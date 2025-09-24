قال سعادة الدكتور عبد الله محمد بوسناد، مدير عام جمارك دبي:ويجسّد إطلاق منصة "تريديكس" التزامنا بدعم المبادرات الابتكارية التي تعزز التجارة الإقليمية والدولية، ونؤكد استمرارنا في تقديم كل الدعم لإنجاحها."

(دبي) – تمّ اليوم إطلاق منصة "تريديكس"(Tradex) ، وهي أول سوق رقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مخصّصة للتجارة بين الشركات عبر الحدود، وذلك باستثمار أولي يبلغ مليار درهم. وتمّ تصميم المنصة لتبسيط عمليات التصدير والاستيراد، وتبسيط عمليات الدفع، وتعزيز الامتثال في الأسواق العالمية. وتنطلق المرحلة الأولى عبر ممر التجارة بين الإمارات والعراق، وهو سوق من المتوقع أن تصل قيمته إلى 243 مليار درهم (66 مليار دولار) بحلول عام 2030.

حضر حفل الإطلاق الذي أقيم في دبي عدد من كبار المسؤولين والسفراء وقادة الأعمال، إلى جانب نخبة من الضيوف المميزين، حيث أكدوا على الأهمية الاستراتيجية لمبادرات كهذه في تعزيز التكامل التجاري الإقليمي وتسريع وتيرة التحول الرقمي. ويجسّد هذا الحضور حجم الدعم الذي تحظى به "تريديكس" كمنصة رائدة قادرة على دفع النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة العابرة للحدود.

تمثل "تريديكس"، المشروع الأبرز لمجموعة "غلوبال أكس" (GlobalX Group)الإماراتية، استثماراً متميّزاً بقيمة مليار درهم في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة. وتستفيد مجموعة "غلوبال أكس"، الشركة القابضة متعددة الأنشطة في مجالات التجارة الإلكترونية بين الشركات، والأسواق الرقمية، وحلول الدفع، من مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة لربط المؤسسات والأسواق حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عبد الله محمد بوسناد، مدير عام جمارك دبي:"بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي دورها كمحرّك عالمي للتجارة. ويجسّد إطلاق منصة "تريديكس" التزامنا بدعم المبادرات الابتكارية التي تعزز التجارة الإقليمية والدولية، ونؤكد استمرارنا في تقديم كل الدعم لإنجاحها."

ومن جانبه، أكد بهاء عبد الهادي، الشريك الإداري في "تريديكس" ورئيس مجلس إدارة "كي كارد" (Qi Card):"يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة ل "تريديكس" وشركائنا ومجتمع الأعمال في المنطقة، إذ تمّ بناء المنصة على رؤية مشتركة تهدف إلى تبسيط عمليات التصدير والاستيراد وعمليات الدفع للشركات في الشرق الأوسط. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع الجهات المختصة في دبي، أنشأنا إطارًا قويًا للامتثال والتنظيم لضمان الثقة والشفافية والكفاءة في العمليات عبر الحدود".

وتتمركز "تريديكس" في قلب منظومة التجارة بدبي، حيث تدمج التمويل والامتثال والشحن والتخليص الجمركي والتفاعل مع التجار والمدفوعات والتسويات المصرفية ضمن بنية رقمية موحدة. وبينما يتركز الاهتمام في البداية على العلاقات التجارية بين الإمارات والعراق، تشمل خطط التوسع ممرات أخرى عالية النمو في الشرق الأوسط وخارجها.

وتعزز دبي مكانتها كأحد أكثر مراكز التجارة حيوية على مستوى العالم، حيث تسهّل تجارة غير نفطية بقيمة 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) سنوياً. وتمثل الصادرات غير النفطية مثل الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية والمنسوجات والأدوات الدقيقة نحو 40% من إجمالي صادرات الدولة، وهي قطاعات ستدعمها "تريديكس" لتسريع نموها إقليمياً وعالمياً.

نبذة عن "تريديكس" (Tradex)

تُعد "تريديكس" أول سوق رقمية مخصّصة للتجارة بين الشركات عبر الحدود في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعم من استثمار أجنبي يبلغ مليار درهم. وتقدم المنصة منظومة متكاملة تغطي الامتثال والتمويل واللوجستيات وعمليات الدفع، مع انطلاقتها الأولى عبر ممر التجارة بين الإمارات والعراق وخطط مستقبلية للتوسع عالمياً، بما يرسخ موقع دبي كمركز رئيسي للتجارة الرقمية.

