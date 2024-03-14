برنامج الولاء "U" من إعمار يعلن عن التوسع في مكة المكرمة مع تقديم تجارب فاخرة في فندق العنوان جبل عمر مكة.

التوسع الجديد يعزز المزايا العالمية التي يقدمها البرنامج للأعضاء ويقدم مكافآت حصرية عبر محفظة إعمار.

فندق العنوان جبل عمر مكة يقدم لأعضاء برنامج الولاء "U" من إعمار إقامة لا تُنسى تجمع بين التجربة الروحية الفريدة والخدمات الحصرية الاستثنائية.

تؤكد هذه الخطوة على التزام برنامج الولاء "U" من إعمار بربط الثقافات وإثراء رحلات الأعضاء.

دبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلن برنامج الولاء "U من إعمار" الرائد عن تحقيق إنجاز جديد ضمن خطة التوسع عالمياً بإضافة فندق العنوان جبل عمر مكة الراقي في مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية، وتمثل هذه الخطوة تطوراً هاماً في نمو المزايا والتجارب الاستثنائية التي يوفرها برنامج الولاء "U من إعمار" لأعضائه.

ويعتبر برنامج الولاء "U من إعمار" من أحد أفضل برامج مكافآت الولاء ذات الخدمات التي تمتاز الجودة والقيمة المميزة، حيث يقدم لأعضائه مجموعة استثنائية من تجارب نمط الحياة ومكافآت لا مثيل لها عبر محفظة إعمار، ويعكس النمو الجديد للمزايا في مدينة مكة المكرمة التزام البرنامج المتواصل بتقديم خدمات عالمية حصرية لأعضائه والتي تشمل الضيافة والمطاعم والترفيه والتسوّق، ما يعٌزز الفرص المتاحة لهم لكسب النقاط واستبدالها في إحدى أفضل الوجهات العالمية.

ويقدم برنامج الولاء "U من إعمار" مجموعة متنوّعة من تجارب نمط الحياة الاستثنائية تتماشى مع اعتماده نهج مبتكر في مكافآت الولاء، ويمثل التوسع في مكة المكرمة خطوة هامة في تقديم تجارب رائعة وأكثر تنوعًا لأعضاء البرنامج المميز، حيث يتمتع فندق العنوان جبل عمر مكّة الراقي في مكّة المكرّمة بموقع مثالي مع إطلالة خلابة على الحرم المكّي، ما يشكَل موقعاً هاماً لهذه المرحلة الجديدة من التوسع في مكافآت البرنامج حيث يتيح ذلك للأعضاء مزايا حصرية وفرصة لكسب النقاط واستبدالها في موقع فريد عالمياً.

الارتقاء بالتجربة الروحية في مكة المكرمة بالمزيد من المكافآت الحصرية

يعَزز فندق العنوان جبل عمر مكة تجارب الفخامة لزوار الفندق الراقي في قلب مكة، حيث يمزج بين التجربة الروحية الفريدة مع الفخامة المعاصرة المميزة التي تميّز أسلوب إعمار، ولذا سيستمتع الأعضاء في برنامج الولاء "U من إعمار" من زوار الفندق المرموق بتجربة إقامة لا تُنسى غنية بالخدمات الاستثنائية والمزايا غير المسبوقة بما في ذلك كسب النقاط واستبدالها بخدمات الطعام وتجارب الرفاهية وغيرها من المميزات الحصرية.

وتأتي خطوة توسع برنامج الولاء "U من إعمار" دولياَ انعكاساً لنجاح استراتيجية البرنامج في تزويد الأعضاء بقيمة استثنائية وتجارب مميزة تتماشى مع الفعاليات الجذابة التي تستقطب العملاء إلى مواقع إعمار في دبي، ويهدف هذا النمو إلى تقديم تجارب مميزة وفريدة للأعضاء في فندق العنوان جبل عمر مكة التزامناً من البرنامج بتعزيز رضا العملاء بتجارب لا مثيل له ، تساهم في استقطاب مزيد من الأعضاء وتضمن الارتفاع المتواصل لمعدّلات رضا العملاء.

وأعرب متحدث رسمي باسم مجموعة إعمار للضيافة، عن فخره بهذا التوسع الجديد والذي يؤكد على التزام البرنامج بتقديم تجارب ومزايا استثنائية لأعضائه. وقال: "يسعدنا أن نوفّر لأعضاء برنامج الولاء "U من إعمار" تجربة فريدة لا تُنسى للأجواء الروحانية، حيث يتميّز فندق العنوان جبل عمر مكة بإطلالات فريدة على المعالم الدينية في مكّة المكرمة تجعله الوجهة المثالية لزوّار المدينة، ما يوفر لأعضاء البرنامج تجربة روحانية تزخر بالسكينة والهدوء كما يضمّ الفندق مجموعة واسعة من المرافق والمطاعم المميزة وخيارات الإقامة الفاخرة وغيرها".

نرحّب بأعضاء برنامج الولاء "U من إعمار" من مختلف أنحاء العالم في مكة المكرمة

يسَرّ برنامج الولاء "U من إعمار" أن يدعو أعضائه من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها للأجواء الروحانية في مكّة المكرمة، فضلاٌ عن المزايا الفريدة والتجارب الاستثنائية المتاحة لأعضاء البرنامج، حيث يمثل هذا التوسع بداية مرحلة جديدة يقدّم البرنامج لأعضائه من خلالها التجارب الدولية الاستثنائية الفريدة والتي تعزّز الروابط بين الثقافات المختلفة.

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لمزيد من المعلومات حول المزايا الحصرية التي يوفرها برنامج الولاء U "" من إعمار لأعضائه في فندق العنوان جبل عمر مكة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.ubyemaar.com

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