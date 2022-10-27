حصلت شركة تويج "TWIG" للحلول المحدودة، أول تطبيق لإدارة الشؤون المالية الشخصية في المنطقة والذي يهدف إلى مساعدة الأفراد في الشرق الأوسط على الادخار تلقائياً وإدارة شؤونهم المالية، على الموافقة المبدئية من سلطة دبي للخدمات المالية "DFSA". يسمح هذا الترخيص الأول من نوعه لتويج "TWIG" بتشغيل أول منصة ادخار مؤتمتة مقرها مركز دبي المالي العالمي ."DIFC"

ولقد كانت تويج "TWIG" ضمن 20 شركة ناشئة انضمت إلى الدفعة الأولى من برنامج مسرّع فينتك هايف 2022 ، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لمركز دبي المالي العالمي ."DIFC"

تعمل الشركة حالياً على التحضير لإطلاق التطبيق الخاص بها، الذي يساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم من خلال الادخار التلقائي، ويساهم في تطوير قدراتهم وتمكينهم من بناء عادات مالية سليمة.

وقال شفيق إدريس، المؤسس والمدير التنفيذي في تويج "TWIG" بهذه المناسبة: "ما زال مستوى الوعي بأهمية الثقافة المالية في المنطقة منخفض نسبياً، حيث ان 3 من أصل 5 أشخاص في الإمارات لا يمتلكون أي خطة للادخار. تعمل تويج "TWIG" على توفير المعرفة والخبرة المالية لعملائها بهدف تعزيز سلوكياتهم وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكلٍ أفضل وأسهل. تقدم منصتنا تجربة مثمرة وسهلة الاستخدام وتوفر حلاً آمناً للمستخدمين للادخار وتحقيق الأهداف المالية التي تهمهم."

وأضاف إدريس: "جاء إطلاق منصتنا في وقتٍ مثالي ومتلازمًا مع الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات من أجل زيادة متوسط مدخرات الأسر، مثل مبادرة التوعية الادخارية التابعة لوزارة المالية الإماراتية، التي تصب في مصلحة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."

ومن جهته صرّح ريان أنطونيوس، المؤسس المشارك في تويج "TWIG": "تلقينا دعماً كبيراً من كلٍ من سلطة دبي للخدمات المالية "DFSA" ومركز دبي المالي العالمي "DIFC"، اللذان وضعا ثقتهم الكاملة بنا طوال هذه المرحلة. إن الموافقة المبدئية شهادة على مصداقية نموذج أعمالنا المبتكر، وبصفتنا شركة ناشئة تأسست ونمت في دولة الإمارات، فإننا نتطلع لتقديم خدماتنا في جميع أنحاء البلاد."

ويجدر ذكر مساعي تويج "TWIG" في توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنها تعمل حالياً على الحصول على الموافقات التنظيمية في السعودية.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن تويج "TWIG"

تويج "TWIG"، تطبيق لإدارة الشؤون المالية الشخصية يمكّن الأفراد من التحكم بشكل أفضل بقراراتهم المالية. تعزز تويج "TWIG" الرفاهية المالية من خلال تزويد المستخدمين بأدواتٍ أساسية بما فيها آليات الادخار التلقائي، ميزات تحديد الأهداف والتحكم الذاتي بالميزانية، بالإضافة إلى الاستناد على البيانات لتحليل أدائهم وتوفير نماذج مخصصة للتثقيف المالي. من خلال سعيها لتطوير العادات المالية الشخصية، تساهم تويج "TWIG" في إنشاء مجتمع يتمتع بمعرفة مالية سليمة.

ساهم في تأسيس الشركة كل من شفيق إدريس وكرم الديك وريان أنطونيوس، ومن بين المستثمرين الحاليين كبار المدراء التنفيذيين والبارزين في قطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمكاتب العائلية العالمية.

www.twig.ae