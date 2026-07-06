الكويت – أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن رعايته الاستراتيجية لبرنامج UNICODE 2026، البرنامج التدريبي الرائد في مجال البرمجة الذي تنظّمه أكاديمية CODED، تأكيداً لالتزامه بالاستثمار في المواهب الوطنية وتمكين الشباب الكويتي من اكتساب المهارات والقدرات الرقمية اللازمة لدعم مسيرة الاقتصاد الرقمي في دولة الكويت. ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي بهذه المناسبة يوم 8 يوليو 2026 في بورصة الكويت.

وتعكس رعاية "المركز" الاستراتيجية لبرنامج UNICODE منذ عام 2024، التزام الشركة بالاستثمار في التعليم الرقمي وتمكين الشباب باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد الكويت المستقبلي. كما تأتي امتداداً لشراكة "المركز" مع أكاديمية CODED، التي انطلقت في عام 2019. وتعكس هذه الشراكة، إلى جانب كلٍ من بورصة الكويت وبنك بوبيان، التزاماً مشتركاً بإعداد الجيل القادم من الكفاءات الكويتية في قطاع التكنولوجيا وتنمية الكفاءات الوطنية التي تدعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وتعليقاً على رعاية "المركز" لبرنامج UNICODE، قال السيد أحمد الفلاح، العضو المنتدب لإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المركز المالي الكويتي "المركز": "يمثل الاستثمار في الكفاءات الرقمية بالنسبة "للمركز" امتداداً لرؤيتنا طويلة الأجل التي تقوم عليها استراتيجيتنا الاستثمارية، والمتمثلة في تحقيق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار في القدرات التي ستقود النمو الاقتصادي مستقبلاً. وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يعيد تشكيل مختلف القطاعات، أصبح تعزيز قاعدة الكفاءات الرقمية في الكويت عاملاً أساسياً لدعم الابتكار ورفع الإنتاجية وتعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية. إلا أن التكنولوجيا مهما بلغت من تطور تبقى أداة، وتكمن قيمتها الحقيقية في كيفية توظيفها لمعالجة التحديات الواقعية وخلق فرص تساهم في خدمة المجتمع. ويتطلب تحقيق هذا التأثير فهماً عميقاً لثقافة المجتمع الكويتي وقيمه وأولوياته المتجددة. ومن خلال مبادرات مثل UNICODE، يواصل "المركز" دعم منظومة تعزز الابتكار وريادة الأعمال وتبادل المعرفة، وتمكّن الشباب الكويتي من تحويل التقنيات الناشئة إلى حلول عملية تُحدث أثراً مستداماً في المجتمع وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني."

ويُعد برنامج UNICODE، الذي أطلقته أكاديمية CODED في عام 2021، أحد أبرز المبادرات التعليمية المتخصصة في التكنولوجيا بدولة الكويت. ومنذ إطلاقه، نجح البرنامج في تدريب أكثر من 750 طالباً وطالبة، وحقق معدل تخرج تجاوز 80%. ويستهدف البرنامج في نسخته لعام 2026 تدريب 400 طالب جامعي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، من خلال منهج تدريبي عملي قائم على المشاريع يشمل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواقع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية (FinTech)، بما يتيح للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية في التقنيات التي تقود التحول الرقمي وتشكل ملامح اقتصاد المستقبل.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.45 مليار دينار كويتي (4.74 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2026. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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سندس سعد

إدارة الاتصال المؤسسي

شركة المركز المالي الكويتي "المركز"

ssaad@markaz.com

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