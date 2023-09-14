القاهرة، أعلنت شركة ڤودافون مصر شركة المحمول الرائدة في مصر عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تطوير مصر-إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر-، بهدف تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة "Triple Play" والخدمات الذكية في إحدى مشروعات تطوير مصر وهو بلومفيلدز بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، وذلك لتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات عالية الجودة اعتمادًا على أحدث الحلول التكنولوجية الحديثة وخبرة ڤودافون الممتدة في مجال الاتصالات وتقديم الخدمات المتطورة للمجتمعات العمرانية المغلقة.



وقد قام بتوقيع الاتفاقية كلاً من السيد الأستاذ / محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر والدكتور /أحمد شلبي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، بحضور عدد متميز من قيادات ومسؤولي الشركتين.



وفي إطار هذه الاتفاقية، تقدم ڤودافون مصر حلول الإنترنت فائق السرعة، وخدمات الهاتف الأرضي، والتلفزيون الرقمي باستخدام أحدث التقنيات، وبسرعات تصل إلى 1 جيجا بايت في الثانية لأول مرة في مصر، ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الخدمات المتطورة في مشروع بلومفيلدز في أبريل المقبل.



وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر:" نسعى لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية في مختلف المجالات، خاصة الحلول الخاصة بالمدن الذكية التي تشهد تطورًا متسارعًا وانتشارًا واسعًا في مصر وعلى مستوى العالم. في الوقت نفسه تلتزم ڤودافون بمواكبة هذه التطورات والاستفادة من خبراتنا الفنية المتقدمة وأدواتنا التكنولوجية لتقديم خدمات عالية الجودة، وحلول رقمية مبتكرة تتوافق مع مشروع مصر الرقمية ورؤية مصر 2030، وهو ما سيساهم في تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات اتصالات متميزة. إننا في ڤودافون مصر نفخر بترسيخ شراكتنا مع تطوير مصر والتي سنقدم لها خدمات Triple Play وSmart Solution في مشروع بلومفيلدز والتي تتضمن باقات متنوعة من الخدمات داخل المجتمع العمراني ككل سواء في الوحدات السكنية وخارجها، بما في ذلك القدرة على التحكم في نظم التأمين والمياه والكهرباء."



من جانبه قال الدكتورأحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: "تأتي اتفاقية الشراكة مع شركة ڤودافون مصر في إطار رؤيتنا لإنشاء منظومة متكاملة من الحلول الذكية المعتمدة على الحلول التكنولوجية الحديثة لضمان تجربة حياة غير مسبوقة لعملائنا." وأضاف شلبي" سعيد بانضمام شركة ڤودافون مصر ضمن مجموعة شركائنا مما يدعم استراتيجيتنا في عقد شراكات مع كبرى الشركات في مجالها بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطني ورواد المشروعات والمناطق المجاورة. ومما لا شك فيه أن شركة ڤودافون مصر تعتبر من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في مصر والعالم، وتسعى باستمرار للتوسع في تقديم الحلول التكنولوجية الخاصة بالمدن الذكية، ونتطلع لمزيد من التعاون معهم اثناء رحلتنا نحو التحول الرقمي الشامل، والذي يعد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)."



كما يشار إلى أن شركة «ڤودافون مصر» تتوسع في تقديم خدمات "Triple Play" والمدن الذكية “Smart Cities”، وهي خدمات متطورة متكاملة تمكن العملاء من الحصول على خدمات الاتصالات المختلفة عبر الألياف الضوئية «الفايبر أوبتكس»، ولا تقتصر جهود الشركة في هذا الصدد على توفير الخدمات فقط، بل تتضمن كذلك تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التطوير العقاري بهدف توفير هذه الخدمات للمجتمعات العمرانية والسياحية في مصر.



وتجدر الإشارة أن شركة تطوير مصر تأسست عام 2014، ويعتمد نموذج أعمالها على التكامل الرأسي لكافة المجالات العقارية، بالإضافة إلى رؤية طموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة.

#بياناتشركات

- انتهى -