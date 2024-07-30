الرياض، المملكة العربية السعودية. أطلقت شركة بترومين فوتون بيك أب "TUNLAND V” في السوق السعودية، السيارة الأولى من نوعها التي تعمل على نظام الطاقة الهجين، مما يجعلها قفزة نوعية في عالم السيارات التجارية والمركبات متعددة الاستخدامات. يأتي هذا الطراز ليعزز من التزام الشركة بنهج الابتكار والتطوير المستدام في قطاع السيارات، مقدماً تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الأداء القوي والكفاءة العالية. TUNLAND V بيك أب ذكي يعزز أسلوب حياة الأفراد إلى أعلى درجات القوة والأمان والراحة في آن واحد.

بيك أب TUNLAND V

تجمع TUNLAND V من فوتون بين أحدث الابتكارات التقنية المتطورة من FOTON، مع هيكل تعليق أمامي مزدوج وخلفي متعدد الوصلات، صُممت لتلبية متطلبات الأداء القوي على الطرق الوعرة وقدرة استثنائية على التحمل لتضمن الراحة والاستقرار أثناء القيادة، جاعلةً منها تجربة فاخرة بكل ما تعنيه الكلمة.

TUNLAND V، المنتج الأول لفوتون المتميز بنظام طاقة هجين، والذي يصل لعزم دوران 450 نيوتن متر، محققاً انخفاضاً بنسبة 10% في استهلاك الوقود من خلال عمليتيّ التشغيل والإيقاف التلقائي، بالإضافة لوجود أنظمة استعادة للطاقة ونظام احتراق عالي الضغط، مع كفاءة حرارية قصوى تصل إلى 50%.

وتم تجهيز TUNLAND V بنظام الطاقة الهجين DHT من FOTON، والأنظمة الكهربائية والكهربائية طويلة المدى، مع سعة بطارية قصوى تصل لـ 100 كيلوواط في الساعة ونطاق قيادة إجمالي يصل إلى 900 كم. ، مما يحقق الأداء العالي، مع وجود خيارات توليد القوة المتعددة، والتحمل الطويل، وعزم الدوران العالي.

أما من حيث أنظمة الذكاء، فأُعدت TUNLAND V بأجهزة قيادة مساعدة ذكية، مثل؛ نظام تثبيت السرعة التكيّفي، وإضافة مكابح الطوارئ التلقائية، ونظام المساعدة في البقاء على المسار وما إلى ذلك، مما يحقق القيادة الذاتية من المستوى L2.5.

أما بالنسبة لعنصري الراحة والأمان، زُوّدت TUNLAND V بشاشة ذكية مقاس 14.6 بوصة، ونظام تفاعل صوتي مرتبط بالإضاءة المحيطة، مما يوفر خدمات ذكية داخل السيارة وتجربة غامرة. حيث تم تحسين أداء NVH الإجمالي بنسبة 15%، وتجهيز الوضعين الرئيسين للراكب والمرافق بستة وسائد هوائية. ورفع درجة ترقية كل من السلامة النشطة والسلبية بشكل شامل لتوفير حماية متكاملة.

لمحة عن بترومين فوتون في السعودية

شركة بترومين هي الموزع الرسمي لشركة فوتون في المملكة العربية السعودية.

وفي تاريخ 6 ديسمبر قامت شركة بترومين فوتون بافتتاح أول صالة مبيعات لها بالمملكة، تحت مظلة شركة بترومين.

و بترومين هي شركة عالمية رائدة في المملكة العربية السعودية، تقف كقوة قادرة على إحداث التحوّل، حيث تمكّن حركة الأشخاص والمنتجات والخدمات من خلال حلول التنقل المستدامة والمبتكرة التي تخدم الأفراد والشركات على حد سواء. تتكون بترومين من أكثر من 5500 موظف، وتفخر بجذورها العميقة الممتدة إلى أكثر من 40 دولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا. ولديها 8 قطاعات متنوعة من الأعمال، مكرسة لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

لمحة عن فوتون

تأسست شركة فوتون موتور في 28 أغسطس 1996، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الصينية بكين. تعمل الشركة في إنتاج مجموعة كاملة من المركبات التجارية؛ والتي تشمل شاحنات النقل الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، فضلاً عن الشاحنات صغيرة الحجم وشاحنات "فان" و"بيك أب" والمركبات المستخدمة في مجال الإنشاءات. ومن هنا، أصبحت فوتون موتور إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المركبات التجارية في العالم. حيث تمتلك تقنيات جديدة ورائدة في مجال الطاقة، ويشمل ذلك تصنيع المركبات الكهربائية والهيدروجينية.

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