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تعتزم شركة URBNZ Developments اطلاق مشروعين متعددي الاستخدامات خلال 2025 في منطقة غرب القاهرة، وهو ما يأتي انطلاقًا من الاستراتيجية التوسعية للشركة والقائمة على تعزيز محفظتها الاستثمارية وتلبية الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة في هذه المنطقة الحيوية.
من جانبه أكد المهندس إسلام مصطفى، رئيس مجلس إدارة URBNZ Developments، أن الشركة تستهدف أن تقدم لعملائها مشروعات متميزة في منطقة غرب القاهرة ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة، وبالفعل اطلقت الشركة أول مشروعاتها فبراير الماضي، وسيتم الاعلان قريبًا عن تفاصيل المشروع الجديد، موضحا أن الشركة تعمل بطريقة غير تقليدية من خلال بدء تنفيذ مشروعاتها ثم اطلاقها للعملاء.
وأضاف:"نحن متحمسون للإعلان عن خطتنا الاستثمارية لعام 2025، والتي تأتي استكمالًا لمسيرتنا الناجحة في قطاع التشييد والانشاءات، والتي تؤكد حرصنا على تقديم مشروعات تجتمع بها الجودة والالتزام بمواعيد التنفيذ واختيار المواقع الاستراتيجية المميزة لمشروعاتنا مما يحقق لعملائنا أفضل استثمار، ونجحنا بالفعل في اطلاق أول مشروعاتنا في فبراير الماضي، على أن يتم الاعلان قريبًا عن تفاصيل المشروع الآخر".
وأوضح محمود أمير، رئيس القطاع التجاري بشركة URBNZ Developments، أن أول مشروعات الشركة الذي تم اطلاقه فبراير الماضي وهو AXIS 3 BUSINESS MALL عبارة عن مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه، ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، لافتا إلى اختيار موقع استثنائي للمشروع يضمن أعلى نسبة إشغالات في جميع وحداته، حيث يتواجد المشروع وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة تتطلب تنفيذ هذا النوع من المشروعات لتلبية الطلب من العملاء قاطني هذه المنطقة.
وأشار إلى أن المشروع الجديد سيقع في مكان استراتيجي بمنطقة غرب القاهرة، حيث أصبحت هذه المنطقة وجهة جاذبة للمستثمرين العقاريين والعملاء، وذلك لما تتمتع به من ارتفاع العائد على الاستثمار بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وتنوع المشروعات العقارية لمختلف الشرائح السكنية، مع وجود مناطق خدمية وتعليمية مثل المدارس الدولية والجامعات والمستشفيات، مما يعزز من قيمة المنطقة.
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