دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنتUATP، شبكة الدفع العالمية التي تمكن المؤسسات من تبسيط عمليات الدفع وتوسيع قدراتها في مجال المدفوعات، اليوم عن شراكة استراتيجية جديدة مع "بووك أون ويجو" (Book on Wego) " ، وهي منصة السفر عبر الإنترنت (OTA) التابعة لشركة ويجو.

من خلال هذه الشراكة، ستقوم (Book on Wego) BOW بتوسيع فوائد الانتشار العالمي لشركة ويجو لتشمل مجموعة أوسع من شركات الطيران والموردين في مجال السفر، مما يضمن عمليات سلسة وآمنة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي زيادة الكفاءة.

وقال دين ويكس، المدير التنفيذي للرحلات في شركة ويجو: "نحن ملتزمون بمساعدة الشركات على التنقل في تعقيدات السفر وكذلك المساهمة في نمو وتطوير قطاع السياحة. كوننا جزءًا من شبكة UATP يساعدنا في تعزيز قبول الموردين مع تخفيض تكاليف مدفوعات الموردين في مجال السفر عبر سلسلة القيمة بأكملها."

بصفتها مصدرًا لـ UATP، ستفتح BOW أبوابًا لمزيد من شركات الطيران وشركاء السفر من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلهم في متناول المسافرين من هذه المنطقة. بفضل حلول الدفع المبسطة من UATP، يمكن لـ BOW الاتصال بسلاسة مع شبكة الموردين العالمية الخاصة بها. ومن خلال مزج خبراتهم الواسعة وشبكة المدفوعات القوية بنموذج تقديم حديث ومرن، تمكن UATP قطاع السفر من الوصول إلى آفاق جديدة.

وقال كريم مخلوف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الملكية الأردنية: "التعاون عبر قطاع الطيران هو ما يدعم النمو المستمر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن متحمسون للعمل مع شريكنا الموثوق ويجو للاستفادة من الفوائد الواسعة التي تأتي من كونه جزءًا من شبكة." UATP

مع واجهة سهلة الاستخدام وشبكة واسعة من شركاء السفر تشمل شركات الطيران الكبرى وسلاسل الفنادق الرائدة، تضمن BOW أن يتمكن المسافرون من مقارنة الأسعار بسهولة واتخاذ قرارات مستنيرة لرحلاتهم.

وقال رالف كايزر، رئيس ومدير UATP التنفيذي: "ويجو تواصل توسعها في قطاع تكنولوجيا السفر وحين تصبح مصدرًا لـ UATP يساعد هذا في تعزيز علاقات الموردين وزيادة القدرة الشرائية. ومن خلال الاستفادة من قوة شبكة UATP، يمكن لـ BOW تقديم المزيد من القيمة لشركائها في السفر."

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