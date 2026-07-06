القاهرة – أعلنت شركة بى تك، الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر ، عن فوزها بجائزة "أفضل شريك استراتيجي" من شركة Toshiba، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي السنوي لشركة Toshiba، تقديرًا لتميزها في بناء شراكة استراتيجية ناجحة وتحقيق أداء استثنائي في السوق المصري.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد المكانة التي تتمتع بها بى تك كشريك موثوق لكبرى العلامات التجارية العالمية، ويعكس نجاح الشركة في تقديم تجربة تسوق متكاملة تعتمد على الابتكار، وتوفير أحدث الحلول والمنتجات، إلى جانب شبكة انتشار واسعة وخدمات ما بعد البيع التي تلبي احتياجات العملاء وفق أعلى معايير الجودة.

قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك: "نفخر بهذا التكريم من Toshiba، والذي يعكس قوة الشراكة الممتدة بين الجانبين، ويؤكد التزامنا الدائم بتقديم أفضل تجربة لعملائنا وتعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين. كما يمثل هذا الإنجاز حافزًا لنا لمواصلة الابتكار وتقديم قيمة حقيقية للسوق المصري."

ويعزز هذا التكريم سجل بى تك الحافل بالنجاحات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، ويؤكد استمرارها في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في مصر.

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