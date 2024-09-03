الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة أمبليفاي هيلث (amplifAI health)، الشركة السعودية الناشئة في مجال التقنية الصحية، مذكرة تفاهم مع شركة USA Therm العالمية المتخصّصة في مجال تقنية التصوير الحراري الطبي، وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الجمع بين خبرات كلتا الشركتين لإرساء معايير جديدة في عمليات التشخيص، والكشف عن الأمراض باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تمثّل هذه الشراكة بداية تعاون يدمج بين برامج الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة أمبليفاي هيلث (amplifAI health) مع كاميرات التصوير الحراري من شركة USATherm لتطوير تقنيات متقدمة تسعى إلى تحسين عملية تشخيص الأمراض وجعلها أكثر دقة وكفاءة. من المقرر أن تسهم هذه الشراكة في تحسين جودة وسلامة الرعاية المقدمة للمرضى ورفع الكفاءة التشغيلية، حيث توفر للمختصين رؤى ومعلومات أكثر دقةً وقابليةً للتنفيذ من أجل الكشف المبكر عن الأمراض.

الجدير بالذكر أن الشركتين عرضتا جهودهما التعاونية مؤخراً في المؤتمر السنوي لآفاق أمراض القلب والأوعية الدموية الجديدة (NCVH) وعُرضت منتجاتهما المشتركة خلال انعقاد المؤتمر على جمهور من كبار قيادات الرعاية الصحية وأطباء القلب والأوعية الدموية، ونوقش على إثر ذلك التأثير المحتمل لهذه الشراكة في تطوير تقنيات التصوير الطبي وتحسين نتائج المرضى.

وأكد الدكتور مشاري الوشمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمبليفاي هيلث (amplifAI health)، على أهمية هذه الشراكة بقوله: "يمثّل تعاوننا مع USATherm قفزة نوعية في دمج الذكاء الاصطناعي والتصوير الحراري في مجال الرعاية الصحية. من خلال دمج خبراتنا، لن تقتصر جهودنا على تعزيز دقة عمليات التشخيص؛ بل سنعيد تعريف كيفية التعامل مع الكشف المبكر عن الأمراض".

بهذه المناسبة أعرب الدكتور سوفور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة USATherm، عن حماسه لهذا التعاون بقوله: "تتبنى شركة أمبليفاي هيلث (amplifAI health) رؤية مثيرة للإعجاب من شأنها الارتقاء بتقنيات التصوير الحراري السريري وترسيخ مكانتها بين طرق التصوير الأخرى. إنّ رؤيتهم في استخدام التعرف على الأنماط وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفهم البشري للتصوير الحراري رائعة حقاً".

نبذة عن أمبليفاي هيلث (amplifAI health)

شركة أمبليفاي هيلث (amplifAI health)، هي شركة تقنية صحية تستفيد من التصوير الحراري المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض. تهدف الشركة الى تسخير قوة التقنيات العميقة لتحسين الصحة الوقائية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن USATherm

تُعد USATherm شركة رائدة في صناعة الكاميرات الحرارية بمجال الرعاية الصحية، وتوفر الشركة حلولًا مصممة لتعزيز دقة التشخيص والفعالية التشغيلية في المرافق الصحية، وتلتزم بتطوير التصوير الحراري كطريقة مبتكرة ومهمة لمستقبل الطب الحديث.

-انتهى-

#بياناتشركات