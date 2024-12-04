مهمة مجموعة نيو للفضاء التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تتمثل في تعزيز قدرات الخدمات الجيومكانية لدعم الأسواق العالمية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على حلول رصد الأرض والخدمات الجيومكانية المتطورة بما يتماشى مع رؤية 2030.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة نيو للفضاء (NSG)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية الرائدة في خدمات الفضاء التجارية، اليوم عن إبرام اتفاقية نهائية مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء (إيرباص) للاستحواذ على شركة الأخيرة UP42، شريطة استيفاء الشروط المعتادة لإتمام الاتفاقيات، بما في ذلك الموافقات التنظيمية اللازمة. وقد أطلقت Airbus منصة UP42 عام 2019 في العاصمة الألمانية برلين، وهي منصة رقمية متطورة لرصد الأرض تعتمد على تكنولوجيا السحابة وتقدم خدمات رائدة تسهل الوصول إلى البيانات الجيومكانية وتحليلها.

ومن المتوقع أن تنضم UP42 إلى محفظة أعمال الخدمات الجيومكانية المتوسعة لدى مجموعة نيو للفضاء، والتي ضمت مؤخراً شركة الخدمات الهندسية والتقنية .TaqniaETS

وتشكل منصة UP42 وجهة واحدة تسهل الوصول إلى بيانات متنوعة من مزودي خدمات متعددين، حيث توفر بيانات وتحليلات من أكثر من 80 شركة رائدة بمجال الخدمات الجيومكانية في العالم. وتساعد المنصة العملاء على حلّ التحديات الجيومكانية الواقعية ليوفروا بدورهم خدمات مضافة القيمة لعملائهم النهائيين عبر قطاعات متنوعة، بما فيها الزراعة، والتخطيط الحضري، والعقارات، ومراقبة البنية التحتية، وإدارة الكوارث، وغيرها.

وعلق مارتين بلانكين، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء على هذه الخطوة بالقول: "سيدعم الاستحواذ على منصة UP42 منظومة الخدمات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية، كما سيعزز قدرات مجموعة نيو للفضاء على رفد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم بخدمات جيومكانية متطورة. ويشكل هذا الاستحواذ خطوة حيوية نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الوصول إلى مكانة ريادية بمجال الابتكار في قطاع الخدمات الجيومكانية محلياً وعالمياً، ولعب دور أكبر في تطوير اقتصاد الفضاء بالمملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في هذا الخصوص".

ويسهم هذا الإعلان في ترسيخ الدور الاستراتيجي لمجموعة نيو للفضاء في مجال خدمات رصد الأرض، ولا سيما عقب إعلان هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن فوز الشركة بمنافسة الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض في المملكة.

من جهته، قال شون ويد، الرئيس التنفيذي لـ UP42: "يمثل انضمام UP42 إلى مجموعة نيو للفضاء محطة بارزة في مسيرتنا، حيث سيشكل نمونا على المستوى الدولي دفعاً لطموح مجموعة نيو للفضاء بتحقيق مكانة رائدة عالمياً في مجال الابتكار في الخدمات الجيومكانية، كما سنسهم في الوقت ذاته في تطوير منظومة قوية لرصد الأرض تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بما فيها مختلف القطاعات الحكومية ومنها الزراعة والطاقة والسفر والسياحة".

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس مجموعة نيو للفضاء في مايو 2024، لتكون شركة وطنية رائدة عالمياً في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية. وستسهم الشركة في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة في المملكة، وتمكين تنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال توطين الخبرات المتخصصة وتعزيز مكانة قطاع الفضاء المحلي في هذا المجال المتنامي عالمياً.

نبذة حول مجموعة نيو للفضاء (NSG): www.neospacegroup.com

تُعد مجموعة نيو للفضاء شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات الفضاء والأقمار الصناعية ومقرها المملكة العربية السعودية. تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الفضائية المتكاملة بما في ذلك الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، والاتصال أثناء الطيران، ورصد الأرض والاستشعار عن بُعد، والتحليل الجيومكاني، والملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء. كما تعتبر المجموعة مستثمراً فاعلاً في أحدث التقنيات الفضائية.

ولكوننا إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، فإننا نسهم إسهاماً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والابتكار وخلق الوظائف.

نبذة حول UP42: www.UP42.com

تعمل UP42 على تحويل طريقة طلب المؤسسات لبيانات رصد الأرض والوصول إليها وتحليلها من خلال منصة رصد الأرض المتطورة التي تقدمها. وتساهم عبر منصتها في تبسط الوصول إلى البيانات وإدارتها، فضلاً عن تسهيل معالجة الصور على نطاق واسع، ما ييسر تطوير الحلول الجيومكانية بكفاءة. تأسست الشركة في عام 2019 قبل شركة "إيرباص" وتتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها.

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رؤوف خليفة، رئيس قسم التسويق والاتصالات في مجموعة نيو للفضاء

البريد الإلكتروني: Raouf.khalife@neospacegroup.com

الهاتف: +966 50 1362533

ميني سري نارايانان: مدير وسائل التواصل الاجتماعي ونظام إدارة المحتوى في مجموعة نيو للفضاء

البريد الإلكتروني: mnarayanan@neospacegroup.com

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