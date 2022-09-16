أتلانتا : أعلنت "آب جراد" (upGrad)، وهي أكبر شركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم العالي في آسيا، عن استحواذها الكامل على شركة "سينتوم ليرنينج" (المشار إليها بـ"سينتوم") الرائدة في مجال الحلول التدريبية المؤسسية في صفقة تبادل للأسهم.

وبموجب هذه الصفقة، تنضم شركة "بهارتي إنتربرايزيز ليميتد" والشركات التابعة لها (المُشار إليهم معاً بـ"بي إي إل") إلى جدول رأس المال لشركة "آب جراد" (upGrad).

ويُتوقّه أن تحقق "سينتوم" إيرادات تبلغ نحو 21 مليون دولار أمريكي (170 كرور روبية هندية) في السنة المالية 2023.

وتأسست "سينتوم"، التي يقع مقرها الرئيسي في نيودلهي، عام 2007. وتقدم الشركة حالياً تدريباً قائماً على التأثير للشركات بالإضافة إلى التدريب المهني والتعليمي للطلاب في المدارس والكليات لمساعدتهم على أن إطلاق عملهم الخاص أو العمل بوظيفة هادفة.

من خلال منهجية التدريب "سينتوم 5 دي" المملوكة من قِبلها واستخدام منصة واستخدام منصة تجربة التعلم "ليرنينج إكسبيرينس بلاتفورم (إل إكس بيه)" –"سينتوم ليرن برو"، تدعم "سينتوم" حلول التعلم الشامل ابتداءً من المهنيين المبتدئين وانتهاءً بالقادة من المستوى المتوسط مع نتائج أعمال فورية وقابلة للقياس. وبفضل أكثر من 3,000 متخصص في التعلم والتنمية، درّبت –"سينتوم ليرنينج أكثر من 2 مليون شخص وتركت أثرها على أكثر من 400 شركة في جميع أنحاء الهند وأفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، تضمّ عمليات سينتوم" في أفريقيا فريقاً صغيراً يضم أكثر من 50 متخصصاً محلياً في مجال التعلم والتنمية مهمتهم دعم ملايين النتائج التعليمية عالية الجودة من خلال التدريب المخصص باللغة العامية والمحتوى ومنصة التعلم الرقمية.

بفضل قوة عاملة إجمالية تتجاوز 2000 موظف، ستواصل أعمال "سينتوم" في العمل بشكل مستقل تحت الإشراف القيادي سانجاي باهل، المدير الإداري، والرئيس التنفيذي للشركة.

وفي معرض تعليقهما على هذا التعيين، قال مايانك كومار، المؤسس المشارك والمدير الإداري؛ وجوراف كومار، رئيس شؤون التنمية المؤسسية لشركة "آب جراد" (UpGrad): "تعتبر تنمية مهارات القوى العاملة في المؤسسة حاجة أكثر من حرجة؛ ومع ذلك، فما يزال القطاع مجزأً للغاية. ولطالما نظرت "آب جراد" (UpGrad) إلى تطوير المهارات المؤسسية باعتباره محركاً استراتيجياً للنمو، ونُجري بعض الحركات غير الخطية لإعادة لبتكار أعمال التعلم المباشرة بين الشركات في الهند وإنشاء منظومة متكاملة للتعلم مدى الحياة "لايف لونج ليرنينج" لأصحاب المصلحة لدينا".

وأضاف سانجاي باهل، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة "سينتوم ليرنينج": نعمل مدفوعين بشغف كبير يمنحنا شعوراً كبيراً بالفخر في العمل مع الناس لتغيير حياتهم ودعم تحقيق إمكاناتهم الكاملة. ولقد بذلنا أعواماً من العمل الدؤوب في بناء حافظة مخصصة للتدريب والمحتوى تجعل التعلم في العصر الجديد تجربة غامرة وتوجهاً نحو النتائج لكل من الشركات والأفراد. وتلتزم ’آب جراد‘ (UpGrad) و(سينتوم) بتحقيق النتائج للمتعلمين. ووعليه، فإنني أعرب عن تشوّقي للجمع بين وجهتي التعاون لإنشاء حافظة قابلة للتطوير لتحقيق نتائج مستمرة".

وقال راجيف فاسوديفا، رئيس شركة "سينتوم ليرنينج": "تفتخر ’آب جراد‘ (UpGrad) و(سينتوم) بإحداق تحوّل جذري في حياة المهنيين العاملين، وفي مسار شركاتهم من خلال تركيزنا الحادّ على التعلم مدى الحياة والتنمية الشخصية. ونحن متحمسون لفرصة الجمع بين مهاراتنا التكميلية لبناء حافظة قابلة للتطوير عبر سلسلة القيمة".

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لمحة عن "آب جراد" (upGrad)

تُعدّ "آب جراد" (upGrad) - التي تأسست في عام 2015 - رائدة في ثورة التعليم عبر الإنترنت، وتركز على دعم النجاح الوظيفي للقوى العاملة العالمية التي يفوق عددها 1.3 مليار موظف. كما تعدّ واحدة من شركات التكنولوجيا المتكاملة للتعلم مدى الحياة القليلة في العالم - التي تقدم خدماتها للمتعلّمين الجامعيين والمهنيين العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و50 عاماً عبر دورات البكالوريوس، والتعليم في الحرم الجامعي والبرامج المرتبطة بالوظيفة، وبرامج الدراسة في الخارج، وبرامج الدراسات التنفيذية وصولاً إلى درجات والماجستير والدكتوراه. تتمتع الشركة بقاعدة متعلمين تزيد عن 3 ملايين متعلّم في أكثر من 100 دولة، فضلاً عن أكثر من 300 جامعة شريكة، وأعمال تجارية قوية ذات قاعدة عملاء تضمّ 1000 شركة في جميع أنحاء العالم.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: ttps://www.businesswire.com/news/home/20220914005522/en/h

جهات الاتصال:

"آب جراد" (upGrad)

نيها براساد

البريد الإلكتروني: neha.prasad@upgrad.com