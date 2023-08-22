ضمن سعيها الدائم لتحقيق رضا العملاء وتبني أحدث الابتكارات الرقمية

أبوظبي: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، عن ربط خدماتها الخاصة بتجديد تأمين السيارات بالمحفظة الرقمية لمستخدمي منصة الهوية الرقمية UAE PASS، ما يتيح للعملاء خدمة الكترونية سلسة وسريعة لتجديد تأمين سياراتهم عبر خطوات بسيطة للغاية.

وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تبسيط إجراءات تجديد تأمين السيارات دون الحاجة إلى تسجيل المعلومات وإرفاق المستندات بالطريقة اليدوية التقليدية، إلى جانب أنها ستوفر العديد من المزايا التي تشمل ربط المعلومات الخاصة للعملاء بشكل تلقائي بتطبيق الهوية الرقمية UAE PASS بمجرد تسجيل الدخول إلى المنصة، ما سيعزز من دقة المعلومات المقدمة، وستحد كذلك من إمكانية التعرض للخروقات الأمنية وأنشطة الاحتيال.

قال ستيفانو نالين، نائب رئيس تنفيذي - رئيس إدارة تطوير الأعمال لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "طوّرنا هذه الخدمة الجديدة للارتقاء بالحلول التي نقدمها لعملائنا، إذ يُعد ربط خدمات تجديد تأمين السيارات بمنصة الهوية الرقمية، إنجازاً جديداً في رحلتنا لتحقيق رضا العملاء وتبنّي أحدث الابتكارات الرقمية، وهي خطوةٌ تعكس التزامنا الراسخ بتوفير حلول أكثر أماناً وسهولة في الاستخدام لعملائنا".

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