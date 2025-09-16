تدعم الاتفاقية بدء عمليات الشركة التشغيلية في عام 2025 ووصولها لأكثر من وجهة عالمية بحلول عام 2030، وتشمل هذه الاتفاقية على الإدارة والصيانة والإصلاح للوحدات.

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، احدى شركات الصندوق عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Unilode الرائدة عالمياً في إدارة وصيانة وإصلاح وحدات تحميل الطائرات(ULDs). وستعمل هذه الشراكة على الاستفادة من مراكز الصيانة والإصلاح لشبكة Unilode الواسعة، وأسطولها المتنوع من وحدات التحميل، وتقنياتها الرقمية المتقدمة، لتقديم خدمات إدارة ودعم شاملة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية والجاهزية لعمليات طيران الرياض داخل المملكة وعلى امتداد وجهاتها العالمية.

وتتضمن الاتفاقية تزويد وإدارة وحدات تحميل جديدة وخفيفة الوزن عالية المتانة، تعمل بكفاءة ومعايير سلامة عالية، لنقل الأمتعة والبضائع لضيوف طيران الرياض، إلى جانب دعم كفاءة استهلاك الوقود وتعزيز الاستدامة التشغيلية. وسيتم ربط هذه الوحدات رقمياً عبر تقنية البلوتوث وبنية Unilode التحتية للقراءة الذكية، مما يوفر رقابة رقمية ويتيح تحسين المخزون ومراقبة الحالة لتقليل الفقد والأعطال، وتسريع استعادة العمليات عند الطوارئ.

وتتماشى هذه الشراكة مع خطط النمو طويلة المدى لطيران الرياض، حيث يواصل الناقل الجديد بناء شراكات قوية تعزز الموثوقية والكفاءة في قطاع الطيران مع اقتراب موعد انطلاقه في عام 2025. ويعمل طيران الرياض على بناء أسطوله ليشمل أكثر من 180 طائرة، وسيربط الناقل ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم في عام 2030، مساهماً بما يزيد عن 75 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، ومولداً أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مستوى العالم.

وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في طيران الرياض:"في طيران الرياض، كل قرار نتخذه يهدف إلى توفير رحلات سلسة وشخصية ومستدامة لضيوفنا المسافرين. إن شراكتنا مع Unilode ليست مجرد تطوير تقني، بل هي التزام ببناء الثقة وتقليل الأثر البيئي وتقديم تجربة متميزة تليق بضيوفنا. معاً، نعمل على تشكيل مستقبل السفر عبر حلول ذكية ومستدامة تتمحور حول خدمة الضيف."

وعبر روس مارينو، الرئيس التنفيذي لشركة Unilode:"إن شراكتنا مع طيران الرياض في هذه المرحلة المحورية تعكس قدرتنا على تقديم قيمة مستدامة اليوم وفي المستقبل. حلولنا المبتكرة لوحدات التحميل، وشبكتنا العالمية الفريدة، ومنصتنا الرقمية الرائدة، ستمنح طيران الرياض المرونة والجاهزية اللازمة لبناء واحدة من أكثر شركات الطيران تطلعاً للمستقبل في العالم. ونحن فخورون بالإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر دعم التحول الكبير في قطاع الطيران."

وتأتي هذه الاتفاقية لدعم عمليات طيران الرياض التشغيلية من خلال تبني الحلول الرقمية ودمجها مع الخبرات العالمية الموثوقة، لبناء منظومة طيران أكثر ذكاءً واستدامة، مما يرسخ مكانته كعنصر فاعل في الابتكار والتميز في مستقبل السفر العالمي.

#بياناتشركات

- انتهى -