الاعلان عن مشروع جديد لشركة unified development تجارى ادارى باميز موقع بالداون تاون بالعاصمة الادارية

كشف المهندس محمود المنسي رئيس مجلس إدارة شركة unified development عن سعى الشركة لطرح مشروعها الجديد بالعاصمة الادارية بمنطقة الداون التاون باميز موقع وباطلالة مباشرة على اكبر ميدان بمنطقة الداون تاون والمونوريل والنهر الاخضر باستثمارات تقدر ب 700 مليون جنيه.

واوضح ان التصميمات الهندسية للمشروع فى مراحلها الاخيرة للموافقة من جانب شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية وبصدد اصدار الموافقات اللازمة واستخراج التراخيص الخاصة بالاعمال الانشائية للبدء فورا فى تنفيذ 30% من المشروع ومن ثم البدء بالعملية البيعية بعد الانتهاء من تنفيذ هذه النسبة.

وكشف "المنسى" ان العامل الرئيسي لتواجد الشركة بالسوق المصرى هو تكوين ثقة وقناعة تامة لدى العميل اوالمستثمر بمشروعات الشركة من خلال الملاءة المالية والفنية القوية للشركة والناجمة عن تحقيق انجازات كبيرة بالسوق السعودى على مدار اكثر من 25 عام بعدد كبير من المشروعات بالمملكة.

واضاف ان اعمال التشطيبات بمشروع الشركة الاول مدرسة "كايزن البريطانية الدولية" بالعاصمة الادارية يتم الآن وفق احدث اساليب التشطيب واستخدام خامات عالية الجودة تتوافق مع المعايير الدولية.

كما كشف عن نسب التنفيذ التى تخطت الـ90% بالتزامن مع ارتفاع تكلفة مواد البناء.

واشار انه مع انتقال موظفى الدولة بالوزارات والهيئات المختلفة الى الحى الحكومى للعاصمة بدأت الحياة تدب بشكل ملموس هناك وهى خطوة جيدة لبدء الحياة بشكل طبيعى بالعاصمة وجنى ثمار المرحلة السابقة من النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليا.

واوضح " المنسى " الى ان مدرسة "كايزن البريطانية الدولية" تقع على مساحة 16800 متر مربع فى ارقى موقع بحى ال R7 بالعاصمة الادارية الجديدة وبجوار حى السفارات، مصممة على احدث النظم المعمارية والتجهيزات العالمية.

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