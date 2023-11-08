التعاون يهدف إلى تعزيز حضور المملكة على خريطة السياحة العالمية وتقديم تجارب شاملة لزوارها من جميع أنحاء العالم

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا، و " Trip.com Group " المزود العالمي لخدمات السفر والسياحة، عن توسيع نطاق تعاونهما لتقديم تجارب سفر شاملة وفريدة من نوعها للسياح والزوار في المملكة العربية السعودية، وجعلها وجهةً سهلة الوصول أمام الأسواق العالمية.

ويهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بقطاع السياحة الوافدة من خلال الترويج للمملكة كوجهة سفر من الدرجة الأولى في المنطقة. وسيسهم هذا التعاون أيضاً بتعزيز مجال سفر الشركات عبر منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز قطاع السياحة الوافدة من الأسواق الآسيوية تحديداً.

وبالاستفادة من مجموعة خدمات السفر الشاملة التي تقدمها "المسافر"، إلى جانب الانتشار العالمي والتقنيات المتطورة وقدرات تجميع البيانات " Trip.com Group " ، سيوفر عملاقا السياحة فرصاً مميزة للمسافرين ويعززان المشهد السياحي في المملكة. كما ستعمل " Trip.com Group "على الترويج للتجارب السياحية الغامرة والمشوقة في المملكة عبر منصاتها القائمة على البيانات والتكنولوجيا، مستفيدةً من خبرة "المسافر" الإقليمية وفهمها العميق لاحتياجات وتفضيلات الزوار داخل المنطقة وخارجها.

وبهذه المناسبة، قال مزمل احسين، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": "باعتبارها شركة السفر الرائدة في المملكة، تحافظ ’المسافر‘ على التزامها بتوفير تجارب سفر سلسة للضيوف والزوار، ودعمهم في اتخاذ قرارات مستنيرة للوصول بسهولة إلى مناطق الجذب الفريدة في المملكة. وتماشياً مع نهجنا الرقمي، نحن متحمسون لتوسيع تعاوننا مع "Trip.com Group " لتحقيق هذا الهدف ودعم الأهداف السياحية الطموحة لرؤية السعودية 2030. وستسهم هذه الشراكة في التعرّيف بالمملكة بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والعالمية، و نهدف إلى الارتقاء بمكانتها كوجهة جذابة تناسب جميع الزوار على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم".

ومن جانبه، قال بون سيان تشاي، المدير العام ونائب الرئيس للأسواق الدولية في " Trip.com Group ": "نحن متحمسون لتعزيز تعاوننا مع ’المسافر‘ لاستقطاب السياح إلى وجهات المملكة الرائعة والارتقاء بتجربة زوارها العالميين. وستوظف مجموعتنا محفظتها الواسعة من العلامات التجارية وشبكتها العالمية، لتعزيز الوصول إلى المملكة وتقديم تجربة سلسة لزوارها. كما أننا نعتبر الشريك الأمثل لـ ’المسافر أعمال‘ المنصة الشاملة في مجال خدمات السفر للشركات في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يساعدنا على تبسيط وتسهيل تجارب سفر الشركات".

وستعمل " Trip.com Group " بالتعاون مع شركة إدارة الوجهات التابعة لشركة "المسافر"، "اكتشف السعودية"، على استكشاف المزيد من فرص التعاون لتنشيط السياحة الوافدة من الأسواق الآسيوية، وتقديم مجموعة من الخدمات للسفر إلى المملكة والمناطق المجاورة من خلال قنوات الحجز واسعة النطاق الخاصة بها. كما يمكن تنظيم مجموعة من أنشطة وتجارب السفر التي تعرض الإرث الثقافي للمملكة وتراثها الغني وروعة طبيعتها من خلال منصة "المسافر للأنشطة" لتعزيز رحلات المسافرين في المنطقة.

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