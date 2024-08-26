أبوظبي : أعلنت اليوم شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، شركة الاستثمار السيادي العالمية التي يوجد مقرها في أبوظبي، أنها استحوذت على 100% من ملكية أعمال تابعة لشركة UCB Pharma في الصين، وذلك بالشراكة مع مجموعة CBC، أكبر مجموعة لإدارة الأصول المخصصة للرعاية الصحية في آسيا.

شركة UCB هي شركة أدوية بيولوجية عالمية مقرها بلجيكا، وتحتل موقعاً رائداً في السوق في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة، وهي سوق قوية تشهد نمواً متصاعداً في الصين، كما أن الشركة أصبحت مستعدة استراتيجياً لتنمية محفظتها في مجال أدوية الجهاز العصبي المركزي. ويشمل نطاق هذا الاستحواذ محفظة أدوية الأعصاب التابعة لشركة UCB (وتضم كلاً من Keppra®وVimpat®، وNeupro) ومحفظة أدوية الحساسية (Zyrtec® وXyzal®) في بر الصين الرئيسي، بالإضافة إلى موقع تصنيع في مدينة زهوهاي الصينية. وقد بلغ صافي مبيعات هذه الأدوية مجتمعة في الصين مبلغ 131 مليون يورو في عام 2023. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة في الربع الأخير من عام 2024، وذلك شريطة استيفاء شروط معينة، من بينها الحصول على الموافقات اللازمة لمكافحة الاحتكار والشروط المعتادة الأخرى،

يتوافق هذا الاستثمار مع توجّه مبادلة نحو تعزيز حضورها في قارة آسيا من خلال استثمارات مختارة في قطاعات متنوعة ذات إمكانات نمو قوية. وتأتي الرعاية الصحية، وخاصة عمليات الاستحواذ على شركات الأدوية، في طليعة المجالات التي تستهدفها هذه الاستراتيجية الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون الاستراتيجي مع مجموعة CBC، والذي يجيء بعد الاستحواذ على Hasten Biopharma، يؤكد التزام مبادلة المستمر بإنشاء منصات مخصصة لتلبية احتياجات أسواق الرعاية الصحية في الصين وقارة آسيا بصورة عامة.

وقال محمد البدر، رئيس قسم الاستثمارات في الصين في شركة مبادلة: "يسعدنا الدخول في شراكة مع مجموعة CBC بهدف دعم المرحلة التالية من نمو محفظة UCB لكي تصبح شركة رائدة في الصين في مجال توفير أدوية حيوية من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأسواق. ولا شك أن حرص الشركة على التميز الإكلينيكي والابتكار يتوافق مع التزامنا الدائمة بدعم نمو أنظمة الرعاية الصحية وتحسين فرص الوصول إليها."

وبدورها، قالت مينا الحمودي، رئيسة الرعاية الصحية في مبادلة: "نحن نتطلع لبناء منصة واسعة النطاق تركّز على أدوية الجهاز العصبي المركزي في السوق الصيني، خاصة في ظل وجود حاجة متزايدة وملحّة لهذه الأدوية في الصين على المستوى التشخيصي والإكلينيكي."

ومن جانبه، قال جين كرستوف تيليار، الرئيس التنفيذي لشركة UCB : "تتضمن خطط UCB، على المدى القصير، إطلاق مجموعة من الأدوية المبتكرة في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة في الصين. نحن لدينا التزام ثابت بتلبية احتياجات المرضى في الصين. وتعزيزاً لحضورنا في هذا البلد والذي يمتد إلى 28 عاماً، سوف نعمل على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي يستفيد منها المرضى من خلال التعاون المستمر مع الشركاء المحليين وتعزيز الابتكار."

وبشأن الاتفاقية، قال جين كريستوف: "نحن على قناعة بأن مبادلة ومجموعة CBC هما الشريكان المثاليان لتطوير محفظة الأدوية وتحسين مستوى حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأعصاب والحساسية في بر الصين الرئيسي.”

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

نبذة عن UCB Pharma

شركة UCB (www.ucb.com) هي شركة عالمية متخصصة في مجال الأدوية البيولوجية مقرها بروكسل، بلجيكا، وتركز في عملها على اكتشاف وتطوير أدوية وحلول مبتكرة بهدف إحداث تحول إيجابي في حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة في الجهاز المناعي أو الجهاز العصبي المركزي. يعمل لدى الشركة 9,000 شخص تقريباً في حوالي 40 دولة، وقد حققت في عام 2023 إيرادات بلغت 5.3 مليار يورو. وهي مدرجة في بورصة يورونكست بروكسل (بالرمز (UCB تابعونا على تويتر @UCB_news.

نبذة عن مجموعة CBC

يقع مقر مجموعة CBC في سنغافورة، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول المتخصصة في مجال الرعاية الصحية في آسيا، حيث تدير أصولاً بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي. تتبع المجموعة استراتيجية تقوم على تعدد المنتجات وتنوعها، وتركز على بناء المنصات الاستثمارية والاستحواذ والائتمان الخاص وحقوق الامتياز والعقارات في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك التكنولوجية الدوائية والحيوية والطبية وخدمات الرعاية الصحية.

نحن ملتزمون بخلق قيمة مستدامة من خلال الجمع بين الابتكارات والمواهب العالمية. من خلال الشراكة مع أفضل رواد الأعمال والعلماء في العالم. وقد ساهم نهجنا الفريد القائم على التحالف بين "المستثمر والمشغل" في تمكين الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية من توسيع فرص الوصول إلى الرعاية الطبية بأسعار معقولة، وتحفيز الابتكارات، وتحسين الكفاءة في تلبية الاحتياجات الطبية في جميع أنحاء العالم.

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