مهندس محي فراج: الاستعانة بكبار المصممين والاستشاريين لتوفير منتج عقاري مميز وفريد.

السيد محمود تمام: (Prk Vie) في أميز مناطق التجمع الخامس (الجولدن سكوير).

فراج: استطعنا تحقيق مبيعات تقدر ب ٨٥% من مشروعاتنا خلال فترة طرح المشروع.

أعلنت شركة (UPWYDE Developments) عن إطلاق أحدث مشروعاتها (Prk Vie) في قلب التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وذلك بمستهدف بيعي يتخطى ٤مليارات و٥٠٠مليون جنيه وذلك من خلال شركاء النجاح من كبرى المكاتب الاستشارية والهندسية وشركات التسويق العقاري وخبرات بشريه تمتد ل٣٠ عام.

أوضح المهندس محي فراج رئيس مجلس الإدارة أنه رغم حداثة عهد الشركة بالسوق العقاري الإ إنها إستطاعت وبقوه إثبات وجودها كشركه تقدم منتج عقاري متميز وفريد حيث قدمت للسوق العقاري مجموعه من المشروعات التي لاقت إقبال منقطع النظير من العملاء وحظت بثقتهم ونجحت في دخول ماراثون المنافسة مع شركات كبيره بل وتفوقت عليها في نوعية المشروعات متعددة الاستخدامات وذلك من خلال إستراتيجية عمل ورؤيه إنتهجتها الشركة هذه الاستراتيجية لا تهدف لتحقيق أرباح باهظه بقدر ما تسعى لتوفير منتج عقاري مميز يضيف للسوق العقاري ويمنح الشركة ثقة العملاء وتكوين قاعدة عملاء تكون هي المكسب الحقيقي للشركة.

مضيفا أن رؤية الشركة منذ البداية قامت على الاختلاف والتميز وتوفير متطلبات السوق العقاري واحتياجاته من العقارات ولاسيما في مدينة القاهرة الجديدة والتي تشهد طلب حقيقي وكبير من جمهور المشتريين بالإضافة للدراية الكاملة للشركة بالمدينة ومتطلبات العملاء الذي كان عامل مساعد في تحقيق أعلى نسب مبيعات تخطت حاجز ال ٨٠% خلال طرح المشروعات الثلاث للشركة

أوضح السيد محمود تمام العضو المنتدب أن مشروع (Prk Vie) يقع بأميز المواقع بالتجمع الخامس (الجولدن سكوير) وذلك على مساحة ١٩ ألف متر مربع وهو مشروع تجاري إداري طبي ضخم بمساحات تبدأ من ٥٥متر للإداري و٥٠متر للتجاري بالإضافة لمباني إدارية مستقله بمساحات تبدأ من ١٥٠٠متر مربع تم تصميمها بمفهوم فريد من نوعه تطل مباشره على ٣مساحات بلازا بتصميم مميز ويتميز موقع المشروع انه يقع مباشرة على محور بن زايد مدخل العاصمة الإدارية الجديدة وامتداد محور جمال عبد الناصر ومنطقة النوادي.

مضيفا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر ب٣مليارات جنيه وقد وفرت الشركة أنظمة سداد مرنه ومتنوعة تيسيرا على العملاء منها ١٠% مقدم وتقسيط على ٥سنوات و١٥%مقدم وتقسيط على ٦سنوات و٢٠% مقدم وتقسيط على ٧سنوات.

وقال تمام انه تم التعاقد مع مكتب الاستشاري (مهندس رائف فهمي) لعمل التصميمات الهندسية والإنشائية بالإضافة للتعاقد مع شركة ميجا بلان (مهندس خالد الشرقاوي) وشركة (PCE) لعمل الإلكتروميكانيك وشركة السويدي (دكتور وليد السويدى).

وكشف مهندس محي فراج رئيس مجلس الإدارة عن الخطة التوسعية للشركة التي تستهدف من خلالها تكوين محفظة متنوعة من المشروعات ما بين السكنى والتجاري والإداري والطبي حيث جارى الإعداد لمشروع جديد بمدينة الشيخ زايد سيتم الإعلان عنه منتصف عام ٢٠٢٣ على وصلة دهشور مباشرة بالإضافة لمشروع سكنى على مساحة ٧٥ فدان.

لافتا الى أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقديه خلال عام ٢٠٢٣ تقدر ب 4.5 مليار جنيه في مشروعات جديده ضمن خطتها التوسعية

وقال إن شركة UPWYDE تمتلك الخبرات الطويلة في هذه النوعية من المشر وعات بالإضافة للسمعة الطيبة نتيجة الالتزام بالجداول الزمنية للتسليمات والتعاون مع كبار المصممين والإنشائيبن المعروف عنهم الخبرة وتنفيذ كبرى المشروعات بالسوق العقاري.

والجديد بالذكر ان شركة UPWYDE development واحده من الشركات الصاعدة وبقوة بالسوق العقاري والتي استطاعت حجز مقعدها بين كبار المطورين كأفضل مطور يقدم منتج متميز من خلال عدة عوامل أهمها المصداقية والشفافية والوضوح والالتزام بالإضافة لامتلاكها مجموعة خبر ات بشريه تمتد ل٣٠ عام وملاءة ماليه قوية وحفظه أراضي متنوعة.

وأوضح المهندس محمود تمام الرئيس التنفيذي للشركة، عن تفاصيل باقي المشروعات الخاصة بالشركة وفى مقدمتها مشروع It بالتجمع الخامس، تصل قيمته السوقية مليار جنيه وهو مشروع متعدد الأنشطة.

تجارى إداري مكون من أرضى و4 ادوار، موضحا أن الدور الأرضي والأول نشاط تجارى وباقي الأدوار وحدات اداريه، لافتا إل أنه يقع It بالقطاع الأول بالتسعين الشمالي مباشرة بالتجمع الخامس وتم طرح المشروع على مرحلتين تبلغ اجمالي مساحة المسطحات البنائية في المرحلة الأولى 12 الف متر بخلاف مساحة ٢ بدروم بمساحة 10 الاف متر بخلاف مشروعي جرانوي وإيجوال بمدينة القاهرة الجديدة والتي تقدر قيمتهم البيعية أكثر من 2 مليار وتم بيع ما يقارب من 85% من وحدات المشروعين ، وتم البدء في التنفيذ والانشاءات للمشروعين طبقاً للجداول الزمنية والشركة تعد عملائها بتسليم مشاريعها في مواعيدها المقررة.

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