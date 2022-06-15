المصرف التونسي يختار خدمات Oracle المالية لتصميم المنتجات المصرفية الجديدة وتقديم أفضل التجارب لعملائه

تونس، أفريقيا : اختار مصرف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI Bank) خدمات Oracle المالية لتحسين تجربة أنظمته المصرفية. وسيستخدم بنك UBCI تقنيات Oracle المصرفية التي تشمل Oracle FLEXCUBE Universal Banking وOracle Banking Digital Experience وOracle Banking Payment Hub لضمان استمرارية خدمات العملاء أثناء تصميم وتقديم العروض الجديدة والجذابة للسوق. ويأتي هذا الاختيار بعد الانتهاء من بيع BN Paribas لأسهمها في UBCI إلى المجموعة التونسيةTunisian Group Carte في مارس 2021.

قال محمد قبة، المدير العام لمصرف UBCI: "يلتزم مصرف UBCI بتحسين تجربة العملاء من خلال اختيار مجموعة برامج مبتكرة للأعمال المصرفية تمكننا من الارتقاء إلى المستوى التالي، مع الحفاظ على مبادئنا طوال الوقت. ولنُميّز خدماتنا وعروضنا بشكل أكبر في السوق، سنحتاج إلى إضافة القيمة لعملائنا من خلال الاستمرار في ابتكار العروض المتميزة لعملائنا من الأفراد والموظفين والشركات. وستمكننا حزمة حلول Oracle المصرفية من تحقيق تلك الأهداف بالضبط".

سيتمكن مصرف UBCI من خلال حلول Oracle المصرفية من التركيز على هدفين رئيسيين هما: تأمين الأنظمة الحالية لضمان استمرارية تقديم المنتجات والخدمات الحالية لعملائه، وثانياً، توسيع منظومته الشاملة وتطوير الخدمات الرقمية الجديدة لتقديم التجارب الرائعة للعملاء.

ومن جانبه قال السيد سوني سينغ، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Oracle للخدمات المالية: "أجرى مصرف UBCI عملية مدروسة لرسم خريطة رحلة التحول المصرفي لديه، واختار شركاء التقنية بعناية ليتمكن عبر مساعدتهم من تحقيق أهدافه على أكمل وجه. وسيمتلك مصرف UBCI مع مجموعة حلول Oracle المصرفية الأدوات اللازمة لتعزيز عروضه الحالية وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة بسرعة لعملائه من مختلف الفئات".

تُمكّن تطبيقات الخدمات المالية والمصرفية من Oracle البنوك من تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء. وتشمل المحفظة الأساسية الرقمية والتطبيقات الأساسية للخدمات المصرفية للأفراد والشركات وإجراء المدفوعات في الوقت الفعلي والتجربة الرقمية السلسة. واستناداً إلى بنية الخدمات الصغيرة مع أكثر من 3000 واجهة برمجة تطبيقات مصرفية مفتوحة، ستسهل حلولOracle المصرفية على البنوك مثل UBCI تثبيت حلول Oracle والجهات الخارجية الإضافية عند الحاجة إليها بكل سهولة، كما توفر بيئة سحابية آمنة وقابلة للنمو.

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نبذة عن الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI

تأسس المصرف التونسي في عام 1961، ويمتلك UBCI الآن شبكة تشمل 103 فرع و112 جهاز صراف آلي يعمل في المراكز الاقتصادية الرئيسية في تونس. ويقدم مصرف UBCI مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لعملائه من الأفراد والموظفين التي تلبي احتياجاتهم المختلفة من حيث الخدمات المصرفية اليومية وتمويل المشاريع والتأمين المصرفي وإدارة الثروات.

ويتميز مصرف UBCI أيضاً في خدمة عملائه من الشركات والمؤسسات، ويبرز بشكل خاص بفضل فرقه المتخصصة في مجالات إدارة النقد وأنشطة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارة الدولية والتمويل الهندسي والتأجير، وعملياته متوافقة مع معيار ISO 9001 بفضل أنشطته الدولية منذ عام 2002 وأنشطة الدفع الإلكترونية منذ عام 2012. كما يولي مصرف UBCI اهتماماً خاصاً لقضايا المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

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