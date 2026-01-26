استعرضت الشركة مركبة FF 91 ، وطراز FX Super One ، إلى جانب حلولها في مجال الروبوتات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة Faraday Future Intelligent Electric Inc. المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: FFAI) («فاراداي فيوتشر» أو «الشركة»)، وهي شركة عالمية مقرها ولاية كاليفورنيا ومتخصصة في منظومات التنقل الكهربائي الذكي المشترك، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة UMEX 2026، الذي أقيم في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير، حيث كشفت الشركة عن رؤيتها المستقبلية الشاملة للتنقل القائم على الذكاء الاصطناعي (EAI) في منطقة الشرق الأوسط، مستعرضة ملامح جيل جديد من المركبات الذكية وحلول الروبوتات المتقدمة.

وشهد جناح «فاراداي فيوتشر» خلال فعاليات المعرض حضورًا رفيع المستوى، حيث تشرّف بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ورئيس مجلس الأنظمة الذكية والمستقلة، إلى جانب عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين الحكوميين.

وخلال المعرض، استعرضت الشركة مركبتها الرائدة FF 91، إلى جانب طرازها الجديد FX Super One، المصنّف كأول مركبة متعددة الاستخدامات من فئة الدرجة الأولى مدعومة بالذكاء الاصطناعي (First-Class EAI-MPV)، إضافة إلى حلولها المتقدمة في مجال الروبوتات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (EAI Robotics)، والتي شكّلت إحدى أبرز محطات المعرض، واستقطبت اهتمامًا واسعًا من الزوار والشركات والمؤسسات المشاركة.

كما أجرت «فاراداي فيوتشر» سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية والنقاشات المتعمقة مع شركاء عالميين، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والصناعية في المنطقة، حيث استعرضت قدراتها التقنية المتقدمة وأحدث ابتكاراتها في مجالات المركبات الكهربائية الذكية والروبوتات، في إطار تعزيز الزخم الإقليمي ودعم الانتقال نحو الجيل القادم من حلول التنقل المتطور في الشرق الأوسط.

ويُعد معرض UMEX 2026 إحدى أبرز المنصات الإقليمية المتخصصة في الأنظمة غير المأهولة وتقنيات المستقبل، مع تركيزه على حلول الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التنقل المتقدم، والأنظمة المستقبلية التي تتيح التكامل متعدد المجالات عبر البيئات الجوية والبرية والبحرية.

وفي هذا السياق، قال تين موك، رئيس عمليات فاراداي فيوتشر في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يمثل معرض UMEX 2026 نقطة التقاء استراتيجية تجمع بين الابتكار العالمي والفرص المستقبلية، ويشكّل جسرًا محوريًا يربط روّاد التكنولوجيا والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. ويشرّفنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث الرائد، حيث نسعى من خلاله إلى تعزيز شراكاتنا الدولية، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي، والعمل عن كثب مع الجهات الحكومية والصناعية في الشرق الأوسط لتطوير حلول محلية ومخصصة. ومن خلال استعراض قدراتنا وإنجازاتنا في مجالي مركبات EAI والروبوتات الذكية، نتطلع إلى الإسهام في دفع عجلة التنقل المعتمد على الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أكثر ذكاءً وتكاملًا».

تُعد Faraday Future شركة عالمية مقرها ولاية كاليفورنيا، متخصصة في تطوير منظومة التنقل الذكي الكهربائي. تأسست عام 2014 بهدف إعادة تعريف صناعة السيارات من خلال تجربة قيادة تتمحور حول المستخدم وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويجسد الطراز الرائد للشركة FF 91 رؤيتها في الجمع بين الفخامة، والابتكار، والأداء الفائق. وتركّز استراتيجية FX على طرح طرازات إنتاجية متقدمة تقنياً بمواصفات فاخرة، تستهدف شريحة أوسع من المستخدمين بأسعار تنافسية.

