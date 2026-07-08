المنامة، البحرين: أعلنت شركة Total CX، إحدى شركات Beyon، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مستشفى ابن النفيس لتقديم خدمات مبتكرة في مجال تجربة الزبائن وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز عمليات المستشفى ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تعزيز تجربة الزبائن من خلال دمج الكفاءات المتخصصة والاستفادة من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ووقّع الاتفاقية كل من السيدة أسيل مطر الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Total CX، والسيد رحمة جابري الرئيس التنفيذي لمستشفى ابن النفيس.

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت السيدة أسيل مطر الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Total CX: "تسعى المؤسسات اليوم إلى تبني حلول أكثر ذكاءً لتعزيز تجربة الزبائن، بالتوازي مع تحسين الأداء التشغيلي. ومن خلال الجمع بين الكفاءات المتخصصة في خدمات الزبائن والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإننا نساعد شركاءنا على تطوير عمليات خدمة الزبائن لتصبح أكثر كفاءة واستجابة وقابلية للتوسع. ويسعدنا دعم مستشفى ابن النفيس في الارتقاء بتجربة مرضاه وزبائنه."

من جانبه، قال السيد رحمة جابري الرئيس التنفيذي لمستشفى ابن النفيس: "في مستشفى ابن النفيس، يعد تقديم تجربة استثنائية متميزة للمرضى والزبائن، ركيزة أساسية لرسالتنا. وأن شراكتنا مع Total CX ستمكّننا من تعزيز عملياتنا من خلال الجمع بين الكفاءات المتخصصة والإمكانات المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة، وتعزيز سرعة الاستجابة، وتحسين مستوى الخدمات."

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر شركة Total CX كوادر متخصصة وحلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات مستشفى ابن النفيس في مجال تجربة الزبائن، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسريع الاستجابة، والارتقاء بمستويات رضا المرضى والزبائن.

وتعزز هذه الشراكة مكانة شركة Total CX كشريك موثوق للمؤسسات التي تبحث عن حلول متكاملة تجمع بين الكفاءات المتخصصة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز خدماتها ورفع أدائها التشغيلي.

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon . للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معPublic.Relations@beyon.com

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نبذة عن Total CX

تعد Total CX إحدى شركات مجموعة Beyon، وترتكز على الخبرة العريقة لمركز الاتصال في بتلكو والتي تمتد لنحو 50 عامًا، وتتخصص في تقديم خدمات الزبائن وحلول مركز الاتصال للشركات في جميع القطاعات. توفر Total CX خدمات مبتكرة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الخاصة للمؤسسات والارتقاء بخدمات زبائنهم. تضم Total CX في الوقت الحالي بعضًا من أكبر عمليات مراكز الاتصال في البحرين وأكثرها تطورًا وشمولا، وتضم قائمة عملائها شركات كبرى مثل بتلكو وهيئة الكهرباء والماء في البحرين.

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