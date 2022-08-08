وقعت شركة المنارة للتطوير، اتفاقية تعاون مع اورنچ مصر، المشغل الرائد لخدمات الإتصالات المتكاملة، لتوفير خدمات الـ TRIPLE PLAY في مشروع بيلافينتو الجلالة Bella Vento El Galala، والتى تمكن العملاء من الحصول على خدمات التليفون والتليفزيون والانترنت اعتماداً على كابلات الألياف الضوئية.

وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد عمر رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تضع فى مقدمة أولوياتها ضرورة تقديم قيم مضافة مبتكرة لضمان توفير مستوى جديد وغير مسبوق للسكن وأسلوب الحياة للقاطنين في مشروعاتها، والاعتماد على أحدث التطبيقات التكنولوجية في كل مشروع لتقديم حلول عقارية ابتكارية متكاملة.

وأوضح الاستاذ محمود عمر عضو مجلس الادارة أن خدمات الـ TRIPLE PLAYستكون متاحة للعملاء مع تسليم المرحلة الأولى، حيث أن هذه الخدمات المتطورة ستوفر تدفق كم هائل من المعلومات، مع تسهيل الاتصال بباقات متنوعة من الخدمات الأخرى داخل الوحدة وخارجها، مثل القدرة على التحكم في نظم التأمين والمياه والكهرباء.

هذا وقد عبر هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال باورنچ مصر عن سعادته باختيار شركة المنارة للتطوير العقاري لشركة اورنچ لتنفيذ هذه الخدمة داخل أحد مشروعاتها، مؤكداً على الخبرة والمهارات العالمية التي تتمتع بها اورنچ في تقديم الخدمات التكنولوجية المبتكرة على المستويين المحلي والعالمي، حيث أنها مشغل متكامل لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية المتخصصة التي تدعم التحول الرقمي للمجتمعات والمؤسسات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى كونها المشغل الأول لخدمات ال Triple Play في مصر.

وأضاف "نعمل باستمرار علي التوسع في تقديم خدمات التريبل بلاى (انترنت – تليفون – تليفزيون) فائقة الجودة والسرعة بالتعاون مع كبري شركات التطوير العقاري حيث تقوم اورنچ بالإشراف علي تنفيذها وتشغيلها وإدارتها منذ بدايتها وحتي توسعها وانتشارها من خلال فريق متخصص على أعلى مستوى احترافي من الكفاءة والجودة لخدمه عملائها المميزين".

وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية شركة اورنچ للجمع بين القوة فى خدمات المحمول والخبرة في الخدمات الرقمية لضمان النجاح في تصميم وتطوير برنامج المدن والمنازل الذكية، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى أعمال البنية الأساسية خلال الفترة الراهنة لإدخال الألياف الضوئية للمشروع، على أن يتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر".

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