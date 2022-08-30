أداء متميّز من حيث الموثوقية والتوافق وانخفاض التكلفة المعيارية للطاقة الكهربائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت UL )مختبرات أندررايترز (يو إل)(، المؤسسة العالمية المستقلة الرائدة في مجال الاستشارات والاختبارات والمعاينة والاعتماد، دراسة حول أهلية وحدات فيرتكس من ترينا سولار بمختلف نماذجها للتمويل البنكي. وأظهرت الدراسة بأنّ 12 نموذجاً من الوحدات سجّلت أداءً متميّزاً من حيث الموثوقية والتوافق وخفض التكلفة المعيارية للطاقة الكهربائية، فضلاً عن نظام إدارة جودة عالي المستوى.

واستعرضت يو إل منتجات ترينا سولار عبر مُختلف جوانب الدراسة بناءً على نتائج الاختبارات والتقارير والاعتمادات الصادرة عن المنشآت المخبرية لأطراف ثالثة. ويُشار إلى أنّ التحليل، القائم على الفحص الدقيق لقيمة المنتج والفهم الشامل لمختلف مفاصل القطاع والموارد التكنولوجية العالمية، يحظى باعتراف واسع النطاق بين المستثمرين ومالكي مصانع ألواح الطاقة الشمسية حول العالم، فضلاً عن توفيره دعماً تقنياً موثوقاً لتمويل وتشغيل المشروع.

أداء متفوق في اختبارات الموثوقية

تناولت يو إل، خلال معاينتها الشاملة لموثوقية وحدات فيرتكس من ترنيا سولار بمختلف نماذجها، الخصائص الرئيسية للمنتجات، فضلاً عن الاعتمادات الصادرة عن الأطراف الثالثة وتقارير الاختبارات التي أجرتها المختبرات المعتمدة، مثل توف وبي في إيفوليوشن لابس ومركز اختبار الطاقة المتجددة ومجموعة مختبرات سي تي سي. وتطرقت الدراسة الأخيرة إلى صندوق التوصيلات، والموثوقية الميكانيكية، والتغليف، والإطار والطلاء المانع للانعكاس، والموثوقية، وقابلية نقل وتوصيل وتركيب جميع النماذج. وخَلُصت يو إل إلى تفوق أداء جميع النماذج التي جرت معاينتها وتوافقها مع جميع معايير السلامة المعمول بها في القطاع.

مستويات متفردة من التوافقية مع أبرز نماذج المحولات ووحدات التتبع

وجدت يو إل، عند استعراض توافق نماذج وحدات فيرتكس مع المحولات المتوفرة في السوق، أنّ هذه الوحدات متوافقة مع المحولات المعدة للأغراض المؤسسية والمنزلية على حدّ سواء.

وتتوافق نماذج وحدات فيرتكس للطاقة الشمسية مع المحولات المؤسسية من حيث تيار الدائرة الكهربائية القصيرة الخاص بالوحدات، وذلك باختيار الإعدادات الصحيحة لمطابقة خصائص التتبع الأقصى لنقطة الطاقة (MPPT) الخاصة بمحولات التيار العالي، ما يُقدم مستويات مرونة تلبي متطلبات المشروع.

ولجأ مصنعو المحولات المنزلية إلى تحديث منتجاتهم أيضاً، وذلك لأن الوحدات عالية الطاقة أصبحت الأكثر شيوعاً في السوق. يُمكن لكلّ مدخل MPPT أن يتصل بكابلين بإجمالي تيار وارد عند 45 أمبير. وتتوافق نماذج وحدات فيرتكس من ترينا سولار العاملة حالياً عند حوالي 17 أمبير مع غالبية مُصنّعي المحولات المنزلية.

وتُستخدم وحدات التتبع في معظم الأوقات في مشاريع الطاقة الشمسية المؤسسية. وتنجح وحدات ترينا سولار ثنائية الوجه من الزجاج المزدوج بزيادة إنتاج طاقة النظام بين 5 و30% عند استخدام نماذج وحدات فيرتكس من ترينا سولار مع وحدات التتبع.

خفض التكلفة المعيارية للطاقة الكهربائية بنسبة 4.1%

استعرضت يو إل أيضاً تقارير التكلفة المعيارية للطاقة الكهربائية الواردة من العديد من مؤسسات الطرف الثالث، بما فيها بلاك آند فيتش ودي إن في وإنيرتيس وفراونهوفر آي إس إي، ووجدت بأنّ كلاً من النفقات الرأسمالية والتكلفة المعيارية للطاقة الكهربائية تكون أقلّ بالمقارنة مع استخدام وحدات الطاقة الشمسية الأخرى في السوق بإعدادات المصنع ذاتها. وتستطيع وحدات ترينا سولار 670 واط، على سبيل المثال وبالمقارنة مع النماذج المرجعية باستطاعة تتراوح بين 182-540 واط، الحد من التكلفة المعيارية للطاقة الكهربائية بنسبة 4.1% وتكاليف توازن النظام بما يصل إلى 6%.

الضبط الذكي للجودة يضمن موثوقية الإنتاج واستمراريته

استعرضت يو إل خلال زيارتها لمصنع ترينا سولار في يانتشنغ في شهر مارس الماضي نظام إدارة الجودة وخطة ضمان الجودة لدى الشركة. وقدّم مخطط تدفق عملية ضمان الجودة نظرة عامة على العملية برمتها، موضحاً ما تتمتع به من مزايا التوحيد القياسي والتطور والذكاء. ومنحت يو إل تصنيفاً إيجابياً لنظام ضمان الجودة بالمُجمل.

وتمتلك ترينا سولار نظام ضمان جودة متكامل يشمل جمع البيانات وتحليلها والتحذير من المخاطر، كما يُغطي كامل عملية معالجة البيانات، بدءاً من استلام طلبية العميل وصولاً إلى المواد والأداء والشحن وجودة خدمات ما بعد البيع، ويُخزنها على قاعدة البيانات على السحابة.

رصدت يو إل خلال زيارتها للمصنع الأتمتة الكاملة لغالبية عمليات التصنيع الرئيسية مع تسجيل الحد الأدنى من التدخل البشري، كعمليات اللحام السريع متعدد القضبان، وتصميم الخلية الكهروضوئية، وتركيب صندوق التوصيلات، والمعاينة والتغليف، على سبيل المثال لا الحصر. ووجدت يو إل بأنّ عمليات المعاينة البصرية تجري بواسطة تكنولوجيا الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي للحد من الأخطاء البشرية. وأشادت يو إل بالأتمتة الكاملة لعملية التصنيع، لا سيما من حيث إدارة الجودة.

مستقبل واعد

حصلت ترينا سولار، إلى جانب نجاحها الباهر في دراسة أهلية التمويل البنكي الصادرة عن مؤسسة يو إل، على تصنيف الشركة صاحبة الأداء الأفضل لعام 2022 من مختبر بي في إيفوليوشن لابس، بفضل المستوى المتميز لوحداتها الكهروضوئية من حيث الأداء والموثوقية. كما حظيت الشركة للعام السادس على التوالي بجميع أصوات المشاركين في الاستبيان الخاص بتقرير قابلية التمويل البنكي للشركات المصنعة لوحدات الخلايا الكهروضوئية وعاكسات التيار الكهربائي لعام 2021 والصادر عن مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف، فضلاً عن حصولها على تقييم الفئة الأعلى AAA في تقرير قابلية تمويل الوحدات الكهروضوئية الصادر عن شركة بي في تك لعام 2022.

واحتفت ترينا سولار سابقاً بتحقيق إنجازٍ مهم من خلال نجاحها في شحن وحدات كهروضوئية باستطاعة إجمالية تعادل 100 جيجاواط لجميع أنحاء العالم لغاية أبريل الماضي، لتصبح ثاني أكبر موردي وحدات ألواح الطاقة الشمسية في عام 2021 والأول خلال الربع الأول للعام الجاري. وأشار التقرير المالي للشركة إلى توقعات بتجاوز قدرتها على تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية حاجز الـ 50 و65 جيجاواط، على الترتيب، خلال العام الجاري. وتصل قدرة مصنع يانتشنغ بتطوير الوحدات والخلايا الشمسية إلى 17 و19 جيجاواط، على الترتيب. وإلى جانب ذلك، أشار تقرير يو إل إلى أنّ الشركة سجّلت مستويات عالية من حيث السلامة المالية.

وأمّا فيما يتعلق بقيمة المنتج والابتكار التكنولوجي والأداء المالي، حظيت ترينا سولار بإشادة واسعة من حيث تقدير العلامة والإمكانات الفنية، وذلك من مجموعة من أبرز المؤسسات المستقلة حول العالم، ما يُسلط الضوء على مدى الثقة العالية لسوق ألواح الطاقة الشمسية بشركة ترينا سولار.

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نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها. وفي عام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.trinasolar.com

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لجين محسن

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