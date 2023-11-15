وفي إسطنبول، ستجتمع ما يقرب من 400 شركة لحضور معرض السجاد وأغطية الأرضيات لعام 2023. ويسهم هذا المعرض، الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر، في اكتشاف آفاق جديدة لسوق هذه الشركات. وفي تركيا، الدولة المسؤولة عن تصنيع 40% من السجاد في العالم، سيُعقد هذا الحدث الكبير.

دبي: وبما أن تركيا جهة رئيسية في صناعة السجاد على مستوى العالم، فتستعد لاستضافة معرض السجاد وأغطية الأرضيات لعام (2023) في إسطنبول. تضطلع بتنظيم هذا الحدث المرموق – شركة TÜYAP، وهي المسؤول الأول المنظم للمعارض على مستوى البلاد – وذلك بالتعاون مع جمعية مصدري السجاد في إسطنبول وجمعية مصدري السجاد في جنوب شرق الأناضول، وسيُعقد في مركز إسطنبول للمعارض في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر. يُتوقع أن يستقطب المعرض حوالي 400 شركة من جميع أنحاء العالم، حيث تعرض كل شركة منها مجموعة واسعة من المنتجات؛ أي سيوفر لها فرصة ثمينة للاستفادة من أسواق جديدة.

تمتلك تركيا 40% من حصة السوق في إنتاج السجاد على مستوى العالم

يسلط المدير العالم لشركة (TÜYAP Fairs Productions Inc)، السيد إيلهان إرسوزلو، الضوء على دور تركيا المهم في قطاع تصنيع السجاد العالمي، معبرًا: "تمتلك تركيا حاليًا حوالي 17٪ من حجم تجارة السجاد على مستوى العالم. ومن خلال معرض السجاد وأغطية الأرضيات لعام (2023)، سنهدف إلى تعزيز اتفاقات جديدة، مما يعزز من حجم صادراتنا لترتفع إلى 25٪".

يُتوقع أن ترتفع قيمة سوق السجاد العالمي من 64.99 مليار دولار أمريكي في 2022 إلى 97.41 مليار دولار أمريكي في غضون عقد من الزمن. ونظرًا لأن تركيا تضطلع بإنتاج ما يقرب من نصف مخزون السجاد في العالم، فهي تعد جهة رئيسية في مثل هذه المعارض العالمية.

يُتوقع أن تشارك 400 شركة في معرض السجاد وأغطية الأرضيات لعام (2023)

صرح إرسوزلو قائلًا: "يضم معرضنا حاليًا ما يقرب من 400 جهة مشاركة، 75% منها من تركيا و25% من أصحاب المصلحة الدوليين. ولقد أوْلت العديد من الشركات المصنعة في دول مثل إيران والصين وإنجلترا وباكستان وأفغانستان وأوزبكستان وروسيا وإندونيسيا والمغرب وأوكرانيا ومصر والأردن اهتمامًا كبيرًا بهذا المعرض. ونهدف إلى استضافة أحد أكبر المعارض في هذا القطاع".

وأضاف بأنه: «سيسهم المعرض في عرض مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من التصاميم التقليدية وحتى التصاميم المعاصرة. سيتمكن الزوار المسجلون من 81 دولة مختلفة من استكشاف هذه العروض خلال أربعة أيام. علاوة على ذلك، سنستضيف جلسات حوارية وورش عمل معنية بالتوجهات المستقبلية والتصاميم والألوان وإعادة التدوير وما إلى ذلك.

وسنستضيف السيد لي إيديلكورت، أحد الأشخاص البارزين في التنبؤات بالتوجهات المستقبلية، لإلقاء محاضرة بعنوان "التوجه المحلي وتوقعات الألوان لعام 2025" في 6 ديسمبر الساعة 16.00. سيكون هذا المعرض مصدرًا مهمًا لإلهام المهتمين بصناعة السجاد وكذلك المصممين ومصممي الديكور والمهندسين المعماريين".

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* المصدر: "ايتوس واير"

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