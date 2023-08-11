الشراكة الإستراتيجية ستشهد تعاون مشترك على تطوير المحركات لتعزيز قدرات ايدج في مجال الطيران

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة/ ساو جوزيه دوس كامبوس، البرازيل: وقعت اليوم ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقية إستراتيجية مع شركة Turbomachine، إحدى أبرز شركات تطوير محركات التوربينات في البرازيل. وتتخصص Turbomachine في أبحاث وابتكارات وهندسة وتطوير محركات التوربينات الغازية وحلول الاحتراق بمساعدة البلازما في مجال الطيران والفضاء. وستشهد الاتفاقية تعاون ايدج وTurbomachine بشكل وثيق على تطوير المحركات، بما في ذلك المروحة التوربينية والمروحة الدافعة، لمجموعة ايدج من الطائرات المسيرة والصواريخ.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة Turbomachine في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، وحضره أعضاء من الإدارة العليا في ايدج وTurbomachine ونائب الأميرال ماركو أنطونيو إسماعيل تروفاو دي أوليفيرا من القوات البحرية البرازيلية.

وفي هذه المناسبة، أشار نائب الأميرال ماركو أنطونيو إسماعيل تروفاو دي أوليفيرا: "تشكّل الاتفاقية مثالاً جديداً لشراكة دولية هامّة تم بناءها على أسساس الثقة والقيم المشتركة وتبادل المعرفة والهدف الموحد المتمثل في فتح آفاق الابتكار لتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تحقق مصالح كل المعنيين".

من جهته، قال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج: "تُمثل الشراكة مع Turbomachine خطوة هامة نحو تطوير قدراتنا التكنولوجية وتعزيز التزامنا بالابتكار في قطاعي الطيران والدفاع. ونتطلّع معًا إلى تطوير محركات التوربينات الغازية وحلول الاحتراق بمساعدة البلازما التي ستزيد من قوة وأداء مجموعة ايدج من الطائرات المسيرة والصواريخ".

بينما أوضح ألبرتو كارلوس بيريرا فيليو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Turbomachine: "يبرز تعاوننا مع مجموعة ايدج قدراتنا وأداء وفعالية حلول محركاتنا. تمهد الشراكة مع مجموعة ايدج على التطوير المبتكر للطائرات المسيّرة والتوربينات الصاروخية الطريق نحو تحقيق إنجازات عظيمة في المستقبل".

وأتت زيارة Turbomachine في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع من مجموعة ايدج إلى البرازيل، حيث تلتقي المجموعة بكبار الشخصيات المحلية وأهم الشركاء والجهات الفاعلة في البرازيل ضمن قطاع الصناعة. وتمكّن هذه الزيارات ايدج من تمهيد الطريق لمزيد من التعاون المشتلرك في تبادل المعرفة، والتعاون في مجال البحث والتطوير، والتطوير المشترك للأنظمة الدفاعية المتقدمة، من بين أمور أخرى.

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- انتهى -

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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قسم الاتصال في مجموعة ايدج Comunications@edgegroup.ae

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.