذا المستوى الراقي من الترفيه الرياضي إلى البلاد".

ويتألف فريق إدارة شركة UWN الإمارات من مجموعة من الخبراء والناجحين في عالم الترفيه الرياضي ولديهم عقود من الخبرة التجارية والرياضية عالمياً. كما وتهدف الشركة إلى تحقيق النجاح وجذب أكبر عدد من الجمهور المتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاهتمام برياضة المصارعة للمحترفين وغيرها من الرياضات الترفيهية وتلبية كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجال.

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نبذه عن شركة UWN الإمارات:

هي شركة رياضية ترفيهية تتشكل إدارتها من أفراد لديهم خبرة عالية، ومكونة من رجال أعمال واستراتيجيين وخبراء في التمويل والترفيه الرياضي. وينصب التركيز الأول للشركة على مصارعة المحترفين، كما وتهدف الشركة إلى تحقيق النجاح وجذب أكبر عدد من الجمهور المتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاهتمام برياضة المصارعة للمحترفين وغيرها من الرياضات الترفيهية وتلبية كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم في هذا النطاق.

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نصري أبو زكي

مدير إدارة - العلاقات العامة والاتصالات

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