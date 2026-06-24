لطالما اشتهرت المياه الصافية للبحر الأحمر بكونها واحدة من أكثر وجهات الإبحار الشراعي سحرًا وتميزًا على الصعيد العالمي، وها هي اليوم تصبح أكثر سهولة وإتاحة أمام جيل جديد من عشاق هذه الرياضة. وفي هذا الإطار، أعلنت Ulter من ڤاليو، البرنامج الرائد الذي يعيد تعريف كيفية وصول المصريين إلى التجارب الفاخرة، عن شراكة استراتيجية مع شركة شراع البحر الأحمر، إحدى أبرز مدارس الإبحار الشراعي ومزودي خدمات اليخوت في مصر، بما يفتح المجال أمام المزيد من الأفراد لخوض غمار الإبحار الشراعي، والحصول على شهادات دولية معتمدة، وتحقيق حلم امتلاك اليخوت.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من تمويل دورات الإبحار الشراعي المعتمدة دوليًا من خلال خطط سداد مرنة، إلى جانب الاستفادة من حلول تمويل مخصصة لتطوير وتجديد اليخوت بأسعار فائدة تنافسية عبر Ulter فضلاً عن سداد رسوم المراسي والخدمات البحرية المختلفة من خلال حلول التمويل التي تقدمها ڤاليو، بما يجعل أسلوب الحياة المرتبط بالإبحار الشراعي واليخوت أكثر سهولة وقابلية للتحقيق.

ولا يقتصر التعاون على توفير حلول التمويل فحسب، إذ تنضم من ڤاليو كشريك سنوي لشراع البحر الأحمر ضمن أجندة فعاليات الإبحار الشراعي المجتمعية التي تنظمها الشركة طوال عام 2026، والتي تشمل السباقات الشراعية، ورحلات بناء الأميال البحرية، ومهرجان سوما باي للإبحار الشراعي في نسخته الأولى ،الذي يُقام بالتعاون الوثيق مع للاتحاد المصري للشراع و الانزلاق على الماء بالإضافة إلى سباق البحر الأحمر للإبحار الشراعي، الحدث السنوي الأبرز المقرر تنظيمه في ديسمبر المقبل، دعمًا للبرامج والأنشطة التي تجمع مجتمع الإبحار الشراعي المتنامي في مصر على مدار العام.

وتتخذ شراع البحر الأحمر من مدينة الجونة مقرًا لها، وهي مدرسة معتمدة من المنظمة الدولية لتدريب اليخوت (IYT Worldwide)وتقدم شهادات احترافية معترفًا بها عالميًا في مجال الإبحار الشراعي، إلى جانب خدمات تأجير اليخوت، وتنظيم فعاليات الإبحار الشراعي، وتقديم حلول متكاملة لدعم مالكي اليخوت. وبفضل موقعها الاستراتيجي في واحدة من أبرز البيئات البحرية على الصعيد العالمي، تؤدي الشركة دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة الإبحار الشراعي في مصر وتعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة عالمية رائدة لهذه الرياضة.

ويستحق البحر الأحمر هذه المكانة عن جدارة؛ فبفضل ظروف الإبحار الشراعي المثالية على مدار العام، والرياح المستقرة والدافئة، وصفاء المياه الاستثنائي، والشعاب المرجانية الغنية بالحياة البحرية، فضلًا عن السواحل الخلابة الممتدة من الجونة إلى سوما باي وما بعدها، يقدم البحر الأحمر تجربة بحرية متكاملة يصعب منافستها. كما يشهد اهتمامًا متزايدًا من السائحين الباحثين عن التجارب الفاخرة، وعشاق الرياضات المائية، والبحارة من مختلف أنحاء العالم الساعين إلى الجمع بين المغامرة والاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.

ومن خلال تقليل العوائق المالية أمام الراغبين في دخول عالم الإبحار الشراعي واليخوت، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم نمو قطاع سياحة اليخوت في مصر، واستقطاب المزيد من الزوار، وزيادة أعداد البحارة المعتمدين، وخلق فرص جديدة للأنشطة البحرية والترفيهية والرياضية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق، قالت سلمى عطية، رئيس قطاع التسويق في ڤاليو: "نواصل من خلال Ulter التوسع في القطاعات المرتبطة باهتمامات عملائنا وطموحاتهم وأنماط حياتهم. وتمثل شراكتنا مع شراع البحر الأحمر خطوة مهمة نحو دعم مجتمع الإبحار الشراعي المتنامي في مصر، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى برامج تعليم الإبحار الشراعي والخدمات البحرية وتطوير اليخوت عبر حلول تمويل مرنة وسهلة الاستخدام. ونؤكد في ڤاليو التزامنا المستمر بتمكين العملاء من الاستمتاع بالتجارب المتميزة وإدارة التزاماتهم المالية بقدر أكبر من المرونة والسهولة."

ومن جانبه، قال محمد حمود، العضو المنتدب لشراع البحر الأحمر والمؤسس المشارك لشركة Red Sea Regatta (RSR) المتخصصة في إدارة فعاليات الإبحار الشراعي: "لم يكن هدفنا يومًا يقتصر على مشاركة شغفنا بالإبحار الشراعي فحسب، بل يتمثل في تنمية هذا المجتمع وتوسيع نطاقه. فالبحر الأحمر يوفر إبحارًا شراعيًا عالمي المستوى، ونسعى إلى تمكين المزيد من الأفراد من خوض غماره بأنفسهم، لا الاكتفاء بمشاهدته من الشاطئ. ومن خلال شراكتنا مع Ulter أصبح الانضمام إلى هذه الرياضة أكثر سهولة ومرونة، سواء من خلال التدريب والحصول على الشهادات الدولية أو حتى امتلاك اليخوت. فكل بحّار جديد ينضم إلى مجتمعنا يجعله أقوى، وهذا ما يرسّخ مكانة البحر الأحمر بين أبرز وجهات الإبحار الشراعي العالمية."

وقد أطلقت ڤاليو برنامج Ulter بهدف إعادة تعريف الوصول إلى المشتريات عالية القيمة والتجارب المتميزة، من خلال تقديم حلول تمويل مرنة وخطط سداد تنافسية تلبي احتياجات العملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات وخدمات راقية ضمن قطاعات الرفاهية والسفر والسيارات والخدمات البحرية وأنماط الحياة المختلفة.

ومن خلال هذه الشراكة، ترسم Ulter من ڤاليو وشراع البحر الأحمر مسارًا جديدًا نحو مستقبل تصبح فيه تجارب الإبحار الشراعي العالمية، والأنشطة البحرية المستدامة، وخدمات اليخوت الفاخرة أكثر قربًا وإتاحة لكل من يطمح إلى خوض غمارها، بما يعزز مكانة البحر الأحمر كإحدى الوجهات العالمية الرائدة في مجالات السياحة والرياضة والترفيه البحري.

عن شركة ڤاليو:

شركة ڤاليو، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 9,000 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» (والتي تشمل صندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE) و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».

وقد أطلقت ڤاليو أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع "ڤيزا"، لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة، مما يجعل ڤاليو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع. وباعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى ڤاليو نهجًا متطورًا وفريقًا مرنًا يلتزم بابتكار حلول مالية متجددة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

ومؤخرًا، أطلقت «ڤاليو» خدماتها في الأردن في مايو 2026 بموجب رخصة تمويل متخصصة، وذلك بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني (CBJ)، لتقدم للمستهلكين حلول تمويل ميسرة ومبتكرة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة: www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

ملاحظة حول البيانات الطليعة:

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر ڤاليو بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان ڤاليو فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

عن شراع البحرالأحمر:

تُعد شراع البحر الأحمر الوجهة الأبرز للإبحار الشراعي واليخوت في مصر، وموطن أسرع مجتمعات الإبحار الشراعي نموًا في البلاد، وتتخذ من مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر مقرًا لها. وهي مدرسة معتمدة من المنظمة الدولية لتدريب اليخوت، تقدّم شهادات معترفًا بها عالميًا وخدمات تأجير اليخوت، وأجندة فعاليات إبحار شراعي مجتمعية على مدار العام، تتصدّرها فعالية البحر الأحمر للإبحار الشراعي (RSSR) الحدث السنوي الأبرز للشركة في الجونة، ومهرجان سوما باي للإبحار الشراعي، بأكثر من 22 فعالية نُظِّم حتى الآن.

وإلى جانب التدريب والفعاليات، توفّر شراع البحر الأحمر حلولًا متكاملة لدعم مالكي اليخوت وخدمات اليخوت الشراعية، بصفتها الوكيل الحصري لعلامة Hanseوبالتعاون مع كبرى وكلاء العلامات العالمية الأخرى ومنها Fountaine Pajot وLagoon وX-Yachts، فضلًا عن شراكاتها مع جهات محلية ودولية في قطاع اليخوت. وتتمثل رسالتها في تنمية مجتمع الإبحار الشراعي في مصر وترسيخ مكانة البحر الأحمر بين أبرز وجهات الإبحار الشراعي عالميًا

وفي إطار رسالتها لتنمية مجتمع الإبحار الشراعي في مصر وجمعه على صعيد واحد، تتعاون شراع البحر الأحمر بشكل وثيق مع نوادي اليخوت في مختلف أنحاء البلاد، ومنها نادي يخت القاهرة ونادي اليخت المصري بالإسكندرية، وذلك كله سعيًا إلى ترسيخ مكانة البحر الأحمر بين أبرز وجهات الإبحار الشراعي عالميًا.

لمعرفة المزيد:

redseasails.com | redsearegatta.com | info@redseasails.com | mo@redseasails.com

-انتهى-

#بياناتشركات