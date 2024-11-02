تلتزم Tubacex بتأسيس منشأة لتصنيع وإنتاج أنابيب النفط والغاز المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في أبوظبي.

بتأسيس منشأة لتصنيع وإنتاج أنابيب النفط والغاز المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في أبوظبي. يعكس هذا الاستثمار التزام مبادلة بالاستثمار المسؤول وبناء اقتصاد قائم على المعرفة في الإمارات العربية المتحدة، تماشيًا مع مبادرة "اصنع في الإمارات" لتعزيز التصنيع المحلي والتطوير الصناعي .

أبوظبي- أعلنت مجموعة Tubacex الأسبانية، الرائدة عالميًا في الحلول الصناعية المتقدمة لقطاعات الطاقة والتنقل، اليوم عن إكتمال الشراكة الاستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، في أعمالها لأنابيب النفط والغاز (OCTG) بقيمة 200 مليون دولار.

يتماشى الاستثمار الاستراتيجي لمبادلة مع البرنامج الوطني لدولة الإمارات "اصنع في الإمارات"، الذي يدعو المستثمرين والمبتكرين للمساهمة في استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما يضع مبادلة كمستثمر رئيسي في تأمين توريد حلول الأنابيب المقاومة للتآكل (CRA OCTG) لاستخراج الغاز، والمساهمة في تطوير حلول التحول العالمي للطاقة.

تعد هذه المبادرة خطوة كبيرة في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتساهم في بما يتماشى تمامًا مع عقد توباسيكس مع أدنوك. تم تصميم هذا المركز الابتكاري لوضع معايير جديدة في قطاع تصنيع أنابيب النفط والغاز من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وقد أصبحت Tubacex، من خلال الاتفاقيات طويلة الأجل مع عملائها الاستراتيجيين، شركة رائدة عالميًا في قطاع تصنيع الأنابيب الفولاذية المقاوة للصدأ والمصنعة لأنشطة الاستكشاف والإنتاج. وستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مبادلة على تعزيز دورهما القيادي في دعم حلول تحولات الطاقة من خلال إطلاق المنشأة الأولى من نوعها في المنطقة بأبوظبي.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الإماراتية في منصة الاستثمار في الإمارات، التابعة لمبادلة: "نحن سعداء بالشراكة مع Tubacex، الشركة التي تتمتع بخبرة واسعة وموقع ابتكاري في قطاع تصنيع أنابيب النفط والغاز، وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع دورنا كمستثمر مسؤول، وجهودنا لدعم الرؤية الصناعية لدولة الإمارات والتي تهدف إلي تسريع التنوع الاقتصادي".

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

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