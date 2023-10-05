سي أف أي، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، يسرها أن تعلن عن إطلاق منصتها الثورية الجديدة TraderEvolution . وتوفر هذه المنصة المبتكرة للمتداولين مزايا الوصول السهل إلى الأسواق المالية العالمية، مما يتيح لهم التداول في مجموعة متنوعة من الأدوات والأصول المالية عبر حساب واحد. وتضم المنصة الثورية الجديدة مجموعة شاملة من الأصول والأدوات المالية الشائعة، بما في ذلك الفوركس وعقود الفروقات والأسهم المحلية والعالمية.

وتتيح المنصة الجديدة للعملاء فرصة التداول في العديد من الأدوات المالية، سواء كانت تنطوي على رافعة مالية أو لا، من خلال حساب تداول واحد. وتعكس هذه الخطوة الدور المبتكر الذي تلعبه سي أف أي والذي يهدف إلى تعزيز تواجدها الفعّال في الأسواق المالية العالمية من خلال زيادة تقديم منتجاتها، بجانب توفير تطبيق CFI Trading App الرائد ومنصة MT5.

وأشاد السيد هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير الإداري لمجموعة سي أف أي، بأهمية تلك الخطوة الاستراتيجية، قائلاً:" تلتزم الشركة بتمكين العملاء وتوفير الأدوات والدعم اللازم لهم لتعزيز تواجدهم في الأسواق بشكل مستدام." وتابع:" لا شك في أنّ حساب التداول متعدد الأصول المالية على منصة Trader Evolution يعكس تماماً التزامنا بتوفير مرونة استثنائية للمتداولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من فرص التداول المتاحة."

وعلّق رواد داغر، رئيس قسم المنتجات وتجارب العملاء في مجموعة سي أف أي المالية، قائلاً: "لاحظنا احتياجات المتداولين لحلاً شاملاً يسمح لهم بزيادة مستوى التحكم والتنوع في تداولهم، وهذا ما دفعنا إلى بذل جهود كبيرة لسدّ تلك الفجوة الحاسمة من خلال دمج آلية التداول في الأصول المالية التي تتضمن رافعة مالية والأصول المالية الأخرى التي لا تشمل رافعة مالية في منصة مبتكرة واحدة. وهدفنا هو توفير تجربة تداول أكثر تنوعًا وشمولًا لعملائنا."

وقال رومان ناليفايكو، الرئيس التنفيذي لشركة TraderEvolution Global: "بالطبع، نحن سعداء جداً بتلك الشراكة الاستراتيجية مع سي أف أي، الوسيط التداول الرائد عالميًا خاصةً أنّ هناك رؤى هادفة مشتركة بيننا وبين سي أف أي. وتُمثل هذه الشراكة أكثر من مجرد تعاون نموذجي، إنّها التزام مشترك بالابتكار والتطوّر لتعزيز رحلة المتداولين."

وتتميّز منصة التداول ذات الأصول المالية المتعددة التي تُقدمها سي أف أي والمدعومة بـ TraderEvolution بأدوات متطورة تمثل ثورة في عالم التداول. مون المتوقع أن تكون هذه المنصة رائدة في السوق، خاصةً أن الأدوات المبتكرة والفريدة التي تقدمها كانت في السابق مقتصرة على المتداولين الكبار الذين يمتلكون تقنيات خاصة. سي أف أي قامت بجهود استثنائية لترسيخ معايير الصناعة من خلال تقديم حلول تداول متطورة، مما يظهر التزامها الجاد بالابتكار وتحسين تجربة العملاء. هذا يوفر للمتداولين إمكانية الوصول إلى إمكانيات غير محدودة في عالم التداول.

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حول مجموعة سي أف أي

مجموعة سي أف أي - شركة تداول رائدة عالمية حائزة على العديد من الجوائز وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في العمل من خلال كيانات حائزة على ترخيص ومعتمدة في العديد من البلدان المختلفة حول العالم، بما في ذلك لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي والقاهرة وبورت لويس وغيرها. وتوفر سي أف أي ظروف تداول تنافسية ومزايا التداول بفروق أسعار تبدأ من الصفر، بدون أي عمولات وتنفيذ فائق السرعة. كما تقدم الشركة فرص التداول بدون حد أدنى للإيداع في أكثر من 19 سوقًا عالميًا، بما في ذلك مزايا التداول في الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها من منتجات التداول. وتفتخر سي أف أي بإقامة برامج رعاية شراكات عالمية، بما في ذلك شراكتها مع نادي شيفيلد يونايتد، أقدم نادي كرة قدم في العالم، وأسطورة كرة القدم بيب جوارديولا. وإن التزام سي أف أي تجاه عملائها دفعها لأن تكون في طليعة الشركات التي تطبق التكنولوجيا المبتكرة الرائدة عالميًا؛ من خلال إطلاق العديد من أدوات التداول التي تهدف إلى تمكين المتداولين؛ بما في ذلك تطبيق CFI Trading App وFxblue وTipRanks وCapitalise.ai وغيرها من التطبيقات والأدوات المبتكرة. وتشتهر سي أف أي أيضًا بتزويد عملائها المتواجدين في أكثر من 100 دولة حول العالم - بخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بجانب التقارير الفنية اليومية، والندوات المجانية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توفير مديري الحسابات المخصصين، بما يضمن لعملائها التداول في بيئة استثنائية غير مسبوقة.

حول TraderEvolution العالمية

TraderEvolution شركة عالمية رائدة في مجال منصات التداول متعددة الأسواق؛ متخصصة في تقديم حلولًا مبتكرة مصممة خصيصًا للعملاء، كما تتضمن منصاتها حلولا متكاملة لمكتب الدعم الخلفي مزودة بآليات اتصالات تتيح للمتداولين الوصول إلى مجموعة كاملة من الأسواق في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى واجهة مبتكرة متطورة تناسب تطبيقات الويب والهواتف الجوالة وتطبيقات الكمبيوتر. تقدم TraderEvolution العالمية خدماتها للعديد من البنوك ووسطاء التداول من جميع أنحاء العالم، كما توفر لهم أيضا مزايا الوصول إلى حلول مبتكرة ومستقلة ومحايدة للسيولة؛ لتسهيل عمليات الوساطة الأساسية أو استكمال الحلول المقدمة في الوقت الحالي.