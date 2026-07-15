دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن إطلاق «UP by CBD» وهو بنك رقمي متكامل عبر الهاتف المتحرك، صُمم خصيصاً لدعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، من خلال تمكينهم من فتح حساباتهم المصرفية وإدارة أعمالهم المالية بسهولة وسرعة عبر تطبيق واحد.

ويجمع «UP by CBD» بين فتح الحساب رقمياً خلال دقائق وإتاحة الوصول الفوري إلى البطاقات الائتمانية للأعمال وحلول الرواتب والتحويلات وخيارات الادخار، بما يوفر تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال منذ اليوم الأول لتأسيس أعمالهم.

وفي إطار تعاونه مع شركائه ضمن المنظومة الاقتصادية، وفي مقدمتهم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يتكامل «UP by CBD» مباشرة مع رخصة دبي الموحّدة بما يسهّل انتقال أصحاب الأعمال من مرحلة تسجيل الشركات إلى تفعيل الخدمات المصرفية ويسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

سد الفجوة بين تأسيس الأعمال والانطلاق الفعلي

تشهد دولة الإمارات نمواً متسارعاً في تأسيس الشركات الجديدة، مع دخول آلاف المشاريع إلى السوق سنوياً. ويأتي «UP by CBD» لتبسيط رحلة الانضمام إلى الخدمات المصرفية لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، من خلال إزالة التعقيدات المرتبطة بفتح الحسابات وتوفير وصول أسرع إلى البنية التحتية المالية التي تمكّنهم من الانطلاق والتوسع منذ اليوم الأول.

منظومة مالية متكاملة للمشاريع الصغيرة

فتح حساب رقمي سريع وسهل: يمكن لأصحاب الأعمال فتح حساباتهم خلال دقائق عبر التحقق الرقمي المباشر والتكامل مع رخصة دبي الموحّدة وجهات إصدار الرخص التجارية الأخرى، بما يوفر تجربة مصرفية أكثر سرعة وسهولة.

دعم النمو منذ اليوم الأول: يتيح «UP by CBD» لأصحاب الأعمال الحصول على بطاقة ائتمانية للأعمال بشكل فوري، بما يدعم احتياجاتهم التمويلية في المراحل الأولى ويساعدهم على إدارة التدفقات النقدية وتمويل النفقات التشغيلية، وتسريع نمو أعمالهم.

حساب دون حد أدنى للرصيد: يوفر البنك الرقمي حساباً مصرفياً دون اشتراط حد أدنى للرصيد، مع باقات اشتراك مرنة صُممت لتلبية احتياجات المشاريع الناشئة والمتنامية، بما يمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة السيولة النقدية والتوسع بثقة.

وقال الدكتور برند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يمثل إطلاق «UP by CBD» امتداداً لالتزامنا طويل الأمد بدعم أصحاب الأعمال في مختلف مراحل رحلتهم وتمكينهم من الانتقال بسرعة أكبر من مرحلة تأسيس المشروع إلى التشغيل الفعلي، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي. كما يجسد تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي رؤية مشتركة لتعزيز أسس اقتصاد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33."

ومن جانبه، أضاف ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والأعمال: "لقد صممنا «UP by CBD» لتلبية احتياجات رواد الأعمال في تأسيس المشاريع الصغيرة وإدارتها. فأصحاب الأعمال بحاجة إلى إطلاق مشاريعهم وتشغيلها، والحصول على التمويل عند الحاجة، وإدارة شؤونهم المالية بسهولة. ومن خلال التكامل المباشر مع رخصة الأعمال الموحدة في دبي (DUL)، والجمع بين سرعة فتح الحساب والحصول الفوري على بطاقة ائتمانية للأعمال، نساعد رواد الأعمال على الانتقال بسلاسة من تأسيس الشركة إلى تشغيلها، بما يتيح لهم التركيز على الأهم، وهو تنمية أعمالهم منذ اليوم الأول".

حلول رقمية مدعومة بخبرة مصرفية راسخة

يوفر «UP by CBD» مرونة البنك الرقمي مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرفية لبنك دبي التجاري، الذي يمتلك أكثر من خمسين عاماً من الخبرة في دعم قطاع الأعمال، وذلك ضمن منظومة متكاملة تلتزم بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.

كما يتيح تعاون البنك مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لرواد الأعمال الاستفادة من منظومة أوسع لدعم الأعمال، تشمل مبادرات مثل Dubai Founders HQ (DFHQ) و SME in a Box بما يوفر الوصول إلى البرامج والشبكات والموارد التي تساعد الشركات على النمو وتعزيز تنافسيتها في سوق دبي.

ويعكس إطلاق «UP by CBD» التزام بنك دبي التجاري المستمر بدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وتسريع انطلاقها وتمكينها من تحقيق نمو مستدام، بما يسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.

نبذة عن بنك دبي التجاري

بنك دبي التجاري (رمز التداول في سوق دبي المالي CBD) هو شركة مساهمة عامة تأسست في عام 1969 بموجب مرسوم أميري أصدره الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. يقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في الإمارات.

وحتى الربع الأول من عام 2026، سجل البنك أصولًا إجمالية بقيمة 157.9 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 912 مليون درهم قبل الضريبة، ما يعكس مكانته القوية في السوق ونموه المستمر. كما يوفر البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات والمؤسسات، سواء بالطرق التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويدعم هذه الخدمات منصات رقمية متقدمة، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول من الجيل الجديد ومنصة iBusiness الحائزة على جوائز. ويدعم بنك دبي التجاري، معترف به على مستوى الابتكار والريادة الرقمية، بنشاط الأهداف الوطنية للتنمية من خلال التكنولوجيا المالية وتمكين المواطنين الإماراتيين والشراكات الاستراتيجية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق العلاقات العامة والإعلام لبنك دبي التجاري عبر البريد الإلكتروني: cbd.ogilvypr@ogilvy.com

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