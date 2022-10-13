تستهدف الشراكة اقتصاد صناعة المحتوى، شبكة ويب 3، ومستقبل قطاع الترفيه

البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، ويونايتد تالنت آيجنسي (UTA)، وكالة المواهب العالمية الرائدة في الترفيه والرياضة، اليوم، إنشاء شراكة إستراتيجية للاستثمار في محفظة متنوعة من الفرص ذات إمكانات النمو المرتفعة في مجال يشكل تقاطعاً بين الثقافة والتكنولوجيا.

ستركز الشراكة على قطاع صناعة المحتوى الرقمي ، وهو اقتصاد ناشئ يسمح للمبدعين المستقلين بكسب عائدات من عملهم؛ شبكة الإنترنت 3 Web3، وهي النسخة التالية لكيفية تفاعل المستهلكين والشركات والحكومات على الإنترنت؛ ومستقبل الترفيه، أي التقنيات الجديدة التي تقود إنتاج المحتوى وتوزيعه واستهلاكه.

تستثمر UTA في الشركات المدعومة برأس المال الاستثماري منذ العام 2014 من خلال قسم يُدعى "UTA Ventures"، حيث استثمر في "كاميو" Cameo و"كونسنسيس" Consensys و"ماستركلاس" Masterclass و"باتريون" Patreon و"بييترا" Pietra وغيرها. ويقود الشراكة الاستراتيجية بين إنفستكورب و UTA وأنشطتها الاستثمارية كل من أناند راداكريشنان وسام ويك وكلينتون فوي وكارولين جاكوبس.

تعليقاً على ذلك، قال ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب: "مع التركيز على الاستفادة من بيئة السوق السائدة والاتجاهات المتسارعة التي تقود المحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي والرياضة والترفيه، ستجمع هذه الشراكة الفريدة بين تاريخ انفستكورب الطويل في الاستثمار في الشركات الخاصة والعلاقات العميقة لـ"يونايتد تالنت آيجنسي" في مجالات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا".

وقال رئيس أسواق الإمارات العربية المتحدة وعُمان في انفستكورب طارق المحجوب: "تجمع هذه الشراكة بين خبرتنا في الاستثمار في الشركات الخاصة، ومعرفة UTA ورؤيتها وشغفها بمستقبل اقتصاد صنّاع المحتوى و شبكة ويب 3 ومستقبل الترفيه. ونحن نواصل تنويع محفظتنا، لإتاحة مستثمرينا فرص للاستثمار في السوق الأميركية".

سبق لانفستكورب أن كانت عام 2018 مستثمرا في UTA، إلى جانب مستثمرين آخرين. وفي يوليو 2022 باعت انفستكورب حصتها في UTA في عملية تخارج ناجحة .

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