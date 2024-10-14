يوسف آل علي: نلتزم بدعم الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي وتعزيز التحول نحو منظومة التنقل المستدام

إسماعيل البلوشي: نتطلع إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة

دبي: أبرمت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، اتفاقية تعاون استراتيجية مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات، سيتم من خلالها تركيب وتشغيل أجهزة شحن للمركبات الكهربائية في مواقع عديدة بالإمارة. تعكس الاتفاقية حرص الطرفين على تعزيز التعاون المشترك، وتأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والتحول إلى منظومة تنقل أكثر استدامة.

وقّع الاتفاقية المهندس يوسف أحمد آل علي، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، وسعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال المهندس يوسف آل علي: "نلتزم بدعم الجهود الوطنية لتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي، وتعزيز جهود التحول إلى منظومة تنقل مستدام، وذلك عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات والاتفاقيات التي تستهدف عددًا من القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء دولة الإمارات".

وأضاف: "تأتي الاتفاقية مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات، بهدف تعزيز دور قطاع النقل في تحقيق طموحات الاستدامة والنمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة الدولة الريادية في هذا المجال على المستوى العالمي".

وأشار آل علي إلى أن الاتفاقية تسهم في تسريع عملية التحول إلى المركبات الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها، من خلال توفير بنية تحتية متطورة يسهل الوصول إليها، وبالتالي تمكين المتعاملين من اتخاذ خيارات أكثر استدامة، وتحفيزهم على استخدام الأدوات والموارد الصديقة للبيئة، ونشر الوعي حول القضايا البيئية، وترسيخ ثقافة الاستدامة بما لها من تأثير إيجابي ينعكس على المجتمع ككل.

من جانبه، قال سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات: "نلتزم في هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لدفع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعد اتفاقيتنا مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نعمل معًا على تحفيز الانتقال نحو النقل المستدام، الذي يدعم تنفيذ استراتيجية التنقل الأخضر للهيئة 2023-2040".

وأضاف: "يعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين من خلال توفير بنية تحتية لمحطات الشحن الكهربائية يسهل الوصول إليها من قبل كافة شرائح المجتمع تغطي مناطق جغرافية مختلفة في الإمارة، مما سيعزز استخدام وسائل النقل المستدامة، ويسرع وتيرة التحول إلى المركبات الكهربائية، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون، ما ينعكس إيجابًا على البيئة ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة مما يحقق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050".

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) بتركيب أجهزة شحن مصمّمة حسب احتياج كل موقع من السرعات، في الأماكن المخصصة لها ضمن المواقع المتفق عليها مع الهيئة، كما تشرف الشركة على جميع الإجراءات الخاصة بتركيب الأجهزة، وكل ما يتعلق بها من دعم فني وتقني ولوجستي، إلى جانب إجراءات الصيانة الدورية للأجهزة واستبدالها عند اللزوم.

كما ستتولى الشركة توفير وتشغيل البنية التحتية والتقنية اللازمة لإدارة بيانات التشغيل، في حين ستتيح الهيئة للشركة إمكانية استخدام الموقع وأي أجهزة أو معدات أو خطوط بيانات موجودة مسبقًا بقدر الإمكان، لغايات تسهيل عملية الربط بين الطرفين.

والجدير بالذكر أنّ شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، هي شركة وطنية تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعد الشركة أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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