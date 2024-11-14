دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكتها مع Urban Scape ومقرها الإمارات، لتصميم وتصنيع أثاث خارجي عالي الجودة ومستلزمات الشوارع مثل المقاعد وصناديق النفايات. وستشمل هذه الشراكة عدة مشاريع تابعة لعزيزي في مدينة محمد بن راشد، ومدينة دبي الطبية، ومدينة دبي الرياضية، والفرجان، بما في ذلك مشاريع ريفييرا، وكريك فيوز 3، وجراند، وسنترال.

وقال تيزيان راب، مدير قسم العلاقات العامة والاتصالات في شركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا التعاون مع Urban Scape، الشركة الإماراتية المرموقة في مجال تصميم أثاث المساحات الخارجية ومستلزمات الشوارع. ويتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا المستمرة لتقديم مجتمعات تعزز نمط الحياة بتصاميم مدروسة ومميزة. وستسهم الحلول المصممة خصيصاً من Urban Scape في تعزيز جمالية ودور المساحات الخارجية المشتركة في مشاريعنا، ما يضيف قيمة ملموسة للمستثمرين والمقيمين والزوار على حدّ سواء".

واكتسبت Urban Scape سمعة مرموقة في إنتاج حلول الأثاث الخارجي المصممة خصيصاً والتي تجمع بين الجاذبية البصرية والمتانة الاستثنائية. ومع عقود من الخبرة، تقدم الشركة منتجات قادرة على مقاومة الظروف المناخية القاسية، مع ضمان مرونة فائقة وأداء وظيفي يدوم طويلاً، كما تتمتع الشركة بحضور قوي في جميع أنحاء المنطقة، حيث تخدم مجموعة واسعة من القطاعات عبر توفير حلول مستدامة وموثوقة ترتقي بالأماكن الخارجية، وتجمع بين الراحة والعملية والجمال.

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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