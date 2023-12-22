مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ترسم ملامح المسار المستقبلي مع المجموعة العالمية المتحدة (UIG) مع سجل حافل بـأكثر من 16 عاماً من الخبرات وأكثر من6 آلاف فرد من القوى العاملة.

المجموعة العالمية المتحدة (UIG) شركة رائدة في مجال توفير العمالة المؤهلة وحلول القوى العاملة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز ESG)، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء، والتابعة للشركة العالمية القابضة (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز IHC) من خلال شركتها التابعة "سنشري للموارد البشرية واللوجستيات" ذراع المجموعة الجديد الذي تم اطلاقه في مجال الموارد البشرية واللوجستيات، عن استحواذها على حصص الأغلبية في "المجموعة العالمية المتحدة UIG"، المزود الرائد للعمالة المؤهلة وحلول القوى العاملة الشاملة في الدولة.

ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ في إثراء محفظة القوى العاملة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وتعزز من مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في توفير حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى المجموعة من خلال خططها الاستراتيجية الطموحة إلى استقطاب وتوظيف أكثر من 30 ألف من العمالة المؤهلة بحلول نهاية 2024، وذلك لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: "تستعد المجموعة، وعبر هذا الإستحواذ إلى القيام بدور بارز في سوق القوى العاملة المتنامي في المنطقة، حيث شهد سوق القوى العاملة نمواً إيجابياً ملفتاً خلال السنوات الثلاث الماضية، ونحن حريصون على الاستفادة من هذا الزخم واستكشاف أفضل الفرص لتطوير خدمات القوى العاملة لدينا والتوسع بها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي."

المجموعة العالمية المتحدة (UIG) هي شركة رائدة في توفير العمالة المؤهلة وحلول القوى العاملة الشاملة، وقد نجحت الشركة على مدار العقد الماضي، في بناء سمعة مرموقة في هذا القطاع، إذ يزخر سجلها بنتائج ملموسة ودقيقة وذات قيمة عالية للعملاء.

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نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في العديد من القطاعات في جميع أنحاء العالم. تمتلك محفظة تضم ستة وعشرون شركة تابعة في خمس صناعات مختلفة، تعمل المجموعة في العديد من المشاريع والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التطوير العقاري، الاستشارات، التصميم، إدارة المشاريع، البناء، البنية التحتية، الأعمال البحرية، المناظر الطبيعية وإدارة الضيافة، وكلها تحت سقف واحد. من خلال هذا النهج الشامل، توفر المجموعة للكيانات العامة والخاصة وكذلك المستثمرين حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل المشروع. منذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

وفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاح العميل". مع إجمالي أصول بلغت 2.3 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 879 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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