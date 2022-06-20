الرياض : حصلت المرحلة الأولى من الخطة الرئيسية لهيئة تطوير بوابة الدرعية على الشهادة التأهيلية البلاتينية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED المعتمدة من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتتالية التي حققتها الهيئة.

وتعد شهادة لييد LEED التي يقدمها مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) وثيقة اعتراف عالمية بمستوى تحقيق الإستدامة والإنجاز والقيادة، داخل إطار المباني الخضراء الصحية والموفرة للتكلفة، وهي أكثر برامج شهادات الإستدامة شهرةً في العالم.

ويتم منح هذه الشهادة وفقاً لمستويات مختلفة تشمل: مستوى المباني و مستوى الحي ومستوى المدينة والمجتمع. وقد استحقت المرحلة الأولى من مشروع تطوير الدرعية هذه الشهادة التأهيلية على مستوى المباني والمدينة.

ويعكس حصول هيئة تطوير بوابة الدرعية على هذه الشهادة مدى تجذّر مبدأ الإستدامة في مشاريعها التطويرية، ومراعاة هذا المبدأ في جميع مراحل التخطيط، والتصميم، وعمليات البناء، والتنفيذ.

كما أنها تمثل جزءاً من استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بالإستدامة في جميع المشاريع الضخمة التابعة لها، والتي سعت من خلالها إلى الدمج ما بين الإستدامة الاقتصادية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع المتطلبات البيئية.

وقامت هيئة تطوير بوابة الدرعية أيضًا بتقديم عدد من المبادرات، كتطوير دائرية الاقتصاد وإدارة النفايات والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسينه، بالإضافة إلى مراقبة البصمة البيئية وتنفيذ المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم التنقل المستدام والصحة والرفاهية وتطوير الاقتصاد المحلي.

وتتكفل هيئة تطوير بوابة الدرعية بتوفير ودعم المشروع ليصبح بيئة مناسبة للمشاة، وذلك للحفاظ على الروح القديمة والمتجذرة للدرعية إلى جانب تقليل نسبة الإنبعاثات الكربونبة الناجمة عن الوقود.

علاوة على ذلك، تم تصميم الخطة الرئيسية من المرحلة الأولى من مشروع هيئة تطوير بوابة الدرعية بشكل كلي على طراز البناء النجدي التقليدي، والذي سينتفع من الموارد المحلية بما في ذلك الطوب اللبن والحجر الجيري السعودي.

وقد انضمت الدرعية أيضاً إلى برنامج شهادة الاستدامة السعودي (مستدام)، وهو برنامج مرتبط مباشرةً بتحقيق أهداف رؤية 2030 للعمل على تحسين جودة الحياة لجميع السعوديين.

ويظل مجتمع الدرعية على رأس أولويات هيئة تطوير بوابة الدرعية، حيث تضمن الهيئة المضي في إنشاء وتطوير مشاريعها مع مراعاة توفير مرافق العيش والعمل والترفيه في بيئة تدعم صحة ورفاهية الأهالي والزوار.

وفي حديثه بهذه المناسبة عبر السيد جيرارد إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، الذي يمثل اعترافاً عالمياً عالي المستوى من قبل نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED. لافتاً إلى أن الاعتبارات المتعلقة بالمناخ والطبيعة تقع في صميم المشاريع التطويرية التي تعمل الهيئة على إنجازها. وقال السيد إنزيريلو: "نطمح إلى أن تكون الدرعية مثالاً يحتذى به فيما يتعلق بمعايير الإستدامة. ولذا فإن الشهادة التي حصلنا عليها توضح أن معايير الإستدامة التي تتبعها مشاريع الدرعية تتناسب مع أفضل الممارسات الدولية".

من جهته اعتبر الأستاذ محمد سعد الرئيس المكلف لشركة الدرعية للتطوير "DEVCO" حصول الهيئة على هذه الشهادة أمراً في غاية الأهمية، وأنه تتويج لتكامل جميع الأقسام التابعة لهيئة تطوير بوابة الدرعية. مبيناً أنه بفضل تظافر الجهود والتعاون الكبير بين الجميع سنثبت بأن مشروع التنمية والتطوير في الدرعية هو مشروع مستدام كلياً على جميع المستويات".

#بياناتشركات

- انتهى -