من المقرر أن تُخفض المنصة متوسط وقت إنجاز المعاملات بنسبة 90% للشركات

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: اعتمدت "دبي التجارية" الجيل القادم من منصة "أذونات التسليم الرقمية"Trade+ ، في إطار استمرارها في تعزيز كفاءة وسرعة العمليات التجارية في قطاعي سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في دبي. حيث ستُسهل منصة “TRADE+” التبادل الرقمي لوثائق الإفراج عن البضائع بين مختلف الأطراف، بما في ذلك خطوط الشحن ووكلاء الشحن والمُرسَل إليهم وأصحاب المصلحة التجاريين. ما يُسرّع بشكل كبير من عملية الإفراج عن البضائع.

وتُجسد هذه المنصة التزام "دبي التجارية" بتحويل التجارة من خلال الرقمنة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33. ويهدف هذا التحول إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي عالمي رائد، بالإضافة إلى دعم رؤية المدينة الذكية التي تسعى إلى تحويل دبي إلى واحدة من أكثر المراكز الحضرية تقدمًا من الناحية التكنولوجية واستدامة في العالم.

مع توفر خدمة “TRADE+” على "دبي التجارية" النافذة الرقمية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية، يمكن للشركات تحقيق انخفاض بنسبة 90% في متوسط ​​وقت إنجاز المعاملات، ومعالجة أحجام تجارية أكبر، وتسريع التجارة عبر الحدود، وإنجاز المهام التي كانت تستغرق ما يصل إلى 48 ساعة في أقل من 10 دقائق. وإلى جانب تبسيط الموافقات والمدفوعات وتحويلات المستندات، تُقدم خدمة “TRADE+” فوائد بيئية من خلال إلغاء العمليات القائمة على الورق. فمن خلال اعتمادها الكامل على المعاملات الرقمية، نجحت الخدمة في توفير ما يُقدر بـ 2.36 مليون مستند من الطباعة في عام 2024، ما ساهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالسفر واستخدام الوقود والازدحام المروري بشكل كبير.

والجدير بالذكر أن "دبي التجارية" كانت قد استثمرت موارد كبيرة في إنشاء خدمة “TRADE+”، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات. وستواصل المنصة التطور والتحسين بشكل مستمر لتقديم المزيد من المزايا وتحسين العمليات، ما يُعزز كفاءة وخبرة ممارسة الأعمال التجارية في دبي.

نُبذة عن دبي التجارية:

دبي التجارية هي منصة دبي الرائدة للتجارة والخدمات اللوجستية الرقمية، والتي تسعى إلى جعل التجارة أكثر سرعة وسهولة، من خلال تحقيق الفائدة وتعزيز القيمة لجميع الجهات المعنية بالعملية التجارية، وتقديم خدمات رقمية متكاملة من مختلف مزودي خدمات التجارة والخدمات اللوجستية في دبي، عبر بوابة www.dubaitrade.ae الموحدة.

ولتكريس مكانة دبي كوجهة مثالية للتجارة عبر الحدود، اعتمادًا على موقع الإمارة الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومة معاملاتها السلسة بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية.

تجمع دبي التجارية جميع الأطراف الرئيسة المرتبطة بالعمليات التجارية واللوجستية؛ بما في ذلك "دي بي ورلد"، ممكّن التجارة الذكية على مستوى العالم، والتي تدير مجموعة من المحطات البحرية والبرية، بالإضافة إلى كل من جمارك دبي، إدارة الجمارك الرائدة إقليميًا، و"المناطق الاقتصادية العالمية"، مشغل المناطق الاقتصادية والمناطق التجارية والصناعية ذات الأنشطة المتخصصة، بما في ذلك المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، إحدى المناطق الرئيسة المسهمة في نمو الناتج الإجمالي لدبي.

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