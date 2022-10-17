خلود العميان: المصريون يسيطرون على 34% من قائمة فوربس لهذا العام.. ونستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال

محمد عامر: أوراسكوم للتنمية حريصة على دعم شباب رواد الأعمال وتوفير الإمكانيات كافة لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم

القاهرة: أقامت فوربس الشرق الأوسط مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى لقمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) التي تنعقد لأول مرة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر القادم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، لتشهد الإعلان عن قائمة فوربس السنوية Under3030 التي تضم مجموعة ملهمة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين.

يأتي انعقاد هذه القمة التي تستضيفها مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر بالبحر الأحمر، في إطار جهود مجلة فوربس الشرق الأوسط لدعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتشهد القمة على مدار ثلاثة أيام عددًا من الفعاليات التي تلقي الضوء على مجهودات رواد الأعمال والمبتكرين الشباب، وتجمعهم بعدد كبير من الخبراء وأصحاب الأعمال في مختلف المجالات ونخبة من نجوم المجتمع، لتمثل القمة منصة فعالة لتبادل الخبرات ودعم ريادة الأعمال.

أكدت خلود العميان، رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، أن قمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) تعد حدثًا فريدًا يقام لأول مرة في الشرق الأوسط لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وأنه تم اختيار مصر لانعقاد القمة نظرًا إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلًا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، فقد احتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة في عام 2021، لافتة إلى أن قائمة فوربس الشرق الأوسط (30 Under30) لهذا العام تضم 12 شابًا مصريًا بما يمثل أكثر من 34% منها. ولاختيار المواهب الشابة لهذه القائمة، عملت فوربس على تقييم أكثر من 400 ترشيح ضمن جولتين، لإعداد قائمة مختصرة ضمت 80 مرشحًا. ثم بحث المُحكّمون، وهم جميعهم خبراء ضمن اختصاصاتهم، في بيانات المرشحين لاختيار من استحقوا التأهل للقائمة النهائية.

كما أوضحت أن فعاليات القمة تشهد وجود مجموعة من كبرى الشركات في العالم، التي تقدم دعمًا وتمويلًا للشركات الناشئة، مثل شركة Sequoia و500 Global، وهو ما يمثل فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتقديم نماذج أعمالهم والحصول على دعم هذه الشركات الكبرى، بالإضافة إلى حضور مجموعة من أهم الرؤساء التنفيذيين والمديرين لكبرى الشركات في الشرق الأوسط لتقديم ورش تدريبية وجلسات نقاشية، تساهم في إثراء مجتمع الأعمال داخل المنطقة واستكشاف المزيد من فرص النمو.

وأشارت العميان إلى أن القمة تهدف إلى وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال، وتتضمن فعالياتها قمة تنظيم مسابقة لطرح أفكار المشاريع " Speed-Pitch"، وحفل تكريم الفائزين من أعضاء قائمة فوربس الشرق الأوسط (30 Under30) لعام 2022، بالإضافة إلى مهرجان موسيقي وحفل ختامي متميز. وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع شركة أوراسكوم للتنمية لانعقاد القمة في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الذي يعد منارة للعلوم والفنون والثقافة، ووجهت الشكر إلى إدارة مدينة الجونة على توفير الإمكانيات كافة التي تساهم في خروج هذه القمة الهامة بالصورة التي تليق بها.

ومن جهته قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة: "فخورون بالشراكة مع فوربس الشرق الأوسط لاستضافة النسخة الأولى لقمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) في مدينة الجونة. لقد بدأت مدينة الجونة بحلم لتأسيس مدينة متكاملة مستدامة ونابضة بالحياة، لذلك نؤمن في شركة أوراسكوم للتنمية بأهمية دعم الشباب من رواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة و كافة الإمكانيات لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم. ونفخر أن مدينة الجونة تعد مركزًا مستدامًا للشركات الناشئة والشباب في مصر."

وأضاف: "تتميز مدينة الجونة بطابع خاص كونها مدينة متعددة الثقافات بهوية مصرية، وتتمتع بتوافر جميع المقومات والمرافق والبنية التحتية من فنادق ووحدات سكنية متنوعة، ومدارس بأنظمة تعليمية مختلفة، ومستشفى عالمي، وأنشطة ترفيهية واجتماعية وفعاليات مختلفة طوال العام مما يجعلها مقصداً هاما في محافظة البحر الأحمر."

تجدر الإشارة إلى أن فوربس الشرق الأوسط تقوم كل عام بإعداد قائمة (30 Under30) بهدف دعم وتمكين شباب رواد الأعمال والمبتكرين، وأنه تم اختيار مصر لانعقاد النسخة الأولى من قمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) كونها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلًا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، فقد تضاعف حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة من 183 مليون دولار بعدد 117 صفقة في عام 2020، إلى 491 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021، وفقًا لتقرير منصة (MAGNiTT) بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا.

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نبذة عن فوربس الشرق الأوسط

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص بالعالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل المليارديرات، والشركات، والاستثمارات، والتكنولوجيا، والاقتصاد، وريادة الأعمال، والقيادة، وأسلوب الحياة الفاخر. تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية مع إتاحة نسخ رقمية للقراء الإقليميين والعالميين على موقعنا الإلكتروني.

وسعت علامة فوربس الشرق الأوسط وجود علامة Forbes في مجال الصحافة في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء أبحاثها الشاملة الخاصة بها لنشر قوائمها التي تتم وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

نبذة عن مدينة الجونة:

مدينة الجونة، هي إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 30 عامًا. وتقع مدينة الجونة بالقرب من مدينة الغردقة على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، على مساحة 36.9 مليون متر مربع، وتضم 9000 وحدة سكنية تم تسليمها، و18 فندقًا، ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال ومدرسة تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام الدولي والمحلي، ومستشفى دوليًا، ومركزًا للمؤتمرات والثقافة و2 مارينا، و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الخدمات الحيوية. يبلغ عدد سكان مدينة الجونة أكثر من 20000 نسمة، وهي مدينة مستدامة تحرص على تبني عدد من مبادرات الاستدامة البيئية، على رأسها محطة الطاقة الشمسية بسعة 7 ميجاوات، ونظام إدارة النفايات الصلبة الكامل، والاعتماد بنسبة 100٪. على المياه المعاد تدويرها للري، من بين مبادرات أخرى كثيرة.

نبذة عن أوراسكوم للتنمية القابضة:

شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، مطور عقاري رائد لمدن متكاملة تشمل الوحدات السكنية، والفنادق، وإدارة المدن والمرافق الترفيهية مثل ملاعب الجولف، والمراكز الترفيهية في قلب كل مدينة، ومراسي لليخوت. كما تقوم الشركة ببناء وتطوير البنية التحتية في جميع مشروعاتها. وتمتلك شركة أوراسكوم للتنمية 9 مدن متكاملة ومستدامة في 7 دول؛ مصر (الجونة، O West، طابا هايتس، مكادي هايتس وبيوم)، الإمارات العربية المتحدة (ذا كوف)، عمان (جبل سيفة وهوانا صلاصة)، سويسرا (اندرمات)، مونتينجرو (لوستيكا باي)، فضلًا عن الوجود بمشروعات متميزة في المملكة المتحدة والمغرب.

وشركة أوراسكوم للتنمية القابضة مدرجة في البورصة السويسرية SIX Swiss Exchange.