تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيركز الإطار على تنمية المهارات الرقمية الأساسية في سوق العمل بدولة قطر بهدف تعزيز الثقافة الرقمية الوطنية

الدوحة، قطر: في إطار التزامها بتعزيز جهود التنمية المتواصلة داخل الدولة، ستقود شركة ابتكار، الشركة الرائدة في توفير حلول الابتكار العملي في قطر، بالاشتراك مع شريكها الاستراتيجي UQ، وهي شركة بلجيكية بارزة في مجال تقييم المهارات الرقمية، مشروع تطوير وتنفيذ "إطار المهارات الرقمية العامة" في قطر.

وسيشكل هذا الإطار، المزمع وضعه برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حلقة وصل أساسية بين الأفراد والمؤسسات ومقدمي خدمات التدريب لتقييم وتحديد ومعالجة احتياجات تطوير المهارات وتوفير المهارات المناسبة لسوق العمل في قطر بما يتماشى مع المتطلبات المتطورة للعصر الرقمي.

وسيعمل هذا الإطار، وهو مبادرة تُعدُ الأولى من نوعها في قطر والمنطقة، على تعزيز المهارات الرقمية العامة لدى جميع أفراد المجتمع عبر إشراك المدارس والجامعات والشركات والهيئات الحكومية. وسيركز الإطار على القيمة الحيوية للمهارات الرقمية العامة في تعزيز الاستعداد الرقمي والمشاركة لدى سكان دولة قطر، مع المساعدة بشكل كبير في إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة رقميًا.

وفي هذا الإطار، سيتم تقسيم المهارات الرقمية العامة إلى فئتين متميزتين هما: المهارات الرقمية الأساسية ومهارات التمكين الرقمي. وتشمل المهارات الرقمية الأساسية تلك المتعلقة بمشهد تكنولوجيا المعلومات والأجهزة والبرمجيات والبيانات والأتمتة والأمن والسلامة والامتثال لتكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي وإدارة التكنولوجيا والاستراتيجية الرقمية. وسوف تُستكمل هذه المهارات بتطوير كفاءات أوسع تعزز قدرة الفرد على التفاعل مع التكنولوجيا الرقمية، مثل: الإبداع والابتكار، والتواصل الرقمي، والإدارة الذاتية، والتنظيم الرقمي، والمرونة وإدارة المشاريع.

وعلَّق المهندس نايف الإبراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار، على هذه المبادرة فقال: "نعتز للغاية بقيادة شركة ابتكار لمهمة وضع إطار المهارات الرقمية العامة في قطر الذي سيمثل قوة دافعة أساسية لتعزيز القدرات الرقمية للدولة. ويُعدُ هذا المشروع خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتنا الرامية لتسهيل انتقال قطر إلى مجتمع قائم على المعرفة، على النحو الوارد في رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز نمو البلاد بصفتها دولةً رائدةً في مجال الثقافة الرقمية"

وأضاف: "نحن سعداء بالتعاون مع شريكنا الدولي، شركة UQ، بهدف تحقيق الأهداف طويلة المدى لإطار العمل المتمثلة في تأهيل قوى عاملة تتمتع بتنافسية عالية ومتقدمة رقميًا في قطر، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق المزيد من الابتكار والكفاءة والإنتاجية في القطاعين العام والخاص."

بدوره، علَّق تييري ليسكراوايت، الرئيس التنفيذي لشركة UQ، قائلاً: "في إطار هذه الشراكة مع ابتكار، تؤدي شركة UQ دورًا محوريًا في مشروع إطار المهارات الرقمية العامة عبر الاستفادة من خبراتها في مجال التعليم والمهارات الرقمية، ولا سيَّما من خلال قسم خبراء المهارات الرقمية في الشركة المتخصص في وضع أطر المهارات الرقمية الدولية وتطوير منصات تحسين المهارات الرقمية للحكومات والمؤسسات، والذي يركز على تعزيز سبل الوصول والشمول الرقمي والتأثير وقابلية التنفيذ."

وأضاف: "يتمتع الإطار بقيمة هائلة في عالم اليوم الذي يعتمد على التكنولوجيا عبر توفير طريقة هيكلية للتكيف مع مظاهر التقدم التكنولوجي، وتمكين القوى العاملة من خلال تعزيز المهارات الرقمية، وزيادة القدرة التنافسية المؤسسية. ويمكّن هذا الإطار الأفراد والمؤسسات من اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات لتعزيز كفاءتهم في البيئة الرقمية الديناميكية."

وعلى مدى السنوات الثلاث والنصف المقبلة، ستتعاون شركة ابتكار مع شركائها الدوليين على غرار شركة UQ لصياغة إطار شامل للمهارات الرقمية ملائم ثقافيًا ويتماشى مع الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية. وخلال مرحلة التدريب، ستركز الشركة جهودها على تدريب المعلمين والمهنيين وعامة الناس عبر مجموعة من ورش العمل والدورات الإلكترونية والجلسات التفاعلية لتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة ومتطلبات المهارات.

ولضمان غرس المهارات الرقمية لدى الطلاب في سن مبكرة، ستتعاون ابتكار مع المؤسسات التعليمية والجامعات لدمج إطار المهارات الرقمية العامة في مناهجها الدراسية. وستنظم الشركة سلسلة من الحملات التوعوية والتفاعلية لرفع مستوى الوعي بقيمة المهارات الرقمية في عالم رقمي يتطور بوتيرة متسارعة.

وستقدم شركة UQ خدمة الدعم الاستراتيجي طوال المشروع مع التركيز على تصميم الاختبارات الموحدة وعمليات الاعتماد الأكاديمي؛ وتطوير عملية الاعتماد والتدقيق للمؤسسات التي تعتمد هذا الإطار؛ وتحديد الوجود الإلكتروني للإطار؛ والقيادة في التخطيط الاستراتيجي والاعتبارات اللوجستية وضمان الانتقال السلس من مرحلة تطوير الإطار إلى تنفيذه على نطاق واسع.

وتشتمل مجالات التركيز الأخرى للمبادرة على ما يلي: دعم المؤسسات لتبني إطار العمل كجزء من مسيرات التحول الرقمي الخاصة بها؛ وتنفيذ نظام قوي للرصد والتقييم لدراسة تأثير الإطار على الثقافة الرقمية في قطر؛ والتعزيز المستمر للإطار بحيث يتناسب مع الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة؛ وبناء نموذج مستدام للنهوض بالمهارات الرقمية في قطر.

للتعرف على المزيد من المعلومات عن شركة ابتكار ومجموعة الحلول القائمة على الابتكار التي تقدمها، يُرجى زيارة: http://ibtechar.com/

نبذة عن ابتكار:

"ابتكار" هي شركة متخصصة في مجالا الاستشارات وإدارة الابتكار، تأسست عام 2011 بهدف تقديم حلول الابتكار العملي للمؤسسات والشركات. وتقدم الشركة خدمات فريدة من خلال حلول متكاملة مصممة خصيصًا لكل عميل على حدة بناءً على احتياجاتهم العملية. وتعمل ابتكار جنبًا إلى جنب مع عملائها عبر تقديم استراتيجيات ومنهجيات مبتكرة، بالإضافة إلى دمج الأدوات والتكنولوجيا المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يضمن التغيير المستدام، وتقديم الخدمات والحلول في الوقت المحدد، وتحقيق نتائج ناجحة.

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