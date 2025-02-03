فندق "Urbane" في ديستريكت فايف يفتح أبوابه في أوائل عام 2027، ليقدم مفهوماً مبتكراً في عالم الضيافة وتقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال.

تعزيزًا لالتزامها بالابتكار والتميز في قطاع العقارات، أبرمت شركة "مراكز" ، أحد أكبر مطوري المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر والحائزة على العديد من الجوائز العالمية، اتفاقية استراتيجية مع شركة "كريدنس للتطوير السياحي"Credence Hospitality Developments) CHD) لتطويروتشغيل فندق "Urbane" الذي سيشكل وجهة جديدة ومتميزة ضمن مشروع مراكز الرائد "ديستريكت فايف" . ومن المتوقع أن يفتح الفندق أبوابه في أوائل عام 2027، ليقدم مفهوماً مبتكراً في عالم الضيافة من خلال الدمج بين التصميم العصري وتقديم الخدمات المتكاملة المصممة خصيصا لرجال الأعمال.

وتعد هذه الاتفاقية التاريخية دليلاً على التزام شركة "مراكز" المستمر باستكشاف الأفكار المبتكرة وتطوير المشاريع غير التقليدية والتنبؤ بالفرص الغيرمستغلة في السوق وتقديم حلولا فردية أو مجمعة تتناسب مع أدق الاحتياجات وتهتم بأدق التفاصيل. ومن المتوقع أن تندمج هذه الشراكة الاستراتيجية بسلاسة ضمن مشروع "ديستركت فايف"، لتحدث نقلة نوعية في مجال الضيافة، وتقدم نموذجًا رائدًا لتقديم الخدمات رفيعة المستوى وتضع معايير جديدة للتميز والابتكار في تلبية احتياجات الشركات ورجال الأعمال.

في هذا السياق، صرّح داشا بدراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "مراكز"، قائلاً: "نحن في شركة 'مراكز' نعتز بتعزيز معايير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر حيث نعمل جاهدين لتلبية كافة احتياجات عملائنا، مدفوعين بشغفنا المستمر نحو الابتكار والموثوقية والتميز. إن تعاوننا مع شركة 'كريدنس للتطوير السياحي' يجسد التزامنا بتبني نهج مبتكر في التطوير، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف عناصر تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات، وخاصة فيما يتعلق بالطلب المتزايد على فنادق ذات مستوى عالٍ من الفخامة.

وقد تم تصميم فندق "Urbane" بعناية فائقة على مساحة 7000 متر مربع، ليقدم نموذجاً جديداً في مجال الضيافة الحديثة الموجهة لقطاع الأعمال، حيث يضم حوالي 100 غرفة وجناح ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يلبي احتياجات مجتمع الشركات ضمن مجمع مكاتب "ديستركت 5" District 5 office park - من بينها "ديستركت 5 مايندهاوس" District 5 Mindhaus و"ديستركت 5 كامبس" District 5 Campus - كما يوفر إقامة متميزة للمديرين التنفيذيين مما يعزز من مكانته كمركز هام لتقديم الخدمات المبتكرة والمتكاملة للعملاء، بما يشمله من غرف اجتماعات متطورة، وقاعة مؤتمرات، ومطعم علوي ذو اطلالة بانوراميه، ومنافذ بيع بالتجزئة، بالإضافةً إلى منتجع صحي ومرافق رياضية خارجية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح إسلام مهدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كريدنس للتطوير السياحي": "نحن في"كريدنس للتطوير السياحي" فخورون بهذه الشراكة مع شركة ’مراكز‘، التي تجسد التزامنا المشترك بتقديم تجارب ضيافة لا مثيل لها. "مراكز" تواصل ريادة تطوير القطاع العقاري من خلال التزامها بتقديم حلول حضرية مبتكرة وشاملة ضمن مشاريعها متعددة الاستخدامات، مما يعزز مكانتها كأحد روّاد التميز في تطوير مشاريع متكاملة مثل ديستريكت فايف. يسعدنا أن نساهم في رحلة "مراكز" الملهمة نحو رفع معايير الجودة في قطاع العقارات."

أصبحت "ديستريكت فايف" وجهة متكاملة ورائدة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، مما يبرز التزام "مراكز" الدائم بتعزيز الإبداع والابتكار. وقد تطورت المنطقة لتصبح في مقدمة المشهد التجاري والسكني في القاهرة الجديدة، مقدمةً بذلك مجتمعًا متكاملاً حيث يضم بداخله كلٍ من العمل والرفاهية والترفيه والتسوق والمطاعم في منطقة القاهرة الجديدة النابضة بالحياة ليشكل مركزًا حضريًا مؤثرًا. ويتميز "ديستريكت فايف" بموقعه الاستراتيجي الذي يسهّل الوصول منه إلى مطار القاهرة، والمعادي، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والعين السخنة، وساحل البحر الأحمر.

ولا تزال شركة " مراكز" مستمرة في رفع معايير التميز وإلهام الآخرين من خلال شراكاتها الرائدة. ومع سعيها المستمر لاستكشاف آفاق جديدة، تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مع "كريدنس للتطوير السياحي" مكانة " مراكز" كقوة محركة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات، مؤكدةً بذلك دورها الرائد في دفع عجلة الابتكار والتميز في القطاع العقاري.

نبذة عن شركة مراكز:

تُعد شركة مراكز من كبرى شركات تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر. تتمتع الشركة بمحفظة متميزة من المشروعات التي تحقق أعلى الإيرادات المتكررة في مصر. أقامت الشركة أبرز مشاريعها مول العرب في منطقة غرب القاهرة، كما تتضمن قائمة مشروعات الشركة مشروع AEON الذي يُعد أول مشروع سكني بأبراج سكنية في مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى District 5 ديستريكت فايف في القطامية الجديدة الذي يتضمن مول تجاري، كومبوند سكني ومكاتب إدارية ومول طنطا وقريبا مول المنصورة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.marakez.net

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