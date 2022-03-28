الإمارات العربية المتحدة، دبي: استحوذت شركة التواصل والعلاقات العامة العالمية SEC Newgate على 70 في المائة من فرع الشرق الأوسط للوكالة الإيطالية Twister Communications.

أما النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة فتعود للرئيس التنفيذي الحالي لشركة Twister Communications Middle East، إيلينا غراماتيكا، التي تشغل منصب المديرة التنفيذية لمكتب "SEC Newgate Middle East" في دبي.

من خلال مجموعة راسخة من العملاء في قطاعات الصناعة الفاخرة والشركات المؤسساتية والحكومة، لن يكون هنالك تغيير في فريق دبي الذي يضم كبار المتخصصين في التواصل والعلاقات العامة، حيث سيستمرون في تقديم التوجيه اللازم والدعم المتواصل لقائمة عملاء الوكالة في منطقة الشرق الأوسط.

قالت إيلينا غراماتيكا، التي افتتحت مكتب Twister Communications ME في دبي قبل تسع سنوات، "تتيح لنا هذه الشراكة الاستمرار في تقديم نهج مرن وفردي للعملاء، مع ميزة إضافية تتمثل في كوننا الآن جزءاً قوياً من شبكة راسخة من المجموعة في المنطقة وعلى المستوى العالمي. سنكون قادرين على استمرار تقديم خدماتنا للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار والنمو في المنطقة مع فريق عالي الكفاءة ويتمتع بعقود من الخبرة المحلية وذلك من خلال شبكتنا المشتركة "

SEC Newgate هي شركة علاقات عامة استراتيجية حائزة على جوائز عديدة، وهي مصنفة ضمن أفضل 30 مجموعة في العالم ولديها فريق يضم أكثر من 700 موظف يعملون في 38 مكتبا عبر 5 قارات.

وأضاف فيورنزو تاجليابو، الرئيس التنفيذي لشركة SEC Newgate:"لطالما كنا نتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط لعديد من السنوات، والآن سعيدون جداً بهذه الفرصة والترحيب بإيلينا وفريقها في هذا المجال مما يعزز سمعتنا العالمية."

التغييرات تدخل حيز التنفيذ على الفور.

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