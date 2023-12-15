لدعم التوسع العالمي للشركات الناشئة التي تركز على الاستدامة

برنامج مدته تسعة أشهر مكرس لدعم الشركات الناشئة في تركيا بدايةً ومن ثم تسهيل توسعها العالمي في المملكة المتحدة، بتوجيه من "أوكسنتيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نيوهوب"، شركة الجيل الجديد التابعة لـ "دينيزبنك"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال مؤتمر الأطراف (COP28) عن شراكتها مع شركة "أوكسنتيا" لاستشارات الابتكار العالمية التابعة لجامعة أكسفورد، لتأسيس برنامج تسريع الأعمال (TRUK)؛ وذلك في إطار مبادرة دولية مكرسة لدعم وتسهيل توسع الشركات الناشئة التي تركز على الاستدامة.

وسيوفر البرنامج الجديد للشركات الناشئة المشاركة فيه، دعماً شاملاً وعملياً يتضمن فرص الشراكة والتواصل والتوجيه المخصص والترويج للاستثمار. وعلى مدار تسعة أشهر، يبدأ البرنامج بتقديم دعم محلي في تركيا ومن ثم توسيع نطاقه العالمي ليشمل المملكة المتحدة وخارجها. وينقسم البرنامج إلى مرحلتين - مرحلة أولية مدتها أربعة أشهر مقرها في تركيا، يقودها بشكل أساسي مرشدون محليون؛ ومرحلة لاحقة مدتها خمسة أشهر يتم خلالها دعم النمو الدولي للشركات المشاركة من خلال "أوكسنتيا" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

وتم الإعلان رسمياً عن برنامجTRUK خلال جلسة نقاش في مؤتمر الأطرافCOP28 ، والتي استضافتها منصة عرض بنك الإمارات دبي الوطني، تلاها حفل توقيع بحضور جورهان تشام، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوهوب"؛ وعزيز كوزي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومنظومة العمل في شركة "نيوهوب"؛ وستيفن تشارلز كليفرلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكسنتيا"؛ فابيو بيانكي، رئيس ريادة الأعمال في "أوكسنتيا", وسيرت أونسال، شريك تطوير الأعمال في "أوكسنتيا".

وتعتبر "أوكسنتيا" شركة استشارات ديناميكية ومرموقة متخصصة في التعاون مع المؤسسات في جميع أنحاء العالم لتعزيز قدراتها الابتكارية. تأسست الشركة كقسم ضمن جامعة أكسفورد للابتكار، ذراع نقل التكنولوجيا في جامعة أكسفورد. وتتمتع الشركة بتوجه عالمي رغم أن جذورها تنطلق من أكسفورد. وتقدم "أوكسنتيا" خدمات الدعم والتمكين للعملاء في أكثر من 70 دولة منذ عام 2004.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال جورهان تشام، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوهوب": "تتوافق هذه المبادرة مع أهدافنا الرئيسية المتمثلة في تعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول، وترسيخ أنفسنا كشركة رائدة في مجال الاستدامة. ويُظهر برنامج تسريع الأعمال TRUK التزامنا بترك بصمة مؤثرة في عالم الاستدامة وقيادة دفة التغيير الإيجابي."

وأضاف تشام: "من خلال تعاوننا مع الشركات الناشئة التي تركز على الاستدامة، نساهم في تمكين المواهب الطموحة وتزويدها بالموارد والفرص التي تحتاجها لتحقيق النمو. بلإضافة إلى ذلك، فإن هيكلية البرنامج القائم على مرحلتين، مع توفير الإرشاد اللازم من تركيا والمملكة المتحدة، يوطد أطر التعاون الدولي وتبادل المعرفة فيما يعزز الوصول العالمي ويضمن الانفتاح الدولي للشركات الناشئة المشاركة."

من جانبه قال ستيفن تشارلز كليفرلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكسنتيا": "إننا متحمسون للتعاون مع ’نيوهوب‘ لدعم التوسع العالمي للشركات التركية الناشئة. وقد أكدت لنا تجربة العمل في المنطقة الإمكانات الهائلة الكامنة للشركات الناشئة والجديدة في تركيا، والتي غالباً ما تأسست بالاعتماد على تقنيات جديدة رائدة وناجحة في سوقها المحلية. وهدفنا هو دعم هذه الشركات لتوسيع منظورها الدولي وتسريع نموها عبر تمكينها من الوصول إلى أسواق جغرافية جديدة."

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