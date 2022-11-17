من المتوقّع أن توظّف نحو 1،400 شخص ضمن فريقها بحلول مارس من العام 2023

مومباي، الهند: تواصل شركة "آب جراد" )upGrad(، وهي الشركة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم العالي الأكبر في آسيا، مسيرة توسّعها ونموّها للتأثير على حياة المتعلّمين في الهند وحول العالم وإعدادهم لسوق العمل. وقد تمكنت "آب جراد" (upGrad) لغاية اليوم من التأثير على 8.2 مليون متعلم ضمن منصة "وان آب جراد" (One upGrad) من خلال مجموعة من الخدمات، من قبيل التزويد بالمهارات الناعمة (أي الشخصية)، والإعداد للاختبارات الوظيفية، والبرامج المرتبطة بالجامعات، والبرامج المرتبطة بشهادات الاعتماد، وإيجاد الوظائف، وتغيير الوظائف، والتحسين الوظيفي.

وفي إطار جهودها لمواصلة مسار نموها المتنامي، أبرمت "آب جراد" (UpGrad) عقود إيجار جديدة في الأشهر القليلة الماضية، استحوذت بموجبها على مساحة 335 ألف قدم مربع تصلح للاستخدام كمساحات مكتبية، ومقرات جامعية غير متصلة بالإنترنت، أو مساكن للمتعلمين، واستوديوهات، وغرف تدريب لمجموعة متزايدة من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس. كما تخطط الشركة لتوظيف أكثر من 1،400 شخص بين نوفمبر 2022 ومارس 2023 لضمّهم إلى الفريق العامل في جميع أنحاء الهند وفي مكاتبها العالمية.

سبق أن استحوذت "آب جراد" (UpGrad) على مساحة 200 ألف قدم مربع في مومباي لصالح برنامج سكن المتعلمين الخاص بها، حيث تحوّل الطلاب إلى مهندسين معماريين وقاموا بتصميم مكان إقامتهم. كما ضمّت ما يقرب من 20 ألف قدم مربع في بنجالورو لتوسيع شركة "نولدج هات" (KnowledgeHut) التابعة لها وإضافة معسكرات التدريب وغير ذلك من برامج؛ و25 ألف قدم مربع في بيون لتوسيع "تالنت إيدج" (Talentedge)، و40 ألف قدم مربع أخرى لصالح "القطاع 125" في نويدا لوحدة الدراسة في الخارج (upGrad Abroad)، و50 ألف قدم مربع في "القطاع 58" في نويدا لاحتضان البنية التحتية لبرامج الإعداد للاختبارات للوظائف الحكومية التي تضمّ أكثر من 45 استوديو وأكثر من 150 مدرباً. تلبي هذه الوحدة احتياجات 27 قناة "يوتيوب" تحظى بأكثر من 2،500،000 مشاهدة يومياً، وتتولى أيضاً تدريب أكثر من 500 ألف شخص هذا العام ممن يطمحون لضمان جاهزيتهم للوظائف الحكومية.

تملك "آب جراد" (upGrad) فرق عمل ميدانية ومكاتب على مستوى العالم - في كلّ من سنغافورة وسان فرانسيسكو وإندونيسيا ونيويورك والشرق الأوسط ولندن وفيتنام وواشنطن وفي جميع أنحاء أستراليا. يبلغ عدد الأعضاء 1،400 عضو، تضمّ غالبيتهم أعضاء هيئة التدريس والمدربين والخبراء، يليهم خبراء في مجالات المبيعات والتسويق والمحتوى والتسليم وتجربة التعلم. ينصب التركيز على استقطاب الموظفين في مجالات النمو المرتفعة التي تشمل: (أ) الدراسة في الخارج ، (ب) 10 مقرات جامعية عالمية، (ج) برامج مركزة للتمكين الوظيفي والإعداد للعمل التي أطلقتها "آب جراد" (UpGrad) في الهند والولايات المتحدة الأمريكية في الأيام التسعين الماضية، و (د) في جامعة "أطلس سكيل تيك" في مومباي.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال مايانك كومار، المدير الإداري والشريك المؤسس لشركة "آب جراد" )upGrad(: "يشكّل التوسع المحلي أولوية بالنسبة لنا. وبما أن نموذج أعمالنا يحقق نسبة نجاح تفوق 100 في المائة على أساس ربع سنوي، يهمنا للغاية أن نعيد استثمار مكاسبنا لتوسيع نطاق التأثير الذي نهدف إلى تحقيقه. يهدف توسّعنا إلى تعزيز قدرتنا على استضافة فرق العمل الأكبر التي نوظفها. كذلك، وعلى الرغم من أن تركيزنا ينصب على نماذج التعليم القوية عبر الإنترنت، فإننا نشجع المتعلمين الحاليين والمحتملين على مقابلتنا شخصياً خلال سعيهم لاتخاذ القرار بشأن البرنامج المناسب لهم. بالتالي، فإن ضمان الحضور الشخصي غير المتصل بالإنترنت يسمح لنا بأن نكون أقرب إلى متعلمينا في رحلتهم للتعلم مدى الحياة."

وتواصل "آب جراد" (UpGrad) العمل انطلاقاً من 30 مكتباً موزّعاً في 10 مدن في أنحاء الهند. كما تملك مجموعة من المكاتب العالمية الموزّعة في جميع أنحاء سان فرانسيسكو ونيويورك وواشنطن ولندن وسنغافورة ودبي وجاكرتا وفيتنام وسيدني وملبورن ونيروبي. تعدّ القدرة على تحمل التكاليف وتوفير سهولة الوصول من الأهداف الرئيسية لمهمة "آب جراد" (UpGrad) المتمثلة في إعداد الملايين من المتعلّمين للعمل وخلق فرص عمل لمهن الغد. بالتالي، سيسمح التوسع الجغرافي بمواصلة دعم النمو المتسارع والمخطط له للشركة.

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لمحة عن "آب جراد" (upGrad):

تعد "آب جراد" (upGrad) - التي تأسست في عام 2015 - رائدة في ثورة التعليم عبر الإنترنت، وتركز على دعم النجاح الوظيفي للقوى العاملة العالمية التي يفوق عددها 1.3 مليار موظف. كما تعدّ واحدة من شركات التكنولوجيا المتكاملة للتعلم مدى الحياة القليلة في العالم - التي تقدم خدماتها للمتعلّمين الجامعيين والمهنيين العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و50 عاماً عبر دورات البكالوريوس، والتعليم في الحرم الجامعي والبرامج المرتبطة بالوظيفة، وبرامج الدراسة في الخارج، وبرامج الدراسات التنفيذية وصولاً إلى درجات والماجستير والدكتوراه. تتمتع الشركة بقاعدة متعلمين تقدّر بنحو 8.2 مليون متعلّم في أكثر من 100 دولة، فضلاً عن أكثر من 300 جامعة شريكة، وأعمال تجارية قوية ذات قاعدة عملاء تضمّ 1000 شركة في جميع أنحاء العالم.

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"آب جراد" (upGrad)

نيها براساد

مساعدة مدير قسم العلاقات العامة

البريد الإلكتروني: neha.prasad@upgrad.com

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