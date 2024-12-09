دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة "فيرتف- Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، اليوم Vertiv™ PowerUPS 9000، وهو نظام إمداد طاقة غير منقطع (UPS) موفر للطاقة وعالي الكثافة مع بصمة مدمجة. وقد تم تصميم هذا النظام لدعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بدءًا من الحوسبة التقليدية إلى التطبيقات عالية الكثافة، ويتوفر عالميًا في نموذجين UL وCE بقدرات تتراوح من 250 إلى 1250 كيلوواط لكل وحدة.

تم تصميم نظام Vertiv™ PowerUPS 9000 لتوفير كثافة طاقة عالية وكفاءة تحويل مزدوجة تصل إلى 97.5%. ويتميز هذا النظام بتركيبه السريع والسهل بفضل إمكانية إدخال الكابلات من الأعلى أو الأسفل، إلى جانب خيارات الحماية من التغذية العكسية ومجموعة الأعطال الأرضية المضمنة في النظام التي لا تتطلب مساحة إضافية أو التثبيت في الموقع. كما يمكن نشر هذه الوحدات في أي مكان في العالم، مما يقلل من التناقضات المحتملة في عمليات التوريد والخدمة، والتأخير في التسليم وفترات التوقف عن العمل.

وقال جيوفاني زاني، نائب الرئيس لقسم الطاقة الكبيرة في شركة فيرتف: "لقد صممنا Vertiv™ PowerUPS 9000 لتحقيق مستويات عالية من الموثوقية والكفاءة مع تقليل البصمة والتعقيد قدر الامكان. وبفضل هيكله المعياري وكثافة الطاقة العالية التي يوفرها، يقدم هذا النظام حماية موثوقة وفعالة للطاقة، مما يلبي احتياجات عملاء مراكز البيانات في حماية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية والمختلطة على حد سواء."

يُعد Vertiv PowerUPS 9000 الأكثر كفاءة في فئته من وحدات الطاقة غير المنقطعة من فيرتف، حيث يتميز بحجم مدمج أصغر بنسبة 32% مقارنة بالأجيال السابقة. كما أنه متوافق مع خزانة تخزين بطاريات الليثيوم Vertiv™ EnergyCore بالإضافة إلى تقنيات بطاريات أخرى مثل بطاريات الرصاص ذات الصمام المنظم (VRLA) وبطاريات النيكل والزنك.

تتميز وحدات التحكم المخصصة والمعزولة تمامًا، بالإضافة إلى لوحات التحكم والاتصال القابلة للتبديل أثناء التشغيل، بإمكانية تشغيل كل وحدة طاقة بشكل مستقل. وفي حالة حدوث عطل، يمكن للوحدة المتضررة عزل نفسها تلقائيًا، مما يحمي الوحدات الأخرى ويسمح باستمرار التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مفتاح التحويل الثابت ذو الحالة الصلبة المصمم للخدمة المستمرة على تحسين خط التجاوز، كما أن النظام بالكامل مصمم ليكون قابلاً للصيانة والتحديث أثناء التشغيل، مما يعني إمكانية إجراء الصيانة والترقيات دون الحاجة إلى إيقاف التشغيل.

ويمكن تفعيل نظام Vertiv™ PowerUPS 9000 باستخدام Vertiv™ Next Predict، وهي استراتيجية صيانة وقائية تعتمد على المراقبة المتقدمة والتحليلات الصحية المستندة إلى البيانات لتوفير رؤى تعزز كفاءة عمليات الموقع. ومن خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لمراقبة الحالة الفعلية للمعدات وقياس حالتها الصحية، تقدم فيرتف حلاً شاملاً يضمن الأداء الأمثل وطول العمر الافتراضي للمعدات.

وقد خضع نظام Vertiv PowerUPS 9000 ، في مختبرات الشركة، لسلسلة مكثفة من اختبارات التحقق الهندسي (EVT) والتحقق من التصميم (DVT) تحت مجموعة متنوعة من الظروف التشغيلية لضمان أدائه وموثوقيته في بيئات العمل الحقيقية. كما اجتاز النظام اختبارات إضافية تضمنت اختبارات بيئية وأدائية وحالات استثنائية قصوى، مثل الحماية من الحطام، واختبارات الصلابة الهيكلية لضمان مقاومته للزلازل وقابلية التحمل، وكذلك اختبارات التغيرات المفاجئة في الجهد الكهربائي (الارتفاع والانخفاض) التي تُحاكي الظروف القاسية التي قد يواجهها النظام مما يعزز موثوقيته في أصعب المواقف التشغيلية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Vertiv™ PowerUPS 9000 والمجموعة الكاملة من حلول الطاقة لمراكز البيانات من شركة فيرتف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Vertiv.com

نبذة عن شركة فيرتف – Vertiv"

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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